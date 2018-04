Finále proměny: Hanka se nedala a bojovala za své míry

Ze svých "čísel" si nic nedělá. Kromě toho mají doma ve Strakonicích hospodářství a pořádný fortel je tam potřeba.

Když už nemohla na molo, využila alespoň nabídky vizážisty a kadeřníka, takže nakonec domů odjížděla spokojená. I přesto, že na začátku hned hlásila, že kdyby se jí snad nový účes nelíbil, je domluvená se svou kadeřnicí, že k ní hned může přijít. "Budu ráda, když budu vypadat na čtyřicet," těšila se.

Hana má krátké vlasy, ale i tak bylo co stříhat. "Vzadu na krku zkrátíme, ale strany tolik ne, protože pak by nám účes připomínal spíš žárovku," uvažoval kadeřník Jirka. Konečky vlasů zesvětlíme co nejbělejším odstínem, který zamaskuje melíry a vytvoří "quick shine - rychlý lesk".

Vizážista zjistit hned po prvním pohledu, že Hana má jedno oko zelené a druhé modré a schválil šedou a zelenou - odstíny barev, které sama používá.

Čtenářka Hanka před proměnou OnaDnes.cz Čtenářka Hanka po proměně (ve vlastním oblečení)

Sám se pro dnešní den rozhodl pro saténové matné barvy, protože lesklé by zbytečně dodaly jejímu obličeji objem a víčkům zbytečně přidaly texturu. Došlo i na pár rad: Hana si až doposud bílý stín nanášela na vnější koutek oka, ale Filip jí opravil: "Bílá patří naopak do vnitřní části. Vnějšímu víčku sluší spíš tmavší barvy.

Stíny nanesl Hance v barvě velbloudí srsti a karamelu, prodlužovací řasenkou pak zvýraznil řasy. "Líčím zásadně při otevřeném oku a make-upu se věnuji až po očích, aby mi na něj při opačném postupu nic nenapadalo."





Obočí, které má paní Hana spíše řídké, zvýraznil štětečkem s barvou podobnou Haniným vlasům. Štěteček zvolil proto, že tahy tužkou by v obočí mohly být vidět. Vykryl také vrásky a kruhy pod očima a pomocí štětce zafixoval sypkým pudrem výsledek. Tužkou na rty v přirozené barvě obtáhl kontury, vyplnil a lehce prosvětlil leskem.

Hana Tomanová sice neměla šaty od návrhářky, ale přivezla si s sebou jedny vlastní na převlečení, a tak jsme ji přemluvili, aby se na finální focení proměny převlékla. "Třeba trumfnu návrhářky," vtipkovala a focení si náramně užívala.





Pohled do zákulisí: jeden velký šrumec

Obě dopoledne o pražském módním víkendu patřilo našim čtenářkám. Šest (včetně Hany Tomanové) jsme proměňovali v sobotu, zbylou pětici pak v neděli. Kadeřníci (oba Jirkové) se měli co otáčet, aby vše stihli včas. Odchod z kadeřnictví Oskar, kde jsme měli zázemí, byl totiž přesně načasovaný.

Dostat se k molu v Pařížské se naše proměněné modelky musely hned po zahajovací přehlídce New Fresh Style. Nakoukl-li by během dopoledne náhodný kolemjdoucí do salonu, nestačil by se nejspíš divit. Jedním slovem šrumec. Kadeřníci pracovali zároveň na několika dámách. Jednu barvili, druhou kolega stříhal a třetí ještě stačil v mezičase udělat na vlasech styling.





Většina čtenářek navíc s kadeřníky smlouvala. Jedna nechtěla být blond, druhá zase tmavovlasá. Další se bála radikální změny střihu a jiná zase přišla s konkrétní představou a obrázky.

"Byla to fuška. Dnes jsme tu měli převahu dlouhovlasých blondýnek, snad nám zítra přivedete tmavovlásky, ať je nějaká změna," přál si kadeřník Jirka.

My, redaktorky, jsme zase zběsile přebíhaly mezi kadeřníky a vizážistou, abychom stačily zaznamenat vše podstatné.





Jakmile byla některá ze čtenářek proměněná, okamžitě se jí ujal fotograf. Povětšinou dámy "trápil" až do úmoru. Jako každý fotograf totiž nebyl nikdy zcela spokojený a chtěl dosáhnout co nejlepšího výsledku. Někdy nám bylo našich "modelek" skoro líto. "Ne, takhle ne! Stoupněte si sem, tu ruku narovnejte, posuňte se o centimetr, hlavu narovnat, bradu dopředu a tvařte se normálně." Náš obdiv patří všem dámám.

"Musím uznat, že práce modelky je vyčerpávající. Vypadá to, že si jen někam stoupnou nebo se projdou, ale tak to vůbec není," přiznala Kateřina Kostková a ostatní dámy přitakávaly.

Hlavní však pro nás, redakci, je, že jsme mohli našim čtenářkám zpříjemnit den, zprostředkovat jim nové zážitky a poznat, co modeling obnáší.