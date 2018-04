Fitness centrum AXAGYM radí, jak na krásnou postavu

Při cvičení bychom předně neměli zapomínat, že fyzická kondice je u každého jiná a nesprávným cvičením si můžeme kazit páteř nebo zatížit klouby. V pražském fitness centru AXAGYM v ulici Na Poříčí 40 v prvním patře hotelu AXA vám kvalifikovaní instruktoři ochotně poradí při volbě tréninkového programu speciálně pro vaši postavu a kondici a také při úpravě stravovacích návyků.

Reprezentantka ČR ve fitness a bodyfitness, diplomovaná fyzioterapeutka Eva Rudolfová vám poradí v oblasti fitness, kulturistiky a aerobicu nebo metody Painless Spinal Touch (Stop Bolesti).

Sestaví vám např. tréninkový program na základě rehabilitační diagnostiky a stravovací program (např. v oblasti: redukce hmotnosti, vytvarování těla, zlepšení kondice a zdraví, upravení životního stylu…) nebo trénink s mobilními rehabilitačními prvky (např.: pro posílení svalového korzetu, odstranění bolestí zad, páteře a kloubů, pro kompenzaci skoliózy, vadného držení těla, po úrazu nebo operaci…), tréninkové postupy v těhotenství i po něm, kompenzační cvičení pro děti vedoucí ke správnému vývoji svalového korzetu a páteře, prevence vertebrogenních potíží (naučení správného sezení, vstávání, přenášení těžkých břemen…) nebo vám ukáže instruktáž cvičení v domácích podmínkách. Také spolupracuje s odborníky alternativních směrů (homeopatie, feng-shui, reiki, čínská medicína…).

Osobní kondiční fitness trenér II. tř. NACP Petr Ožďan zase absolvoval National Academy of Physical Culture a specializuje se na redukci váhy, tvarování a tónování těla. Zabývá se cvičením všech věkových kategorií (i seniorů). Má dlouhodobou praxi v oboru a spolupracuje se specialisty v oboru pohybového aparátu a výživovými poradci.

Ve fitness centru AXAGYM najdete mnoho dalších kvalitních trenérů, kteří se vám pomohou ke skvělé postavě. Namátkou jsme vybrali jen tyto dva.

Ve fitness centru můžete využít více než sedm desítek posilovacích strojů, které procvičí každý sval, strečinkovou zónu k protahování a rozcvičení, kardiozónu od přední světové firmy Precor USA, běžecké trenažery s funkcí GFT, které jsou šetrné ke kloubům, eliptické trenažery EFX s optimalizovanou biomechanikou pohybu, steppery a ergometry nebo výkonné solárium Ergoline Lounge se solární kosmetikou pro vylepšení účinků opalování.

Redakce Faiyo zve každého, kdo chce začít se zdravým cvičením směrem k hubnutí a dobře formované postavě do fitness centra AXAGYM, kde najdete pravé odborníky a příjemné zázemí na cvičení.

S výhodnou permanentkou navíc nabízí neomezený vstup do posilovny, která je otevřena ve všední den od 7:00 do 22:00 a víkend od 10.00 do 21.00 a výrazné slevy na solárium, navíc od pondělí do pátku od 10:00 do 15:00 hod probíhá Happy Hour se sníženým vstupným 100,- Kč. Více najdete na internetových stránkách fitness centra www.axagym.cz.

Autorka:

Radomíra Kotlárová, www.faiyo.cz