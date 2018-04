Filmy nám ničí život. Na osud Popelky rychle zapomeňte

V čem všem nám tyhle pohádky pro dospělé nasazují tlusté růžové brýle, a které filmy jsou naopak poučně realistické?

Ve filmech si hrdinové rozumí s partnerem, aniž by s ním mluvili, žijí spokojený život bez hádek a sex je v nich pokaždé vášnivý a uspokojivý. Jakékoliv partnerské krize se v nich řeší rychle a vždy končí šťastně. Filmové hrdinky jsou i pár minut po probuzení vždycky perfektně učesané a nalíčené.

Hrdinkám v romanticky laděných příbězích se trapasy prakticky nedějí. Jen ty roztomile nevinné. Skutečný svět je však trapasy protkaný hustě jako pavučina v tom nejnepřístupnějším rohu nad schodištěm. Rády bychom je z našeho reálného světa dostaly, ale čím více se o to snažíme, tím více se do nich zamotáváme. Náš život očima filmových tvůrců připomíná parodii, i když nám při ní, na rozdíl od sledování filmu z pohodlí křesla kina nebo pohovky, do smíchu není.

85 % žen a dívek si v půjčovnách DVD vybere raději romantický film než thriller.

Realita a film se dost často diametrálně rozcházejí. Vybraly jsme pro vás osm scén, které filmoví tvůrci milují a často točí, ale ve skutečném životě bývá jejich scénář zcela jiný. Samozřejmě ne tak romantický ani vtipný. Na příbězích postav ze života a ne z kina ukážeme, jak moc je opravdový život odlišný. Pokud se tedy u vás doma a v práci všechno neděje tak jako v oblíbeném filmu, neměňte obsazení ani režiséra - buďte si jistá, že je to úplně normální.

Procházka březovým hájkem

Z pohledu dalšího soužití bývá seznámení a první rande významným dnem, který udává směr dalšímu životu. Ale ve filmech se hrdinové seznamují za okolností, které s realitou nemají nic moc společného. Filmová popelka Julia Roberts v Pretty Woman byla obyčejnou prostitutkou, které to nakonec vyšlo s bohatým obchodníkem. Ale dovedete si takovou situaci představit v reálu?

"S partnerem jsem se seznámila, když jsem se v autě rozjížděla do kopce. Nezvládla jsem to a couvla. Myslela jsem, že do mě naboural on, tak jsem ho příšerně seřvala. Byl to trapas, po kterém jsem chtěla být neviditelná. Vyměnili jsme si čísla kvůli zaplacení opravy a nakonec se začali scházet," vzpomíná na dva roky starou příhodu Martina.

Podobně se před dvaceti lety seznámila s manželem i Marcela. "Lyžovala jsem v Herlíkovicích a on mě srazil. Křičela jsem na něj, padaly výrazy jako pitomec, i ostřejší," říká. Protože jí mladík rozbil vázání na lyžích, odjeli do Špindlerova Mlýna do opravny. "Museli jsme čekat dvě hodiny, tak jsme šli do kina, abychom pak zjistili, že nám zavřeli opravnu a ujel nám i poslední autobus. Tak jsem se naštvala podruhé. Během pěší zpáteční cesty do chaty jsem se při procházce uklidnila a do pitomce zamilovala," líčí seznámení Marcela.

Vzala by sis mě?

Když muž ve filmu žádá o ruku, bývá to romantika podbarvená dojemnou hudbou. Muž ženu pozve na večeři, kde jí nejdříve dá velký pugét rudých růží a pak u sklenky šampaňského předá malou krabičku s prstýnkem s briliantem na důkaz jeho opravdové lásky. Jenže, dámy, zažila někdy některá z vás něco podobného?

"Zrovna jsem vařila guláš a šla do spíže pro cibuli, která ležela na zemi. Když jsem stála předkloněná mezi dveřmi, přišel ke mně tehdy ještě přítel a s plácnutím přes zadek se mě zeptal, jestli si ho vezmu," vzpomíná Veronika na patnáct let starou příhodu.

