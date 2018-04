Fit po porodu: jak shodit kila, když nemáte čas, chuť ani sílu

Možná jste to také zažila. Zatímco jste se po porodu ujišťovala, jak z vás opadávají nabraná kila a přes břicho si po dlouhé době vidíte na nohy, na vaše sebevědomí zničehonic kdosi zaútočil otázkou, za kterou by měly padat doživotní tresty: A kdy to vlastně čekáš?

"Přibrala jsem dvanáct a půl kila, což je v pořádku, ale jedno mi to nebylo. Byla jsem fakt, ale fakt NAŠTVANÁ. Připadala jsem si jako obluda," popisuje Lucie své pocity z prvních týdnů po porodu.

Mnoho žen nashromážděná kila trápí ještě dlouhé měsíce po porodu a není to vždycky tím, že se vykašlou na svůj vzhled, přejídají se a váhu neřeší. Pro hubnutí je totiž ideální kombinace pravidelného jídla, spánku a pohybu. Jenže zkuste to dodržet, když vám v postýlce několikrát za noc vříská mimino, celé dny se polomrtvá mátožíte po bytě a sotva se stačíte postarat o nedávno narozeného potomka, natož pravidelně krmit sebe. Přesto je dobré se zamyslet a zkusit hlídat, co jíte.

"Těhotenství a zejména období mateřské dovolené jsou jedním z nejčastějších důvodů vzniku nebo prohloubení obezit," upozorňuje Iva Málková, zakladatelka organizace STOB, která pomáhá lidem zdravě hubnout. Ví, o čem mluví – sama se v těhotenství příliš nehýbala a nijak nezaháněla zákeřnou myšlenku, že teď je přece jedno, co jí. Dostala se na váhu devadesát kilo, po porodu měla pětaosmdesát. V té době už vedla své kurzy na snižování nadváhy, takže se na jeden z nich zapsala a kila šla dolů.

"Je pravda, že některé matky hubnou po porodu samy od sebe, ale asi dvacet procent žen si nabranou váhu drží. Proto bych nespoléhala na to, že to půjde samo," podotýká specialistka na hubnutí.

Kojení jako hodina tance

V průběhu těhotenství ukládá vaše tělo tukové zásoby, aby se připravilo na energeticky náročný proces tvorby mateřského mléka. Je však chyba myslet si, že se můžete obalit tukem od hlavy až k patě. "Žena, která má optimální váhu, by měla přibrat kolem deseti až dvanácti kilo. Pokud vše probíhalo normálně a přírůstek tuku byl přiměřený, pak při plném kojení, kdy matka respektuje zásady zdravé výživy, nesnaží se o razantní hubnutí, ale nepřejídá se, pozvolna klesá k původní váze," píše výživový specialista Petr Havlíček v knize Jak se hubne v Čechách.

Na počátku vašeho hubnoucího procesu vám budiž útěchou to, že jen kojením můžete shodit kilo za měsíc (rychlejší hubnutí se po porodu ani nedoporučuje). Zejména tvorbou mléka totiž spalujete energii. Každý den to vychází na dva tisíce kilojoulů, což je hodina tance nebo tenisu. A jedna dobrá zpráva pro ženy slovanského typu: při kojení odcházejí tukové zásoby především ze stehen a hýždí!

"Sama na sobě jsem vyzkoušela, že jsem v době kojení mohla sníst cokoliv, a nepřibrala jsem. Opravdu to funguje. Je tam však jedno riziko – tím, že postupně ubíráte jedno kojení za druhým, ale zároveň jíte pořád stejně, kila se plíživě začnou usazovat. Hodně se mi to vymstilo," upozorňuje Anita, která v době těhotenství přibrala rozumných deset kilo, ale přesto se později potýkala s kily navíc – právě v době, kdy přestávala kojit.

Při hubnutí vám pomůže i to, že ženské tělo se po porodu částečně začne chovat jako mužské. Může za to hormonální blázinec, který se ve vás odehrává, ale v tu chvíli je vám příroda nakloněná – muži totiž hubnou rychleji.

Matka na tvrdé dietě rovná se plačtivé dítě

Nechvátejte, tím si nepomůžete. Rozhodně se nenechte otrávit tím, že zatímco vy trávíte dny na mateřské v teplákách na gumu, některé modelky už dva měsíce po porodu fotí katalog plavek. Buď mají obrovské štěstí na genetickou výbavu, nebo se celé dny živí nízkotučnými jogurty a okurkou. Vaše tělo potřebuje čas, aby se srovnalo s mateřstvím, nesnažte se tenhle proces znásilňovat.

