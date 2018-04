Fotbalové muffiny a pivní tiramisu. Cukroví, které upečou i chlapi

Profiterolky s čokoládovou omáčkou

Příprava: 60 minut + 20 minut pečení + chladnutí

Na asi 40 ks

* 250 ml vody * 100 g másla * špetka soli * 150 g hladké mouky * 4 vejce

Na omáčku:

* 200 g hořké kvalitní čokolády s vyšším obsahem kakaové hmoty * 80 ml smetany 33% * 1 lžíce másla * 1 lžička koňaku

1. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů, na pečení odpalovaného těsta se nehodí pečení v horkovzdušné troubě, pečte klasicky. V rendlíku nebo kastrolu s nepřilnavým dnem přivedeme k varu vodu s máslem a solí. Jakmile se máslo rozpustí a voda se začne vařit, vsypeme prosátou mouku a ihned mícháme na středním ohni tak dlouho, dokud se těsto nepřestane lepit na dno a stěny nádoby.

2. Jakmile se udělá na dně kastrolu bílý povlak a těsto se spojí v kompaktní nelepivou hmotu, přendáme ho do studené mísy, vařečkou ho rozetřeme a necháme za občasného promíchání vychladnout.

3. Do vlahého těsta elektrickým šlehačem postupně zapracujeme všechna vejce. Další vejce přidáváme až v momentě, kdy je to předchozí v těstě úplně zapracované. Potom těsto vymícháme dohladka. Naplníme jím cukrářský sáček s hladkou širší trubičkou a na plech vyložený pečicím papírem nastříkáme malé kopečky těsta velikosti vlašského ořechu ve vzdálenosti asi 2,5-3 cm od sebe. Prstem namočeným ve studené vodě můžeme uhladit špičky. Kopečky těsta můžeme dávat na plech také pomocí malé lžičky, kterou vykrajujeme bochánky přímo z těsta.

4. Pečeme v troubě předehřáté na 200° asi 20 minut dozlatova. Během pečení neotvíráme troubu, aby se pečivo hezky nafouklo. Stáhneme z plechu, každou profiterolku lehce propíchneme, aby z ní mohla uniknout pára, a necháme na mřížce vychladnout.

5. Na omáčku nalámeme čokoládu do nerezové misky, položíme ji na hrnec s vroucí vodou a za občasného promíchání ji necháme rozpustit. Nakonec vmícháme rozpuštěné máslo se svařenou smetanou a lžičku koňaku a umícháme hladkou omáčku. Profiterolky při konzumaci namáčíme v rozpuštěné čokoládě.

Tip

Po upečení můžeme nechat profiterolky ještě 10 minut sušit ve vypnuté troubě. Při pečení můžete navíc do trouby vložit malý kastrůlek s vodou, aby se vytvořilo více páry a těsto se lépe propékalo, nebo také můžete plech před použitím polít studenou vodou. Upečené profiterolky můžete také zamrazit a pak nechat při pokojové teplotě rozmrznout, otvorem vespod úzkou trubičkou naplnit šlehačkou nebo krémem, namáčet je do čokoládové polevy a nechat zaschnout.

Pivní tiramisu

Příprava: 40 minut + doba na chlazení

Pro 6-8 osob

* 4 žloutky * 80 g cukru moučka * 30 g medu * 1/2 lžičky mletého zázvoru * špetka skořice * 40 ml brandy * 250 g mascarpone * 250 ml smetany 33% * 200-250 g piškotu (nejlépe plát na roládu) nebo cukrářské piškoty * 125 ml plzeňského piva nebo černého * 2-3 lžíce švestkové zavařeniny * kakao, holandského typu na vysypání

1. V misce ve vodní lázni ušleháme žloutky, cukr, med, zázvor a skořici do husté pěny a vmícháme brandy. V druhé míse rozmícháme mascarpone, našleháme do pěny a vmícháme ušlehanou smetanu. Obsahy obou misek promícháme.

