Finále LOOK BELLA je tady! Cenu dostanou i vaši favorité

Soutěž pořádá modelingová agentura Prestige Models už po sedmé.

Zúčastnit se mohou dívky věku 15 až 25 let o výšce minimálně 170 centimetrů a mladí muži od 17 do 25 let s minimální výškou 180 cm.

Finále Look Bella 2010 se bude konat 13. prosince v pražském klubu Kostel.

Odměnou pro vítězku bude zahuštění a prodloužení řas unikátní metodou Xtreme Lashes se Swarovski Crystalized ozdobou (s kamínkem) ve studiu Dermitage.

Nejzajímavější muž získá manžetové knoflíky, klíčenku a přívěšek na mobil značky Herisson.

LOOK BELLA INTERNET 2010 Pavlína Pospíšilová a Jan Sokol.