"Nastavte si reálný cíl – devět měsíců jste přibírala a nosila své dítě, za dalších zhruba devět měsíců budete na stejné váze jako před otěhotněním. K tomuto cíli směřujte," radí Monika Divišová v knize Zdravé hubnutí po porodu, která nedávno vyšla.

Když se vydáte cestou drastické diety, začnou se do mléka uvolňovat škodliviny a ublížíte nejen sobě, ale i dítěti. Nerozumné omezování jídla s sebou nese i to, že přestanete přijímat některé živiny, které však dítě nutně potřebuje. Zaviníte si akorát to, že budete mít doma uplakané miminko, vy budete na zhroucení a laktace se nechtěně zastaví.

"Kojící žena má jíst dostatečně pestrou a vyváženou stravu. Na den se doporučují alespoň tři porce obilovin, například ve formě pečiva a příloh, tři porce zeleniny, dvě porce ovoce, tři porce mléka a mléčných výrobků, sýrů, jedna porce masa," vyjmenovala Marie Skalská z organizace STOB.

Bolavé cviky na žíněnce se vám určitě vrátí

Lenka v těhotenství nejprve pět kilo vyzvracela, pak šestnáct nabrala, finální výsledek byl plus jedenáct. "Chtěla jsem hubnout hned, už druhý den po porodu jsem poctivě propínala špičky, aby se mi zavinula děloha. Vydrželo mi to dva dny. Podruhé jsem přibrala dvanáct kilo, tělo okamžitě napuchlo a hodlalo tak zůstat. Rok jsem doma jezdila na orbitracu, a to tak poctivě, že na něm praskla jedna stojná ocelová tyč," vypráví Lenka.

Cvičení na posteli v porodnici si odpusťte, vaše zmořené tělo potřebuje oddech. Krátce po porodu – minimálně v období šestinedělí – v těle probíhá regenerační proces, kdy se tělo musí vyrovnat s fyzickými i psychickými změnami. "Šestinedělí bych dodržela určitě. Kdyby to žena přehnala, mohla by začít krvácet," upozorňuje trenérka power plate Zuzana Bičíková, která se nedávno v Londýně zúčastnila školení zaměřeného právě na ženy po porodu.

Pro začátek vašeho návratu do formy trenérka doporučuje posílit pánevní dno. Čeká vás několikatýdenní placatění se na žíněnce při cvicích, u nichž si moc zábavy neužijete, ale tahle dřina se vám vrátí. Pánevní dno, které si představte jako ty nejvnitřnější břišní svaly, drží pánev a je oporou ženských pohlavních orgánů. Vlivem těhotenství a porodu bývá povolené, a když tak zůstane, hrozí v budoucnu zdravotní komplikace. Jakmile pánevní dno posílíte a naučíte se při cvicích i správnému dýchání, můžete se pustit do redukce váhy a tvarování svalů.

V tu chvíli je možné přejít k další cvičební fázi, kdy přidáváte dynamické pohyby, zatím ještě bez rotací, tedy otáčení těla ze strany na stranu, které je typické třeba pro zumbu.

Které sporty v těhotenství ano a které ne Ano PILATES, JÓGA

* Pomohou vám se zpevňováním pánevního dna, které je v důsledku těhotenství povolené. Hluboké břišní svaly jsou přitom důležité, jsou podporou pánve a ženských pohlavních orgánů. Posílené pánevní dno usnadní porod a následnou regeneraci. Existují speciální kurzy pilates a jógy pro těhotné. CHŮZE

* Ideální pohyb, protože splňuje všechny zásady důležité pro období těhotenství: nevylétne vám tepová frekvence, nepřetěžujete jednostranně organismus, neděláte žádné prudké pohyby a nehrozí riziko pádu a jiného úrazu. Doporučené je také plavání, ale tady pozor na přírodní nádrže. POSILOVÁNÍ

* Když si odmyslíte posilovnu jako místo, kde vzpíráte jen činky, není tento pohyb v těhotenství na škodu. Cvičte pod dohledem zkušeného trenéra, zaměřte se na zpevňování a správné držení těla – důležité je například posílení mezilopatkových svalů, které trpí tím, že vám narostou prsa. Ne ZUMBA, TENIS

* Na tento oblíbený tanec v těhotenství pozor. Dynamické a prudké pohyby při zumbě vám mohou uškodit, nebezpečné jsou také rotační pohyby. Pokud máte tanec ráda, vyberte si nějaký pomalejší. K prudkým rotačním pohybům dochází také při tenisu, squashi, plážovém volejbale. SPINNING

