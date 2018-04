Manekýn, srdcař, drsňák, hvězda, nebo skaut? Zařaďte si svého fotbalistu

Manekýn

Má ho každý tým, tahle hvězda chce být vidět, a to pokud možno pořád. Ale nejde mu jenom o běhání za míčem, správný fotbalista - manekýn, jako třeba Cristiano Ronaldo, pracuje hodně i na tom, aby mu to slušelo. Vypracované svaly je třeba posilovat několik hodin denně a pomáhá i přísná dieta dávkovaná v šesti denních porcích. Ronaldo se nestydí přiznat, že je „trochu marnivý“ i že měl několik kosmetických zákroků. Ve společnosti se často ukazuje s pečlivě naneseným podkladovým make-upem a diamantovou náušnicí, na pláži je vždycky pečlivě oholen a v miniaturních šortkách.



„Musím říct, že má úžasné tělo. A zvlášť ty břišáky! Na první pohled je ve skvělé formě, a proto je taky tak skvělý fotbalista,“ citovali před časem naši sportovní kolegové ódy Arnolda Schwarzeneggera na Ronalda. Jak je možné, že všichni znají jeho pekáč buchet, když se po hřišti musí běhat v trikotech? Ronaldo nevynechá šanci se svléknout ani na hřišti třeba při teatrálním roztržení trikotu po vstřelení gólu. Klasické házení dresu fanouškům po skončení zápasu je pro něj asi taky málo, protože při zápase s Německem se trikotu Portugalska vzdal ve prospěch fandů ještě před úvodním hvizdem. A samozřejmě tím vyvolal pozornost a mohl ukázat svaly.



Jeho fotbalovým předchůdcem ve světle reflektorů byl David Beckham, zřejmě po jeho vzoru si Ronaldo založil vlastní módní značku CR7 a nafotil sexy fotky se svou přítelkyní pro módní časopis Vogue. A všechno to, zdá se, funguje, protože fanynky po Ronadovi šílí podobně jako po Beckhamovi.

Srdcař

Dalo by se také říct malý, ale šikovný. Těmhle chlapíkům sice schází pár centimetrů k ideální výšce pro kopanou, namísto nich ale mají ocelovou vůli a píli. Lionel Messi ale není hvězda, která by okupovala stránky bulváru jako jeho portugalský kolega.



Od malička se soustředí výhradně na fotbal, který ho v jedenácti zavedl z rodné Argentiny do Španělska, kde mu jeden z nejslavnějších fotbalových klubů FC Barcelona nabídl léčení poruchy tvorby růstového hormonu a zároveň trénink v akademii pro mládež. A co tedy to srdce? To se u Lionela projevilo při volbě národního týmu, za který bude hrát - i když ho španělská Barcelona léčila, vychovala z něj fotbalistu a dala mu možnost stát se její největší hvězdou i při jeho necelých stosedmdesáti centimetrech, Messi se přesto nedokázal vzdát argentinského dresu a španělskou nabídku s díky odmítl. Patriotismus je v Latinské Americe i Španělsku celkem ceněný, mnoho srdcařů se proto rekrutuje právě z těchto teplých a slunných krajů.



Drsňák (s ostrými zuby)

Na hřišti většinou bývají různé typy hráčů - zatímco někdo si potrpí na parádičky s míčem, jiný na rychlost a někdo musí mít taky sílu a občas i trochu neurvalosti. Problémy nastávají většinou ve chvíli, kdy drsňák nezvládne vlastní vztek a začne svými testosteronovými reakcemi týmu spíš škodit. Snad nejtypičtějším příkladem je z českých hráčů Tomáš Řepka, kterému několikrát bouchly nervy během hry a pozapomněl, že na hřišti má mít hlavní slovo sudí a trenér.



Kromě toho, že se může fotbalový zápas zvrhnout ve rvačku nebo hádku, se na trávníku rozmáhá jeden bizarní nešvar - kousání protihráčů. V anglické Premier League s tím začal fotbalista Jermain Defoe a pokračuje v tom Uruguayec Luis Suárez. Nejdřív mu to prošlo v Holandsku, a i když si za zakousnutí do protihráče v britské lize vykoledoval zákaz startu na deset zápasů, neodpustil si to ani v Brazílii. Otisk jeho zubů na rameni italského hráče jsou důkazem, že drsňáky (navíc s přezdívkou Kanibal) není radno na hřišti příliš škádlit.



Reklamní hvězda

Byznys kolem sportu se musí točit a marketing nesmí zůstávat pozadu. Někteří lidé mají zkrátka o trochu víc osobního kouzla než my ostatní, a pokud se s tím pojí i sportovní úspěchy, zrod hvězdy je zaručen. Spousty reklam natáčí a fotí i ostatní fotbalisté, nikdo ale nemá tolik zakázek jako současná největší hvězda z Brazílie Neymar. Šílí po něm pubertální děvčata i jejich vrstevníci, kterým imponuje jeho lehká drzost a nadhled. Sympatický mladík neváhá roztančit sebe i spoluhráče v rytmu latinské populární hudby, nikdy nezapomene složit ženě kompliment a randil prý snad s každou brazilskou kráskou. Otcem se stal už v devatenácti letech, ale zůstal svobodný a jeho tvář neopouští spokojený úsměv. Aby ne, když je v jednadvaceti letech nejmladším mezi nejbohatšími fotbalisty světa.

Svou uvolněnost předvedl Neymar na tiskovce, kde se sám nominoval do brazilského národního týmu:

Ostatně reklamní hvězdy nejsou jen mezi fotbalisty, určitě by se mezi ně dala počítat třeba i česká snowboardistka Eva Samková, jejímž typickým poznávacím znakem je namalovaný knírek. I její agent vycítil její reklamní potenciál a stejně jako Neymar už má zaregistrované logo ze svého vlastního jména.



Skaut

Také by se mu mohlo říkat Mirek Dušín a je snem většiny fotbalových trenérů. Kromě kouzlení s míčem to totiž umí i s lidmi, a to jej nominuje na ideálního kapitána jedenáctky. Mezi ně patří i brazilský fotbalista Kaká, který rád předvádí svou oddanou víru v oblečení s nápisy jako Ježíš tě miluje nebo Ježíš na prvním místě. Záliby? Samozřejmě čtení Bible, občas se ale Brazilec odváže i u hudby, zásadně u náboženského gospelu. Z českých fotbalistů bychom do této kategorie mohli zařadit třeba Tomáše Rosického, který si také pečlivě střeží soukromí a v novinách se objevuje více na sportovních stránkách než na těch bulvárních.



Příkladem skauta mezi fotbalisty je bývalý anglický kapitán Stephen Gerrard - vyhýbá se aférkám s milenkami, a když se jednou připletl ke rvačce spoluhráčů s dýdžejem v baru, jako jediný trval na své nevině a na tom, že muže udeřil pouze v sebeobraně. A soud mu to uvěřil, kdo by taky neuvěřil tomu nevinnému klukovskému pohledu?

