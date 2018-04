V čem k vodě. Posílejte snímky do fotosoutěže a vyhrajte kosmetiku

Soutěž probíhá v osmi kolech. Od každého autora postupuje do finále jen jeden snímek.

POZOR: minimální šířka zaslané fotografie musí být 640 pixelů.

Vítězovi každého kola věnuje Bioderma balíček přípravků na opalování.

Tento týden až do nedělní půlnoci přijímáme fotografie pro první kolo. Příští týden budete do nedělní půlnoci 19. srpna hlasovat o snímcích a zároveň posílat fotky do osmého, již posledního kola. Příští týden budete hlasovat o osmém kole.

Z každého z osmi kol postupují dva vítězné snímky do závěrečného finále, třetí fotografii z každého kola vysílá do finále porota složená z redakce OnaDnes.cz a Prima LOVE. Vítěz každého kola navíc získá balíček výrobků od Biodermy v hodnotě 3 500 Kč.

Finále

První zářijový týden (od 2. do 8. 9.) proběhne finálové hlasování, do kterého z osmi kol postoupí celkem 24 vašich snímků. Absolutní vítěz získá kosmetiku Bioderma v hodnotě 20 tisíc korun a všichni finalisté pak dostanou balíček na léto od Prima LOVE (žluto růžovou osušku a žabky).

Na záběru může být celá postava, nebo v detailu ten doplněk či kousek oblečení, na který chcete upozornit (například hlava v klobouku či nohy v zajímavých botách). Do popisku napište něco o oblečení na obrázku (například: žabky, které mi půjčila kamarádka; první plavky velikosti 38, do nichž se mi letos konečně podařilo zhubnout; šaty, které jsem si pořídila ve dvaceti a ještě po patnácti letech mi jsou... apod.)