"Samozřejmě jsem si představovala žádost o ruku zcela jinak, přesně v duchu filmových scén se šampaňským. Nevyšlo to, ale možná právě proto zatím naše manželství pořád drží," přiznává Veronika.

Podobně "romantický" zážitek má z tohoto aktu i Barbora. "Manžel mě požádal o ruku v noci v posteli, když se vrátil z nějakého velkého večírku značně společensky unavený," vzpomíná. Muž si své počínání ale druhý den ráno nepamatoval. "Když jsem začala naťukávat, co a jak na svatbu zařídíme a koho pozveme, vůbec netušil, o čem mluvím. Tak jsem se urazila. O něco později si vzpomněl a svoji žádost zopakoval. Rovněž "romanticky" - na Nový rok, před králíkárnou, přičemž králíci do měsíce pochcípali na mor. Ale na svatbu nakonec došlo a jsme spolu," říká Barbora.

Miláčku, budeme mít miminko

Oznámení o těhotenství bývá v realitě vždycky riskantní záležitostí. Je to jako v ruletě, kde není nic jistého. Až na několik málo výjimek předem nikdy nedokážete odhadnout, jak váš partner zareaguje - jestli zprávu uvítá s nadšením, nebo naopak. Na filmy, ve kterých muž obvykle tuhle novinku uvítá nadšeně, je proto v těchto případech skoro nezbytné zapomenout. Je lepší počítat s horší variantou a pak být příjemně překvapená, než s tou opačnou.

"Pozvala jsem přítele na večeři a neobjednala si obvyklé červené víno. Očekávala jsem, že mu dojde, o co jde. Jenže on si mé naznačování vysvětlil tím, že mám střevní potíže, které patřičně ironicky okomentoval. Když jsem jeho monolog utnula natvrdo sdělenou novinkou, naštval se. Na léto si totiž naplánoval cestu do Austrálie, se kterou byl tím pádem konec," přiznává třiatřicetiletá Monika.

I ve filmu někdy muž zásadní informaci o svém budoucím otcovství neunese. Záhy ji však vstřebá a obvykle následuje záplava květin, kterou zahrne svou partnerku. A realita? "Dva týdny jsme spolu nemluvili. Ledy trochu roztály až na ultrazvuku, když zjistil, že čekáme syna. Ale pořád váhal, jestli v pětatřiceti nebude příliš mladým otcem," říká Monika.

Tehdy poprvé

V Hříšném tanci se herečka Jennifer Grey jako filmová Baby vedle tanečníka Johnnyho v podání Patricka Swayzeho na prázdninové škole proměnila z ošklivého káčátka v sebevědomou krásnou dívku. A také prožila první lásku a s ní i první sex. Dlouhé záběry na její svůdné pohyby doprovázané hlubokými záklony vypadají ve filmu silně eroticky, ve skutečnosti bývají vzpomínky na první milování o něco drsnější.

"Tenkrát v mládí bych takové záklony asi zvládla, ale při prvním sexu jsem měla jiné starosti. Asi každá žena k němu přistupuje hlavně s velkými obavami, protože netuší, co od toho čekat," říká osmadvacetiletá Markéta. Její první milování skončilo trapasem, který dnes dává k dobrému pro pobavení společnosti, tenkrát to však obrečela. "Bylo léto a přítel udělal lečo z pálivých paprik. Jeho pozdější líbání a doteky prsty byly příjemné na těle, ale při kontaktu s intimními místy už ne. Náš první sex skončil dlouhou sprchou pod ledovou vodou," vzpomíná Markéta.

Jak zbourat ložnici

Sharon Stone v roli vražedkyně s Michaelem Douglasem prožívá v Základním instinktu jednu vášnivou scénu za druhou. Od jeho natočení už uplynulo sedmnáct let a erotické scény z něj se staly kultovními, včetně té nejznámější s překřížením nohou, kdy detektiv zjistí, že Sharon nenosí spodní prádlo.

Mimochodem tahle scéna vznikla neplánovaně kvůli tomu, že se kalhotky herečky odrážely v kameře, a tak je odložila. Stejně tak tvůrci filmu přiznávají, že všechny sexuální scény byly dopředu do nejmenšího detailu nacvičené. Právě proto pak na filmovém plátně vypadaly tak jednoduše. Ve skutečnosti za tím byly hodiny práce těch nejzkušenějších odborníků a my se takové dokonalosti nikdy nedopracujeme.

