Fitcentra a tělocvičny: bakterie útočí

Četné výzkumy ukazují, že nejrůznější tělocvičny, fitness-centra, ale i sauny a parní lázně jsou skutečným rájem pro řadu mikrobů způsobujících nejrůznější choroby.

Nebezpečné bakterie se skrývají nejen v potu, který ulpívá na cvičebním nářadí, ale i ve sprchách, šatnách či lahvích, v nichž si na cvičení přinesete pití. Některé mikroby přitom dokážou ve vlhkém prostředí fitka přežít i několik dnů a zlikviduje je teprve použití dezinfekce, uvádí magazín Health.

V nedávném experimentu pro Men´s Fitness magazin provedli mikrobiologové z University College Hospital v Londýně stěry v několika známých sportovních centrech a udělali jejich rozbor. Výsledky byly poměrně šokující. Zatímco průměrný počet bakterií ve vzorku činí šestnáct milionů, vzorky z posiloven jich vykazovaly sto třicet dva. Pro porovnání, přímo v záchodové míse je jich pět set milionů.

Posilovny

Odborníci zjistili, že mikroby se nacházejí v každém koutě a prasklině fitness-centra. Mimořádné koncentrace dosahují především na pěnových podložkách, kolech či boxerských rukavicích. Další známou líhní bakterií jsou přístroje a činky, které používají lidé v těsném sledu za sebou, a na nichž ulpívají zbytky potu. Pot však ve skutečnosti není tím skutečným problémem, problematická je především vlhkost, která přispívá k intenzivnímu množení mikrobů.

Šatny a sprchy

Dle očekáváni se ukázalo, že šatny a sprchy jsou místem, kde se nachází prakticky všechny typy bakterií ve vysoké koncentraci. Vzorky odhalily dokonce častou přítomnost lišeje kroužkového. Velmi výhodná je pro bakterie horká sprcha, kde chlór ztratí část ze své dezinfekční schopnosti a bakterie bez problémů přežijí.

Oblečení a doplňky

Průměrný pár běžeckých bot obsahuje šestasedmdesátkrát víc plísní než záchodová mísa. Teplé, vlhké prostředí je pro plísně naprosto ideální. Bakterie obsahují i lahve, v nichž si s sebou na cvičení nosíte pití.

Sauna a pára

Dřevěné lavice v saunách a parních lázních mají spoustu štěrbin a prasklin, které jsou pro bakterie mimořádně výhodné. Navíc si k tomu připočtěte teplo a vlhko a zjistíte, že si bakterie nemohly vybrat lépe.

BRAŇTE SE!

1. Umyjte si ruce před a po cvičení. Jde o nejúčinější způsob, jak se vyhnout bacilům. Například viry způsobující nachlazení a onemocnění respiračního systému nemohou přežít delší dobu mimo lidské tělo. Nicméně zatímco jsou ještě naživu, hledají cestu, jak se dostat do vašeho těla. Poté, co se dotknete cvičebního nářadí, nesahejte si rukama do očí, nosu, uší a úst, dokud se neumyjete.

2. Před použitím nářadí otřete (úplně ideálně ubrouskem namočeným v dezinfekci). Nezapomeňte nářadí otřít také poté, co jste jej přestali používat.

3. Přineste si s sebou dva ručníky, z nichž jeden bude sloužit jen k otírání potu. Položte ho na řidítka rotopedu nebo na lavici v sauně předtím, než si na ní sednete. Nepoužívejte erární ručníky, které některá sportovní centra svým zákazníkům nabízejí.

4. Mnoho lidí použije sportovní lahev na pití a poté ji znovu naplní. Ačkoli ji používáte jen vy, ničím nemůžete choroboplodným mikrobům udělat větší radost. Mezi jednotlivými použitími láhev vždy vypláchněte vařící vodou.

5. Ve vašich teniskách žije víc plísní než v záchodové míse. Po cvičení byste měli boty vysušit nebo je alespoň nechat vyschnout na větraném místě. Nikdy je nenoste do obytných prostor a čas od času je vystříkejte dezinfekčním prostředkem.

6. Do sprchy či sauny noste vždy žabky. Není to sice stoprocentní ochrana proti plísním, ale riziko je mnohem menší, než když se vypravíte naboso.

7. Pokud si v šatně sedáte, sedejte výhradně vždy na svůj vlastní ručník. Nikdy si nesedejte přímo na lavici.

8. Noste si na cvičení svou vlastní podložku, nebo tu erární překryjte svým ručníkem.

9. Své propocené oblečení okamžitě svlékněte včetně spodního prádla. Čím déle v něm zůstáváte, tím větší je pravděpodobnost, že se u vás rozvine kvasinková nebo jiná bakteriální infekce.