Vaše fotosoutěž Krásná na dovolené: prohlédněte si galerii

Vyhlašujeme letní fotosoutěž na téma: KRÁSNÁ NA DOVOLENÉ. Nezáleží na tom, jestli jste odpočívala u moře či v horách, na chalupě nebo na jachtě. Důležité je, jak jste na snímku nabitá energií a kypíte zdravím.

Své fotografie minimální šířky 640 px posílejte ve formátu jpg. na adresu ona@idnes.cz, a to do 26. 8. včetně. Později došlé snímky již nebudou do galerie zařazeny. Každá z vás může mít ve fotogalerii pouze jeden snímek, proto prosím vybírejte pečlivě! Do popisku fotografie uveďte prosím jméno dívky či ženy na snímku, věk a místo, kde byla fotografie pořízena.

Do předmětu e-mailu napište INTERBEAUTY PRAGUE, což je název veletrhu krásy a zdraví, který se chystá na 7. a 8. září v Praze na Výstavišti v Holešovicích. Více informací o veletrhu najdete na www.veletrhkosmetiky.cz). Jeho pořadatelé dají každé čtenářce za zaslaný a redakcí zveřejněný snímek vstupenku na veletrh i na představení u fontány. Vystavovatelé pak věnovali do soutěže hodnotné ceny.

Všechny zaslané fotografie, které budou vyhovovat technicky i rozměrem a dodrží dané téma soutěže, se postupně objeví ve fotogalerii. V týdnu od 30. 8. do 5. 9. pak proběhne hlasování o zajímavé ceny za 104 850 Kč.

Seznam cen do soutěže Krásná na dovolené: