Koho z vás vyfotí Jan Saudek? Už v pondělí začíná hlasování

„Chci vidět tvářičku, vyrovnanost, intelekt, prostě to, co vás dělá ženskou,“ nabádá fotograf a pokračuje: „Neměly byste mít na hlavě kulicha ani kožíšek s vyhrnutým límcem. Pokud uvidíme pěkné oči a ručičky, tak nejsem proti.“ Podle Saudka by bylo nejlepší, kdyby vás vyfotografoval přítel, milenec, manžel nebo nejlepší přítelkyně, před nimiž ukážete to nejlepší, co ve vás je.

Fotografie posílejte ode dneška až do 1.1. 2015 včetně. Od každého přijímáme do soutěže pouze jeden snímek, který musí mít na šířku minimálně 640 pixelů. Fotky, které splňují pravidla najdete ve fotogalerii u tohoto článku.

Jan Saudek poté osobně vybere finalistky do hlasování. To proběhne v prvním lednovém týdnu. Vítězku, kterou vyberete, pozve do ateliéru a osobně nafotí.

Co můžete vyhrát:

1. místo: focení s Janem Saudkem v jeho ateliéru

2. místo: velká fotokniha s fotografovým podpisem a puzzle se Saudkovou fotografií.

3. místo: velká fotokniha s fotografovým podpisem

4. místo: puzzle a Saudkova fotografie hlavních představitelů filmu Fotograf

5. místo: fotografie hlavních představitelů filmu Fotograf

Jan Saudek tvrdí, že o ženách už něco věděl jako čtrnáctiletý chlapec.

„Ovšem toliko teoreticky. Praxe dlouho nepřicházela. V padesáti se mě ptali, kolik jsem měl ženských, a já na to, že ani jednu. Copak je možno mít řeku nebo jarní bouři? Slunce? Svítání? Neměl jsem žádnou, ale některé jsem směl portrétovat. Ale nic jsem stejně nepochopil, cítím jen bezmezný obdiv, úctu a zbožňování fenoménu ženství. Jim vděčíme každý za svůj život,“ vyznal se fotograf z obdivu k ženám naposledy při natáčení filmu Fotograf inspirovaného Saudkovým životem, který bude mít premiéru 8. ledna.