Než se secvičíte k podobným výkonům, trvá to dost dlouho a někdy se to ani po měsících nácviku nedaří. "My jsme si zkusili podobnou scénu jako Kim Basinger a Mickey Rourke ve filmu Devět a půl týdne. Už jako manželé jsme se začali milovat venku za diskotékou. Co čert nechtěl, zastavilo u nás policejní auto a z něj vyšel náš známý, který byl tenkrát ve službě. Byl to neskutečný trapas," líčí svůj sexuální zážitek po vzoru filmové scény dnes pětatřicetiletá Hanka.

Už vidím hlavičku

Na konci loňského roku přišel do kin film Ženy. Hrají v něm jen samé herečky a i režisérka je žena, přesto si v tomhle složení tvůrci neodpustili scénu z porodního sálu s křičící rodičkou. Na filmovém plátně tenhle záběr vypadá atraktivně, ale ženám ve skutečnosti moc neposlouží. Spíš naopak. I v těch, které se náhodou porodu nebojí, vyvolávají podobné scény pochybnosti.

"Já osobně jsem kvůli takovým záběrům měla z porodu zbytečně velký strach. Bála jsem se bolesti. Nakonec se mé dva porody obešly bez křičení, ,psího dýchání‘ a s bolestí to taky nebylo tak strašné," vzpomíná čtyřicetiletá Věra.

"A taky nesnáším scénky s kolabujícími tatínky u porodu. Mám hodně kamarádek, jejichž manželé u porodu byli, ale neznám žádného, který by se tam složil. Všichni to vydrželi a ženám pomáhali," dodává Věra.

Sbohem a šáteček!

Když se malý Sam ve filmu Láska nebeská za vydatného povzbuzování svého táty rozhodne rozloučit se svojí milovanou spolužačkou Joannou, která odlétá do Ameriky, snadno obelstí všechny policisty u bezpečnostních rámů. Úspěšně také proběhne celým letištěm a dívku nakonec políbí. Opravdu dojemné, ale v dnešní realitě při hrozbě teroristických útoků by nejspíš každý takový romantik skončil v poutech na zemi. Pokud by přežil.

Není nám souzeno být spolu

Scény z rozchodů a rozvodů snad jako jediné bývají i v romanticky laděných komediích hodně podobné skutečnosti. Stejně jako nás v sedačkách kin dohánějí k slzám, roníme je i ve skutečnosti. Aby vyzněly skutečně dramaticky, tvůrci filmů přehánějí. A tak když Carrie ve filmu Sex ve městě po dlouhém čekání jako nastrojená nevěsta konečně i s kamarádkami pochopí, že si pan Božský svatbu rozmyslel a nepřijde, jsme všechny rády, že se nám nic podobného nestalo.

"Při téhle scéně jsem se v duchu omlouvala svému bývalému příteli, že se se mnou rozešel přes SMS zprávu. Tehdy jsem ho nenáviděla a nebyla schopná pochopit, že mi to neřekl z očí do očí. Ale proti ponížení, které zažila Carrie, bylo to moje slabý odvar," porovnává třicetiletá Jana.

Ale jako správný romantický film i Sex ve městě musel končit happy endem, který se ve skutečnosti obvykle nekoná. Pan Božský si Carrie nakonec vzal, i když bez pompézního obřadu, který si přála jeho nastávající.

"My když se s bývalým přítelem potkáme, tak se stěží pozdravíme. A o rozchodu jsme se nikdy nezmínili," říká Jana.

Skutečnost se filmům většinou moc nepodobá. Ale právě proto se na ně tak rády díváme, rozebíráme jednotlivé scény a pouštíme si je na YouTube stále dokola. Berou nás na krátké výlety z nepříjemné reality, a tak vlastně musíme scenáristům za tohle opium poděkovat. Z filmů, kde se randí, miluje, rodí a rozchází stejně jako ve skutečném životě, nikdy tak velké hity nebudou.