* Vyhnout byste se měla všem aktivitám, při nichž je vyvíjen tlak na pánevní dno, a spinning je jedním z nich. Tenhle pohyb vám v těhotenství škodí také kvůli tomu, že se přehříváte, hrozí dehydratace a překyselení. Z toho důvodu vynechte i H. E. A. T., doporučit však nelze ani jízdu na kole. LYŽE, BOX

* Nebezpečné jsou všechny sporty, při nichž můžete spadnout (sjezd na lyžích, vodní lyžování) a dostat ránu (bojové sporty, ale i basketbal, házená). V době, kdy čekáte dítě, se pro jistotu rozlučte se sporty náročnými na koordinaci a prudké změny pohybu, což je například gymnastika.

"Rotace přicházejí až na konec, zhruba po šesti měsících. Nebo i po třech, pokud je žena trénovaná a sportovala už předtím. V téhle fázi, kdy přidáte rotační pohyby, se konečně můžete vrátit k oblíbenému sportu, třeba právě k zumbě nebo aerobicu," říká Zuzana Bičíková.

Pozor na zátěž při sportu, dítě to pozná na mléku

Kromě čtyřdenní dcery si Eva z porodnice přivezla ještě osm kilo nadváhy. Nevešla se do žádného oblečení, což je dobrá motivace pro to, říct si: A dost! Odřekla si dřevorubecké porce, začala jíst jako normální člověk a také cvičila.

"Od gynekologa jsem vyfasovala brožuru s cviky na posilování pánevního dna, což se nakonec ukázalo jako geniální. Zpevnila jsem se tam, kde jsem nejvíc přibrala, tedy břicho a okolí. Cvičila jsem poctivě, večer asi dvacet minut. Motivace byla opravdu silná," vypráví Eva.

Nepamatuje si, jak dlouho své tělo trápila, ale už půl roku po porodu vážila méně než před otěhotněním. Se sportem neskončila. Jakmile přestala kojit, vrátila se k oblíbenému běhu. Pokud je vaše tělo po několika měsících natolik ve formě, že zvládnete spinning, aerobic nebo zumbu, buďte stejně opatrná – teď zase kvůli kojení. V případě fyzické aktivity je dobré nakojit před cvičením a pak až hodinu a půl poté, co skončíte.

"Při fyzicky náročném cvičení se ve svalech tvoří kyselina mléčná, která přestupuje do mateřského mléka, a ovlivní tak jeho chuť. Některým dětem to může vadit a kojení mohou odmítat," vysvětluje Iva Málková.

Nejlepší sport pto těhotné: chůze

Žena, která cvičila už před porodem, je samozřejmě ve výhodě. Její zpevněná postava se do původní podoby vrátí rychleji. Což ovšem není pokyn pro všechny těhotné, aby oblékly tepláky a běžely do tělocvičny, když se dosud hýbaly jen při cestě do práce a z práce. Těhotenství není dobrá doba na to, začínat s nějakým sportem, a pokud jste se dřív hýbala pravidelně, teď buďte opatrná. Zapovězeny jsou všechny výskoky, hluboké dřepy, prudké pohyby, zvedání těžkých břemen. To všechno může ohrozit dítě a je úplně jedno, jestli jste tenis hrála odmalička a vaše tělo je zvyklé – při prudkém úderu můžete potratit. Přesedlejte na přirozený pohyb, jako je chůze, plavání, pilates nebo jóga.

V době těhotenství se zvýší vaše tělesná teplota a také klidová tepová frekvence – i na to musíte při sportu myslet. Když tepovou frekvenci přešvihnete, přehříváte se a ubližujete miminku. Když půjdete na pás do tělocvičny, berte si s sebou měřič tepové frekvence. Také při chůzi venku se řiďte tím, že jakmile se začnete zadýchávat, zvolníte tempo.

Mužská těhotenská kila

Uklidnit se můžete i tím, že zatímco vám se nabraná kila podaří zcela jistě shodit, pokud budete jen trochu chtít, váš partner je na tom hůř. Alespoň to říkají statistiky. Muži totiž v těhotenství drží s ženami basu, nastávající otec přibere v průměru přes šest kilogramů. Buď jim partnerka více podstrojuje, nebo jim je jednoduše líto, že přibírá jen ona. A tak otcové v průměru přiberou v pase pět centimetrů, musí si kupovat větší košile a v jednom mají smůlu – jen třetině z nich se podaří zhubnout.