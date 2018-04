Pilulky na sex: i ženy se možná brzy dočkají

Ve Spojených státech jsou však už léku na stopě a dokonce se preparát s názvem flibanserin už možná začne prodávat. Měl by podporovat ženskou sexuální touhu a výkonnost.

Po mnohaletém úsilí farmaceutických firem je blízko k tomu, aby úřad povolující nová léčiva povolil prodej nového léku. Přípravek, který má podporu většiny členů poradního orgánu úřadu, však stále není bez výhrad, uvedla agentura AP.

Poradní komise Úřadu pro potraviny a léky již přípravek v uplynulých deseti letech dvakrát odmítla. Nyní však již doporučila povolit flibanserin s podmínkou, že si farmaceutická firma poradí s některými riziky spojenými s jeho užíváním. Mezi možné vedlejší účinky patří podle rady nečekané omdlévání či pokles krevního tlaku.

Podle expertů nejsou účinky flibanserinu nijak velké, avšak po podobném přípravku existuje značná poptávka. „Ty výsledky jsou velmi skromné. Avšak na druhou stranu i skromné výsledky jsou významné, když jde o určitou fázi klinického problému,“ komentovala účinky přípravku výzkumnice Julia Heimanová z Indianské univerzity.

Během výzkumné fáze hlásily ženy užívající flibanserin o jeden uspokojující sexuální zážitek měsíčně více než ty, kterým bylo podáváno placebo. Ani podle Laury Janáčkové nejsou výzkumy uvedeného léku vůbec jednoznačné. „Některým ženám tento preparát může pomoci,“ vysvětluje. U některých bude jeho působnost podobná účinku antidepresiv.

Vědci si se „ženskou viagrou“ dlouhá léta lámou hlavu. Nefungovaly experimentální přípravky založené na stimulaci krevního oběhu, hormonech ani dalších biologických funkcích. Flibanserin působí prostřednictvím serotoninu a dalších biologicky aktivních látek centrální nervové soustavy. Původně byl testován jako antidepresivum.

Ženy, které mají některé druhy dysfunkcí, třeba nedostatečnou sexuální touhu nebo nízkou vzrušivost, by podle Janáčkové podobný lék uvítaly. „Poptávka bude samozřejmě i ze strany jejich partnerů . Vynálezce stoprocentně fungujícího preparátu by byl bezesporu vhodným kandidátem na Nobelovu cenu,“ dodává Janáčková a stejného názoru je také sexuolog Petr Weiss: „Kdyby se takový lék objevil, bude to další sexuální revoluce.“