2. Piškot pokropíme pivem a potřeme lehce zavařeninou. Polovinou piškotu vyložíme dno formy zavařeninou nahoru a rozetřeme na něj část smetanového krému. Na krém opět položíme piškot a potřeme zbylým krémem. Povrch uhladíme a stěrkou vytvoříme vlnky. Překryjeme fólií a dáme odležet do chladničky minimálně na 4 hodiny. Před podáváním poprášíme kakaem a krájíme na řezy. Dezert má nezvyklou hořkosladkou chuť, v níž je pivo lehce cítit.

Tip

Mascarpone nahraďte jemným tučným tvarohem a zavařeninu použijte dle své chuti. Vyzkoušejte například zavařeninu z černého rybízu, zázvorovou nebo višňovou. Pokud použijete cukrářské piškoty, po namočení je ve formě stlačte vidličkou nebo dnem skleničky, aby tvořily souvislou vrstvu.

Fotbalové muffiny

Příprava: 15-20 minut + 15-20 minut pečení

Na 12 ks

* 200 ml cukr moučka + na poprášení * 1 vanilkový cukr * 3 vejce * 150 ml oleje + na formičky * 80-100 ml mléka * 1-2 lžíce whisky * 300 ml polohrubé mouky + na formičky * 1 kypřicí prášek * 100 g opražených, oloupaných a posekaných lískových oříšků

1. Oříšky nasucho opražíme na pánvi nebo v troubě na plechu, promneme mezi dlaněmi, oloupeme slupky a drobněji nasekáme, ale nemeleme je najemno.

2. V míse prošleháme oba cukry, vejce, olej, mléko a whisky. Do vyšlehané hmoty přisypeme prosátou mouku s kypřicím práškem a promícháme. Nakonec do těsta vmícháme nadrobno nasekané oříšky. Důlky muffinové formy vymažeme olejem a vysypeme moukou a rozdělíme do nich těsto lžící asi do tří čtvrtin. Těsto během pečení vyběhne.

3. Pečeme v troubě na 190° asi 15-20 minut. Vyzkoušíme špejlí, jestli jsou muffiny uprostřed propečené, formu vyjmeme z trouby, necháme chvíli zchladnout a potom vyklopíme z formiček. Necháme vychladnout na mřížce a při podávání poprášíme moučkovým cukrem.

Tip

Do těsta dejte místo lískových oříšků oříšky kešu, nesolené pistácie, mandle nebo vlašské ořechy a polovinu nebo všechny muffiny můžete poprášit kakaem.

Cookies, které nezkazíte

Příprava: 12 minut + 10 minut pečení

Na asi 20 ks

* 100 g másla, změklého * 70 g třtinového cukru * 1 velké vejce * 100 g polohrubé mouky * na špičku nože kypřicího prášku * 150 g nasekaných ořechů (klidně i směs) * 50 g rozinek * 100 g hrubě nasekané hořké čokolády

1. Troubu si předehřejeme na 200 stupňů. Do mísy dáme změklé máslo a cukr a elektrickým šlehačem ušleháme do pěny, potom zašleháme vejce, prosátou mouku s kypřicím práškem a nakonec vmícháme posekané ořechy, spařené okapané rozinky a nasekanou čokoládu.

2. Na plech vyložený pečicím papírem klademe lžící hromádky v dostatečné vzdálenosti od sebe, sušenky se během pečení roztečou na placičky. Pečeme v předehřáté troubě asi 10 minut. Ještě měkké sušenky stáhneme i s papírem z plechu a necháme vychladnout.

Tip

Další várku sušenek nedávejte na horký plech, sušenky by se hned roztekly, udělejte si je na pečicí papír a ten pak přetáhněte na vychladlý plech. Do těsta můžete přidat navíc 1/2 lžičky skořice, trochu hřebíčku nebo zázvor, špetku kardamomu apod. podle své chuti nebo trochu kakaa či oříškového likéru.

