Výška, míry, tvárná tvář rozhodly o vítězkách soutěže Elite Model Look

Jednadvacátý ročník česko-slovenské verze nejprestižnější modelingové soutěže má, co se týče vítězek, jasno. Do světového finále v čínské Šanghaji poletí šestnáctiletá Adéla spolu se čtrnáctiletou Silvií, které porazily dalších sedm Slovenek a stejný počet Češek, mezi nimiž byly také tři dívky, které se přihlásily díky našemu magazínu OnaDnes.cz (více o čtenářkách čtěte zde). Podívejte na celou akci pohledem porotce.

Nevolíme Miss

Úloha porotce je rolí těžkou, mnohdy nevděčnou, zejména jde-li o krásu ženy. To, jestli umíte zpívat a milujete psa svojí babičky, nikoho nezajímá. Modelingová soutěž se nedá srovnávat se soutěžemi Miss.

Naštěstí při troše znalostí módní trhu a jeho fungování se přece jen hodnotí snáze. Také si musíte v mysli udržovat důležitou myšlenku: jde to byznys, nic osobního, zda-li je vám některá modelka sympatická, nehraje vůbec žádnou roli. Soutěž modelek nestojí na kráse, většina současných modelek ani vyloženě krásná není.

Soutěž modelek nestojí na kráse, většina modelek ani klasicky hezká být nemusí, zajímavá však ano. A ruku na srdce. Jak jste v pubertě vypadali vy?

Soutěž modelek Elite Model Look má ve světě i u nás dlouhou tradici. Mezi ty nejúspěšnější absolventky patří velké hvězdy typu Cindy Crawfordové, Gisele Bundchenové či Lindy Evangelisty. A nemusíme chodit ani do Ameriky, z Češek a Slovenek, které svou kariéru začaly právě v této soutěži, je více než dost. Za všechny jmenujme Denisu Dvořákovou, Hanu Jiříčkovou, Michaelu Kociánovou, Zuzanu Stráskou či současnou Miss Wonderbra Adrianu Čerňanovou. Jinými slovy se dá říci, že jen samotná účast na národním finále znamená velký úspěch. A paradoxně bývá téměř pravidlem, že dívky, který nevyhrají, mívají lepší práci.

Zato dívky na přehlídkových molech nesmějí postrádat potřebnou výšku, správné míry a něčím zajímavou a tvárnou tvář. Dostatečně výraznou, aby vynikla ve velké konkurenci, a zároveň univerzální, aby se dotyčná dala použít na cokoliv od reklamy na zubní pastu, přes přehlídku extravagantního návrháře až po prezentaci diamantových šperků.

Při prvním setkání porotců s finalistkami letošního ročníku jsme všichni dostali katalog s fotografiemi a základními údaji slečen. Již samotné míry hodně napoví, současní vrcholový módní svět ženským křivkám nepřeje. Dívky s jakkoliv výraznějšími křivkami ve světovém finále ani u nejvyhlášenějších návrhářů v Paříži, Miláně či New Yorku nemají moc šancí.

90-60-90? Zapomeňte

Tolik omílané míry 90-60-90 vzaly za své před několika lety. Pohledem na míry nové generace zjistíte, že boky nepřesahují hranici devadesátky, ale notně klesají. Vítězka slovenského finále měří v těchto partiích dokonce 86 cm.

Stejné je to s objemem hrudníku. Pánové si v případě těchto soutěží na své moc nepřijdou. Z devadesáti centimetrů uberte deset čísel i více a dostanete míry nové generace modelek.

Tolik omílané míry 90-60-90 vzaly za své před několika lety. Dnes výrazně klesají.

Proč jsou tak hubené? Je to jednoduché. Návrháři nechtějí výrazné ženy na mole, potřebují figurínu, která umí dokonale chodit, ale nikterak na sebe nestrhává pozornost a diváci na přehlídce plně vnímají oblečení, které se musí prodat. Kráska s bujným poprsím a oblými boky sice vždy bude vypadat lépe, ale upoutá více ona sama než její šaty. A to nikdo nechce.

Neumí chodit!

Tuto skutečnost potvrdil přítomný designér Jean Paul Knott i zástupce nejslavnější anglické návrhářky Vivienne Westwoodové. Cíleně se zaměřovali na ty nejhubenější z hubených. Bleskovou kariéru v Paříži ale nejštíhlejší soutěžící nakonec nevybojovala. "Neumí vůbec chodit! Jak bych ji mohl dát na molo?" ptal se návrhář za souhlasného přitakávání vedle sedícího kolegy.

