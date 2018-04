Fotosoutěž na téma V čem k vodě vyhrála dívka v klobouku s květy

Vítězkou celoprázdninové fotosoutěže se díky vašim hlasům stala Zuzana Tvarůžková a její dívka v bílém klobouku na louce vonící heřmánkem.

Všichni finalisté zároveň získávají balíček na léto od Prima LOVE (žluto-růžovou osušku a žabky).

Vítězi každého kola věnuje Bioderma balíček přípravků na opalování.

Z každého z osmi kol postoupily dva vítězné snímky do závěrečného finále, třetí fotografii z každého kola vyslala do finále porota složená z redakce OnaDnes.cz a Prima LOVE. Vítěz každého kola navíc získal balíček výrobků od Biodermy v hodnotě 3 500 Kč.

Od každého autora postoupil do závěrečného hlasování jen jeden snímek.

Vítězové jednotlivých kol

Z posledního osmého kola postupují do finále Josef Pešek, Denisa ( v superplavkách, jak píše) Jana (poslala dívku v černých šaty v radostném výskoku na břehu moře).

Sedmé kolo vyhrál a balíček kosmetiky za svůj snímek posíláme Luboši Grochovi. Jako druhá postupuje do finále Miluše Dědková, třetí posílá porota do finále Jolanu Běhounkovou.

V šestém kole jste do finálového hlasování poslali fotografii Magdy Paldusové, která zároveň získává balíček kosmetiky Bioderma. Jako druhá postupuje Jana Pokorná, porota pak do finále posílá snímek Jany Remešové.

Páté kolo díky největšímu počtu vašich hlasů vyhrála Markéta Sivulski a kromě postupu do finále získává balíček kosmetiky Bioderma v hodnotě 3 500 korun. Druhá skončila a postupuje do finále Kamila Kovářová, třetí postupující je Barborka, kterou vysílá do finále porota.

Ze čtvrtého kola soutěže postupují na základě vašeho hlasování Karolína Urbanová a Pavla Vosáhlová, třetí čtenářkou, kterou vybrala porota je Věra Nosková.

Ve třetím kole vyhráli a postupují do závěrečného hlasování autorky Zuzana Tvarůžková a Veronika, třetí postupující, kterou vybrala porota, je Lucie Tomášková. Autorka Dana Pešková, která skončila podle hlasování druhá, do hlavního finále již nemůže postoupit, protože její snímek postoupil do závěrečného hlasování již z 2. kola.

V druhém kole soutěže vyhráli na základě vašeho hlasování autoři Lucie a Dana Pešková, třetí postupující, kterou vybrala porota, je Alice Blažková.

Z prvního kola jste do zářijového finále poslali snímek Kristýny Škopové a Petry Zmekové, porota pak k postupu vybrala "plážový model" v podání Andrey Kupkové.