Cantucci - sušenky k vínu

Příprava: 25 minut + 35-45 minut pečení

Na 1 plech

* 75 g celých neloupaných mandlí * 3 vejce * 110 g cukru moučka * 1 vanilkový cukr * 1 lžička jemně strouhané citronové kůry, bio * 250-280 g hladké mouky * 1 lžička kypřicího prášku do pečiva

1. V míse promícháme prosátou mouku s kypřicím práškem. V druhé míse vyšleháme vejce s oběma cukry a jemně strouhanou kůrou do pěny, vmícháme sypkou směs a vypracujeme nejdříve vařečkou a potom rukama pevné těsto.

2. Těsto přendáme na vál a na pomoučeném vále zpracujeme na pevné nelepivé těsto. Těsto vyválíme na plát asi 1 cm silný, posypeme celými neloupanými mandlemi a několikrát přeložíme tak, aby mandle byly zabalené v těstě. Těsto dále zpracováváme a koulíme po vále tak dlouho, dokud nejsou mandle v těstě rovnoměrně zapracované.

3. Potom těsto rozdělíme na 3 kusy a vyválíme válečky asi 30 cm dlouhé. Přendáme je na plech vyložený pečicím papírem, urovnáme a povrch potřeme vodou. Pečeme v troubě předehřáté na 175 stupňů asi 25-30 minut dorůžova, ale těsto musí být ještě měkké. Troubu nevypínáme.

4. Plech vyjmeme z trouby, necháme chvilku zchladnout, válečky přendáme na vál, rozkrájíme ostrým nožem na plátky silné asi 1 cm, vrátíme rozkrájené zpět na plech a pečeme ještě dalších 15 minut. Potom necháme vychladnout. Sušenky mají být správně tvrdé a při konzumaci se namáčejí do sladkého vína Vino Santo, kávy, kakaa či čaje. Uchováváme je v dobře uzavřené sklenici nebo krabici na suchém místě.

Tip

Chcete-li, aby byly sušenky větší, udělejte válečky jen dva. Do těsta můžete zapracovat i celé oloupané mandle nasucho opražené nebo pro změnu opražené piniové oříšky.

Pivní želé s jablky

Příprava: 35 minut + 5-7 minut vaření + doba na ztuhnutí

Pro 4 osoby

* 4 velká nakyslá jablka * kůra a šťáva z 1 velkého citronu * 1 vanilkový cukr * 1/2-1 lžíce krupicového cukru * 2 svitky skořice * 2 hřebíčky * 250 ml světlého piva * 250 ml tmavého piva * 1-2 lžíce medu * 25 g práškové želatiny * 100 g rozinek * 4 snítky meduňky

1. Jablka oloupeme, vykrojíme jádřince a nakrájíme na malé kostičky. Vložíme do nerezového kastrolu, promícháme s citronovou šťávou, přidáme oba cukry a koření, podlijeme trochou vody, asi 150-200 ml. Vaříme (dusíme) pod poklicí na mírném ohni doměkka, trvá to pár minut, abychom jablka nerozvařili, mají zůstat pevná. Mezitím si namočíme želatinu ve 4 lžících vody a necháme 10 minut nabobtnat.

2. Měkká jablka vybereme sítkem, odstraníme koření, šťávu scedíme a uchováme. Do šťávy přilijeme pivo, med, rozmícháme, necháme přejít varem a stáhneme z ohně. Do želatiny přilijeme trochu nálevu a mícháme a zahříváme až do úplného rozpuštění, asi na 80 stupňů, ale již nevaříme. Jakmile se želatina rozpustí, vmícháme ji do pivního nálevu a rozmícháme.

3. Rozinky propláchneme, spaříme v cedníku vroucí vodou a necháme okapat. Do skleněných pohárů rozdělíme střídavě nakrájená povařená jablka a rozinky a postupně zaléváme teplým pivním želé. Dozdobíme snítkou meduňky a necháme ztuhnout v chladničce.

Tip

Použijete-li plátkovou želatinu (4 plátky nahradí asi 10 g práškové želatiny), rozmíchejte vymačkanou nabobtnalou želatinu předem namočenou ve studené vodě do teplého nálevu a již nevařte. Podle chuti a kyselosti jablek můžete ubrat nebo přidat dávku cukru. Druh piva a jeho stupeň záleží na vašem výběru.