Chůze skutečně činila všem dívkám obrovské problémy. Nejsou zvyklé na podpatky, které ke kariéře modelky neodmyslitelně patří. Zástupci pořádající agentury si tohoto faktu byli moc dobře vědomi a neustále ujišťovali, že na tom dívky pracují a pracovat tvrdě ještě budou. Nic jiného jim ostatně ani nezbývá. Na castingu na jakoukoliv přehlídku v zahraničí i u nás není nejdůležitější tvář, ale způsob pohybu a chůze na "zabijáckých" podpatcích především. Neumíš chodit? Nashledanou, tam jsou dveře.

Mateřský přístup topmodelky

Jelikož se tento handicap projevil u naprosté většiny soutěžících a večerní přehlídky jej ještě více zdůraznily, bylo nutno přistoupit k jiné taktice rozhodování. "Máme hodnotit, jak jsou připravené v tuto chvíli, nebo raději podle potenciálu do budoucna?" ptala další členka poroty, topmodelka s obrovskou elegancí Pavlína Němcová.

Řekli byste, že tato kráska začala svou kariéru modelky před 21 lety? Pavlína Němcová zazářila v modré róbě od Vivienne Westwoodové.

Sama projevovala spíše mateřský přístup k finalistkám a nesnažila se je trápit ani angličtinou jako ostatní. Věděla moc dobře, jak se mladičké dívenky, z nichž celá řada ještě nemá ani občanku, cítila. Pavlína také začala kariéru velmi záhy, ve svých šestnácti letech odešla spolu s Evou Herzigovou do Paříže, odkud dobyla módní svět i filmové plátno.

V zákulisí vládla pohoda

Během porotcování mě napadlo výstižné přirovnání ke koňskému trhu. Ukaž fotky, jak máš dlouhé nohy, kolik měříš přes zadek, umíš anglicky, máš nějaké zkušenosti s prací modelky, rozpusť si vlasy... Modeling takový prostě je. Nehledejte v něm nic osobního, protože o vás to není. Což jsem večer v zákulisí na Pražském hradě dívkám řekla.

Za svou kariéru jsem jich viděla spoustu, některé uspěly, další to po jedné sezoně vzdaly. Nebrat si nic osobně je výbornou taktikou, jak ve tvrdé konkurenci a hektickém prostředí plného nervozity přežít.

Sympatické na této skupině šestnácti drobných krásek byl jejich přístup a chování navzájem. Žádné uřezané podpatky, roztrhané šaty (to by jim Vivienne dala!) či záhadně ztracené lodičky. Pohodová atmosféra zákulisí se přenesla i na samotné finálové molo. Obavy, že některá z nich upadne, zamotá se nebo ztratí botu, se během přehlídek nepotvrdily.

Dokázaly to

Zato všechny potvrdily něco jiného. Moc dobře si pamatuji jednotlivé šaty, ať již Vivienne Westwoodové či Kláry Nademlýnské. Ale která finalistka předváděla které? S odstupem několika málo hodin opravdu nevím. V mysli mi zůstalo pouze oblečení. Svou úlohu tak finalistky splnily do puntíku.

Co říci závěrem? Není jim vůbec co závidět, tyto mladičké naděje čeká obrovský kus práce, odříkání a sebezapření. Mohou skončit stejně rychle, jako začaly. Ale najdou se i takové, které na modelingu postaví svůj svět a jednou, za mnoho a mnoho let, se budou moci ohlédnout a říci: "Ano, měla jsem na sobě šaty od Balenciagy, Karl Lagerfeld mi svěřil nejdražší svatební šaty na světě a Marc Jacobs mě miloval. Viděla jsem kus světa a dostala jsem se do míst, o kterých většina lidí nemá ani tušení. Miliony dívek na celém světě sní o tom, co jsem si já skutečně prožila."

Splní se tento sen některé z letošních finalistek Elite Model Look? Šanci mají, zázemí také, teď je to jen na nich.

P.S.: Holky, prosím vás, noste podpatky i během dne. Ať se už neklátíte jako špatně sešroubované štafle! Máte na to, držím palce a těším se, až se s některými z vás setkám v Paříži, Londýně a Miláně.