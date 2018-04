Příběh Marka: Dcera mé přítelkyně se mnou flirtuje

Jmenuji se Marek, je mi 44 let a jsem už nějaký ten pátek rozvedený. Z manželství mám dvě děti, syna a dceru. Bohužel je nevidím tak často, jak bych si přál. Exmanželka se s novým partnerem odstěhovala na druhý konec republiky a já tak děti vídám maximálně jednou až dvakrát do měsíce. Většinou jezdím za nimi na víkend do města, kde žijí. Pronajmu si hotel a snažím se s nimi strávit co nejvíce času. Občas je vezmu k sobě domů, ale to jen, když jejich matka dovolí. Mám své děti moc rád, jsou ve věku, kdy mě potřebují a vidím na nich, jak jim chybím. Bohužel není možné, abych se přestěhoval za nimi.

Po rozvodu jsem měl pár krátkodobých vztahů, které pomalu skončily dřív, než začaly. Přitom nejsem nijak náročný, jenže rozchod s manželkou, mou první láskou, mě natolik poznamenal, že jsem všechny ženy srovnával s ní a bohužel prohrávaly na celé čáře. Rozvod byl z manželčiny strany, najednou zjistila, že jsou na světě i jiní muži než já, zamilovala se a o mě už nestála.

Konečně jsem poznal tu pravou

Až jsem před víc jak rokem a půl potkal Petru. Naše první setkání bylo dost kuriózní, vrazil jsem do ní v obchodě, nesla si kafe v kelímku, kterým se polila. Pochopitelně mě seřvala na tři doby a já jí jako omluvu koupil nové, předali jsme si kontakty, abych jí mohl zaplatit čistírnu. Když se několik dní neozývala, zavolal jsem jí sám. Zlost už ji přešla, a protože škody na jejím svetříku nebyly nijak velké, pozval jsem ji aspoň na kávu a zákusek. Přijala a já tak poznal svou novou lásku.

Petra je o pět let mladší než já, je také rozvedená a má dceru Lenku. Před několika měsíci jí bylo šestnáct. Žijí spolu samy už od Lenčiných tří let. Exmanžel jí na dceru posílá peníze, další zájem o své dítě však nejeví. Má prý už dlouho jinou rodinu, dvě děti a Lenka mu je lhostejná.

Začali jsme se s Petrou vídat pravidelně, zpočátku jsme se stýkali venku, na kávě, ve vinárně. Chodili jsme do kina i divadel. Brzy jsme zjistili, že máme hodně společných zájmů i názorů. Navíc má Petra i fajnovou milou povahu. Asi po dvou týdnech jsme se spolu poprvé vyspali. I sex byl skvělý. O tom, že má dceru, jsem věděl od první schůzky. Seznámila mě s ní ale až po třech měsících. Nejdříve jsme se scházeli jen u mě, až později mě pozvala k sobě domů, abych poznal Lenku i to, jak žijí.

Dcera mi házela klacky pod nohy

Docela jsem se na Petřinu dceru těšil, své děti jsem vídal tak málo a doufal jsem, že mi je snad Lenka aspoň trochu nahradí. Já už si plánoval, jak jí budu dělat otce. A jednou se potká i s mými dětmi a budeme jedna velká šťastná rodina. Ovšem šeredně jsem se spletl. Lenka byla od prvních chvil nepříjemná, dávala mi najevo, že u nich nejsem vítaný a že se mnou vůbec nehodlá ztrácet čas. Byl jsem z toho hodně rozčarovaný. Petra mě pak utěšovala, že si z toho nemám nic dělat, prý se to časem spraví. Prostě Lenka žárlí, byla dlouhé roky zvyklá mít mámu jen pro sebe. Nemusela se o ni s nikým dělit. Petra prý pár známostí měla, ale nikdy to nebylo tak vážné, aby musela svého přítele „tahat“ do rodiny.

Tak jsem se s tím smířil a věřil, že se to časem zlepší. S Petrou jsem trávil čím dál víc času a často s námi byla i Lenka. Jezdili jsme na výlety, chodili jsme společně na večeře, přespával jsem u nich. Pouze dovolenou jsme měli s Petrou sami, jen my dva, Lenka byla s prarodiči u moře. Sice se můj a Lenčin vztah mírně zlepšil, ale pořád mi dávala najevo, že jsem vetřelec. Jenže Petra mi za to stála. Pochopil jsem, že už žádnou jinou ženu nechci, ona je ta, kterou jsem hledal a našel.

