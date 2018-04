Finští vědci na Santa Clause nevěří

Ke zdárnému splnění tohoto náročného úkolu by prý Santa Claus potřeboval "superspřežení" 135.000 svalnatých sobů, schopných utáhnout každý kolem jedné a půl tuny dárků. A to rychlostí 1040 kilometrů za sekundu, což 12.500 krát převyšuje rychlost zvuku, jak vyplynulo z přesných výpočtů provedených vědci.

Se 140 milióny kilometrů, které musí za tak krátkou dobu zdolat od východu na západ, by měl Santa Claus na každou dodávku - což obnáší spustit se do komína, uložit dárky před krb a vyšplhat zpátky do saní - pouhou tisícinu sekundy.

A co je vůbec nejhorší: vzhledem k té převysoké rychlosti by se bělovousý stařík hodně brzy prostě rozpadl na kousky v důsledku odporu vzduchu, vysvětlili vědci.

Joulupukki, jak mu říkají Finové, pevně přesvědčení, že jediný pravý Santa Claus žije a má domov v jejich Laponsku, se ale vědeckými závěry nedal nikterak zviklat. Ze svého obydlí za polárním kruhem vzkázal dětem, že mu nic nezabrání v tom, aby jim i letos přinesl dárky - a rozhodně ne nějaké vědecké "bláboly".