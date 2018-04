Follová představila černobílou kolekci i na korpulentních modelkách

Autorčino motto, které tvrdí, že každá žena si zaslouží být hýčkána luxusními oděvy dokonale padnoucího střihu, neopakovatelnými barvami či hebkými materiály, které něžně pohladí, se odrazilo i na společenské kolekci Comebackblack.

Tedy kromě barev. Ty byly zastoupeny především umírněnou kombinací černé a bílé. Odráží to snad zvrat v autorčině osobním životě?

"Řekla bych, že to je změna v mém životě. Donedávna jsem se pořád někam hnala a stále jsem měla pocit, že nestíhám. Ale zeptala jsem se: proč? Začala jsem si tedy dělat vystřihovánky, zpátky si s těmi věcmi zase hrát. To mi v posledních letech opravdu chybělo, protože se projevil tlak byznysu. Utekla jsem zpátky do svého ateliéru a mám z toho velmi dobrý pocit a velkou radost. Doufám, že to bude fungovat," prozrazuje Ivana Follová, jejíž tvorba se vyznačuje přírodními materiály, které sama i barví.

První návrhy této společenské kolekce byly velmi barevné a divoké. "Postupně jsem barvy vyměňovala a ubírala, až najednou bylo vše černé," vzpomíná návrhářka, která nakonec k černé přidala bílý akcent.

Kolekce Comebackblack tak tvořila zajímavý kontrast s prostory kasina, které si pro přehlídku autorka vybrala. "Kasino může být hrůzostrašné hráčské doupě, ale stejně tak i Las Vegas, Hollywood, krásné róby, pozlátko, pel třpytu a vkusu. Podle mě je to docela dobrá kombinace, která by v kontrastu s černobílou mohla fungovat," říká Follová.

Kromě štíhlých modelek se na molu objevily i dámy větších velikostí. Je to reakce na to, že většinu zákaznic Follové tvoří dámy s velikostí větší než šestatřicet.

Tvořit pro větší rozměry je pro návrhářku výzva. "Na hubené holky se dá pověsit skoro všechno a téměř vždycky to dobře vypadá. S objemnějšími dámami je potřeba více pracovat. To, co je krásné, je potřeba ukázat a to, co je potřeba zakrýt, musíme schovat. Nemusí vypadat štíhle, ale musí tam být krása a elegance. Baví mě to, a proto to ráda ukazuji i na přehlídce."

U Follové nejčastěji nakupují ženy, které se nebojí kreativnějších módních kombinací, hlavně bankéřky, obchodnice či podnikatelky.

"Občas se objeví extravagantnější ženy, ale i ty konzervativní, které do práce potřebují uniformu, ji chtějí něčím oživit a udělat zajímavější. Přehlídka tedy slouží k tomu, aby si díky výtvarnějším modelům i konzervativní dámy mohly dovolit mnohem víc," vysvětluje Ivana Follová.

Jednou z jejích nejoblíbenějších zákaznic je operní pěvkyně Dagmar Pecková nebo herečka Ilona Svobodová.