Společné bydlení

Proto když mi navrhla, že bychom mohli žít spolu, okamžitě jsem souhlasil. Z pochopitelných důvodů jsem se nastěhoval k Petře a Lence. Nejen že mají větší byt, ale Lenka má v okolí hodně kamarádů, nechtěli jsme náš už dost napjatý vztah ještě víc zatěžovat. Nejdřív jsem si myslel, že svůj byt prodám, ale nakonec jsem si to rozmyslel. Na to je času dost, pronajímám ho kolegovi z práce. Rozvedl se a než si pořídí něco vlastního, bude bydlet u mě.

Bydlíme společně už téměř půl roku. Zpočátku to vypadalo, že se snad vše v dobré obrátí. Lenka mě vzala na milost, dokonce se se mnou i dokázala delší dobu bavit. Poznala také moje děti, vypadalo to, že si všichni padli do oka.

Je to ale pár týdnů, co jsem začal pozorovat změny v jejím chování. Lenka najednou začala být hodně milá, taková až nepřirozeně milá. Když jsme spolu sami, cítím, že se mnou flirtuje, nemá problém přede mnou chodit ve spodním prádle. Když jsem jí řekl, jestli by se nechtěla obléct, řekla mi, co jako mám za problém, snad jsem už viděl ženskou v prádle. Mávnul bych nad tím rukou, ale je mi to pořád takové trapné, cítím, že mě svádí. Občas na mě hází takové zvláštní pohledy. Prostě to si nejde splést. A hlavně před Petrou se ke mně chová úplně jinak, někdy i dost odtažitě, tak jako dřív.

Svěřil jsem se kamarádovi a ten mi vnukl myšlenku, že Lence jde o to, abychom se s Petrou rozešli. Když nezabralo její odmítavé chování, zkouší to jinak. Já nevím, nepřijde mi, že by byla ve svém věku tak rafinovaná. Ale kdo ví?

Marek

Názor odbornice: Nemusíte být stále ve třech

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Vážený Marku! Po peripetiích spojených s rozpadem manželství, jste s Petrou konečně nalezl partnerský vztah, ve kterém se cítíte dobře. Jak byste si však chtěl zahojit s Petřinou pubertální dcerou Lenkou nepříliš intenzivní vztah s vlastními dětmi. Žel zjevně není ve Vašich silách změnit intenzitu vztahu s dětmi, jednak kvůli velké vzdálenosti a také proto, že s Vámi jejich matka po rodičovské linii zřejmě příliš nespolupracuje.

I kdyby však Lenka aspirovala na „teenagera roku“, nikdy nemůže tahle Vaše traumata zahojit. Přišel jste do jejího života v době, kdy byla v pubertě. Celý svůj dosavadní život strávila v jí dobře známé rodině o dvou členkách. Pak jste se objevil Vy - vetřelec. Lenka je navíc ve věku, kdy objevuje vztahy s opačným pohlavím. Možná trochu neví, jak se k Vám vlastně chovat. Nemohla okoukat, jak se její máma chová k tátovi. Ani ona sama si nemohla vyzkoušet interakci s rodičem mužského pohlaví. To už nyní nedožene. Není dobré, abyste jí v oblasti intimních vztahů sloužil jako trenažér - to si, myslím, velmi dobře uvědomujete.

Zkuste pomyslně oddělit dva světy: vztah s Petrou od světa její dcery Lenky. Píšete, že jste s Petrou strávili dovolenou jen ve dvou. Myslím, že to bylo velmi dobré rozhodnutí. V podobném duchu by se mohl ubírat i váš další společný volný čas. I v dobře fungující rodině s oběma rodiči tito se svým šestnáctiletým dítětem již rozhodně netráví tolik společného času jako s mladšími dětmi.

Dobře fungující rodiče však při vztahu s teenagerem nezbytně navazují na společnou historii vinoucí se od samého narození dítka. Ani tohle již nijak dohnat nemůžete. Lenka by měla mít prostor mít čas od času nějaký pěkný program se svou mámou, do kterého byste neměl zasahovat.

Na druhou stranu byste si s Petrou mohli třeba i společně s její dcerou promluvit o tom, jak byste vy dva rádi budovali svůj partnerský vztah. S Lenkou sice bydlíte v jedné domácnosti, avšak funkci jejího rodiče - vychovatele má i nadále pouze její matka. Pokud se Vám podaří mít s Lenkou slušné korektní vztahy bez přílišné blízkosti, můžete to vnímat jako úspěch.

PhDr. Magdalena Dostálová

