Poznáte, když vaše srdce začne hlásit poruchu? Zkuste si náš kvíz

U poruchy srdečního rytmu jednoznačně platí známá lékařská poučka, že čím dříve se na chorobu přijde, tím větší šance je vyhnout se mnohem závažnějším komplikacím. Dostatečným varováním by mělo být to, že téměř celá polovina pacientů do jednoho roku po prodělané cévní mozkové příhodě umírá.

Podle průzkumu agentury STEM/MARK si ovšem bezmála 40 procent lidí plete příznaky fibrilace síní - nejrozšířenější poruchy srdečního rytmu - s infarktem.

Fibrilace síní patří mezi nejčastější druhy poruch srdečního rytmu. Během arytmie se srdeční síně rychle, nekoordinovaně a nepravidelně stahují, což se projeví nepravidelným tepem. V srdci tak může dojít ke vzniku sraženiny. Pokud se uvolní, může směřovat krčními tepnami do mozku a ucpat některou z mozkových tepen.

"Srdeční infarkt se většinou projeví náhlou svíravou bolestí u srdce a za hrudní kostí, která se může šířit do ramene, krku nebo horní končetiny. Pacient se může i nadměrně potit, trpět úzkostí a dušností," řekl Petr Janský z Kardiocentra pro dospělé Fakultní nemocnice Motol.

"Oproti tomu fibrilaci síní pacienti nejčastěji zaznamenají jako pocit bušení srdce, zrychlený nebo nepravidelný tep. Někteří pacienti se mohou cítit unavení a nevýkonní," dodal Janský.

Nebezpečná sraženina

Při fibrilacích, tedy velmi rychlých nepravidelných stazích síní, které je pociťováno jako bušení srdce, vzniká v srdečních síních krevní sraženina. Ta se může uvolnit a putovat tepnami po celém těle.

"Nejčastěji však sraženina směřuje do mozkových tepen a při jejich ucpání vzniká cévní mozková příhoda - mrtvice. Při ní je mozek nedostatečně zásobován kyslíkem a živinami, což má za následek různý stupeň většinou velmi závažného postižení," uvedl doktor Janský.

Podle letošního výzkumu si přitom toto riziko spojené s nesprávnou činností srdce neuvědomuje na 70 procent dotázaných.

Docent Miloš Táborský, přednosta I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzity Palackého v Olomouci přidal další tip, jak fibrilaci síní včas rozpoznat.

"Stačí si sáhnout na radiální tepnu na zápěstí, kde si nahmatáte pulz," řekl Táborský. Pokud člověk cítí opakovaně nepravidelný tep, může se jednat o předstupeň fibrilace síní - tzv. extrasystoly či již běžící arytmii. Bušení srdce, tlak na hrudi či dušnost pociťuje asi 60 procent lidí s fibrilací.

"Někteří lidé však tyto změny srdečního rytmu nemusí vnímat, a proto doporučuji u všech jedinců nad 65 let věku alespoň jednou ročně provedení EKG a komplexní vyšetření lékařem," dodal docent Táborský.

Zdravý životní styl

Nejlepší prevencí před změnou srdečního rytmu, respektive cévní mozkové příhody, je zdravý životní styl. Ani to ovšem nemusí být dostatečnou zárukou.

"Zdravý způsob života sice napomáhá snížit riziko případných komplikací spojených s fibrilací síní, ale bohužel není možné se na něj spolehnout," upozornil Petr Janský z Kardiocentra pro dospělé Fakultní nemocnice Motol.

"Lidé s poruchou srdečního rytmu by proto neměli brát na lehkou váhu doporučení svého lékaře, obzvlášť pokud jim předepíše léky na ředění krve, které mají pravidelně užívat. Tyto léky dokážou významně snížit riziko vzniku obávané mozkové příhody," dodal Janský.