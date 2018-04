Po dětech jsem nikdy netoužila, říká fotografka Líba Taylor

Vizitka: Líba Taylor (62) se narodila v Praze, kde vystudovala gymnázium. V osmnácti letech odešla do Anglie. Vystudovala španělštinu, pak historii umění a rozhlasu, filmu a televize na Bristolské univerzitě. Pod vedením Davida Hurna, který je členem prestižní agentury Magnum, studovala dokumentární fotografii. Přes třicet let pracuje na dokumentaristických projektech pro světové humanitární organizace (UNICEF, UNHCR, Save the Children, Action Aid a další ). Při práci se zaměřuje zejména na rozvojové země. Je rozvedená, bezdětná.