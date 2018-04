Nová topmodelka s milionovými honoráři. Která z nich to bude? Hlasujte

Letošní ročník soutěže začínajících modelek Schwarzkopf Elite Model Look 2012 slavnostně vyvrcholí 12. září na Pražském hradě, kde proběhne česko-slovenské finále 21. ročníku světového projektu zaměřeného na vyhledávání nových topmodelek.

Osm Češek mezi sebou svede závěrečný boj o účast na světovém finále, které se letos uskuteční 1. prosince v čínské Šanghaji. Na rozdíl od soutěží Miss se sice nemohou těšit na věcné ceny, nedostanou nové auto nebo byt, zato se jim ale otevřenou ty správné dveře módního světa. Tři vítězky světového finále čeká garantovaná práce na dva roky, během nichž si vydělají opravdu snové honoráře.

OnaDnes.cz se stala partnerem letošního ročníku a zapojila do hry také své čtenářky ve věku od 13 do 22 let. Vyplatilo se. Do národního finále se dostaly hned tři nadějné krásky z vašich řad - Tereza z Prahy, Marie z Hradce Králové a Tereza z Hodonína.

Tyto dívky se přihlásily přes OnaDnes.cz do soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2012 a dostaly se až do finále.

V minulosti účast v Elite Model Look pomohla k raketové kariéře Denise Dvořákové, Haně Jiříčkové, Lindě Vojtové, ale i světovým supermodelkám Cindy Crawfordové, nejlépe placené a nejvlivnější modelce světa Gisele Bundchenové či Lindě Evangelistě. V loňském roce zabodovala Lenka Hanáková, obsadila druhé místo a dnes fotí a předvádí pro světoznámé módní návrháře po celém světě.

Od prvního castingu, do kterého se přihlásilo rekordních 7 500 slečen z celé země, ušly všechny začínající modelky velký kus cesty. Usilovně zapracovaly na svých postavách, kdy pod dohledem odborníků cvičily, naučily se zdravým stravovacím návyků, mnohé z nich prošly i radikální proměnou celkového vzhledu. Naučily se všemu, co potřebují k úspěšnému zvládnutí profese a nyní mají šanci dostat se do tzv. první ligy modelek.

Náročné mnohatýdenní přípravy dívky zúročí během slavnostního večera ve Španělském sále Pražského hradu.

Již příští týden se předvedou v plném lesku. Ve finále je čeká několik módních přehlídek, během kterých předvedou mj. retrospektivní kolekci známé české návrhářky Kláry Nademlýnské, luxusní konfekci na podzimní sezonu od Yves Saint Laurenta, Balenciagy, Lanvin a se svou kolekcí přiletí do Prahy speciálně na tento večer také belgický návrhář Jean Paul Knott.

Aby krásek bylo na pódiu větší než velké množství, Hana Jiříčková, Michaela Kociánová, Denisa Dvořáková a vítězka světového finále Elite Model Look z roku 2003 Denisa Dvončová podpoří začínající kolegyně v modelech od slavných italských designérů a módním vrcholem bezesporu bude přehlídka legendární módní návrhářky Vivienne Westwoodové.

"Jsme hrdí, že finále se tento rok může konat ve snad nejvýznamnějších prostorech České republiky, ve Španělském sále Pražského hradu a že hosté gala večera budou moci zhlédnout kolekci Vivienne Westwoodové. Pevně věřím, že krása finalistek, spojení tohoto prostoru s ikonou módy zaručuje, že Schwarzkopf Elite Model Look 2012 bude nejprestižnější módní událostí sezony," říká s nadšením ředitel soutěže Saša Jány.

Nezapomeňte také hlasovat v anketě, která z finalistek českého finále by podle vás měla reprezentovat naši zemi ve světovém finále a dostat šanci na kariéru světové topmodelky.