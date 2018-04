Finalistka Proměny Veronika chce být hezká nevěsta

ČTĚTE TAKÉ:

Veronika rozhodně není žádný drobeček. Při výšce 168 centimetrů váží slušných 117,5 kilogramu. I její míry mají k těm ideálním dost daleko: 128-114-145.

"Ale to se teď změní," slibuje Veronika. V polovině června, až bude reality show Proměna končit, chce vážit pod sto kilogramů. "Myslím, že to půjde," říká optimisticky.

Usměvavá dívka pracuje jako specialistka v reklamačním oddělení telekomunikační společnosti. Miluje život, hudbu a fotografování, ale také třeba horory.

Do hubnutí se vrhá hlavně proto, aby se vyhnula zdravotním problémům, které obezita způsobuje. Ale to není jediný důvod. Veronika se v září bude vdávat a jak sama říká, "chce být hezkou nevěstou v krásných šatech. A nevypadat jako šlehačkový dort."

Přítel ji prý o ruku požádal trochu netradičně. "Vlastně jsem to začala já. Jednou jsem prostě jen tak řekla, jestli se vezmeme. Můj přítel odpověděl, že jo. Ale o ruku mě požádal až za tři roky," vypráví Veronika.

"Mým rodičům navíc oznámil, že je žádá o mé ruce, nikoliv o ruku. Bylo to fakt vtipný," směje se Veronika.

A jaké šaty by si k oltáři ráda oblékla? Pro inspiraci jsme s ní zašli do svatebního salonu, ale skoro nic se jí nelíbilo. Šaty byly buď moc nadýchané, nebo přezdobené. Anebo měly korzet, což Veronika nechce. "Chtěla bych něco jednoduchého bez volánků a ozdůbek," říká Veronika.

Na natáčení medailonku si přivedla neteř Moniku. "Verča je pohodový člověk. Kamkoliv přijde, je s ní legrace," říká Monika. "Náš vztah je spíš kamarádský, proto jí ani neříkám teto," dodává.

Veronika si život opravdu užívá, neustále vtipkuje, dělá si legraci i sama ze sebe. A aby jí hubnutí šlo hezky od ruky, dala si ještě naposled kus dortu.