Bez make-upu, bez retuše. Australanka fotí nahé ženy na veřejnosti

Unikátní umělecký projekt s názvem I ́M ENOUGH (Jsem tak akorát) má pomoci ženám najít jejich vlastní přirozenou krásu. Fotografka Beck Joanová chce tímto počinem motivovat ženy, aby se naučily být pyšné na svůj vzhled a znovu v sobě objevily sílu a potlačovanou krásu.

Ženy na autorčiných fotografiích pózují nenuceně zcela nahé na veřejných místech a za sebou mají vždy nasprejovaný nápis I ́m enough, který autorka sama namaluje pro umocnění síly a významu celé kampaně. Fotografie ukazují, jak každá žena vypadá v reálu, bez použití make-upu a následných úprav ve photoshopu nebo instagramových filtrů. Fotografka si nevybírá pro svůj projekt modelky, ale obyčejné ženy bez rozdílu věku, váhy, odstínu pokožky nebo barvy vlasů. „Říkám tomu striptérky na úrovni duše,“ vysvětluje autorka, která celý proces odhalení těla přirovnává k odhalení své duše.

Čtyřiatřicetiletá svatební fotografka Beck Joanová velmi dobře chápe problematiku, které se její kampaň dotýká. Sama si už jako dítě prošla sexuálním zneužíváním, poruchou příjmu potravy a ve svých 21 letech se dokonce léčila z alkoholové závislosti. Svůj projekt proto nazvala slovy, které si každý den sama pro sebe říká při pohledu do zrcadla – I ́m enough (Jsem tak akorát).

„Mým cílem je osvobodit a podpořit ženy v jejich procesu sebeuzdravování a pomoci jim co nejvíce,“ říká autorka a matka dvou dětí. Právě její dcery byly dalším aspektem k vytvoření kampaně. Snaží se jim ukázat jiný přístup k dospívání, než zažila ona sama. Přeje si, aby její dcery vyrůstaly v důvěře a s láskou k sobě.„Doufám, že prostřednictvím svých fotografiím oslovím co největší počet lidí, kterých se problematika týká, mladých i starých. A je v podstatě jedno, zda to bude muž nebo žena,“ vysvětluje fotografka.