Festivaly, výstavy, divadla: tipy, kam s dětmi o víkendu za kulturou

Jihočeský kraj, setkání loutek a hudby v Miroticích

Mirotické setkání loutek a hudby v letošním roce přináší dva nabité festivalové dny. A že je z čeho vybírat: loutkové pohádky pro děti, žongléřské a akrobatické vystoupení, večerní divadelní představení pro dospělé, lákavé koncerty (Traband, Jablkoň, Péro za kloboukem, Lucie revival...), bohatý doprovodný program: soutěže, výtvarná a kejklířská dílna, jízda na koni, plavba na lodičkách a horolezecká stěna.

Kde? Mirotice

Kdy? Pátek od 13:30, sobota od 11:00

Za kolik? Rodinné vstupné 400 Kč za jeden festivalový den, hraje se za každého počasí v divadelním šapitó. V doprovodném programu najdete třeba i výstavu pohádkových bytostí v přírodě "Jihočeský kraj pohádkový ráj"

Více na

Setkání loutek a hudby v Miroticích

Ústecký kraj, Open Air Festival v Panenském Týnci

Děti už nemusí zůstávat 11. - 13. srpna u babičky na hlídání, když si rodiče vyrazí na Open Air Festival. Pořadatelé pro ně totiž opět vytvořili Dětskou a workshopovou zónu Puntík. Tentokrát si užijí nejen ti opravdu nejmenší, ale i školáci a teenageři. Ti se mohou vžít do role svých oblíbených DJů v DJ školce, naučí se základy žonglování, prohlédnou si fire show, naučí se vyrábět šperky z PET láhví... Pro nejmladší návštěvníky jsou opět připraveny pohádková divadelní představení, oblíbené malování na obličej a odpočinková zóna.

Kromě workshopů se mohou malí i velcí pobavit také ve sportovní zóně. Zahrát si můžete třeba rodinný turnaj ve streetballu, plážovém volejbalu, plážovém fotbalu. V žaludku vás polechtá adrenalinová obří trampolína, bungee running a další "šílenosti".

Kde? Panenský Týnec

Kdy? 11. - 13. srpna

Za kolik? Rodiče mají ještě jeden podstatný důvod vzít s sebou své nezbedy - vstupné pro všechny děti do 12 let je sympatických 0 korun. Kyvadlová doprava z Prahy přímo na letiště Panenský Týnec

Více informací o doprovodném programu najdete na webu www.openairfestival.cz/line-up

Open Air Festival v Panenském Týnci

Pardubický kraj, Výstava "Hračky s příběhem"

Na výstavě litomyšlského zámku na vás čekají hračky a panenky z období let 1870 - 1940. K vidění budou vesnické hračky nebo hračky z řad české šlechty, všechny se svým příběhem, doplněné dobovými fotografiemi nebo obrazy.

Součástí trasy je také jeden velký pokoj, kde si děti mohou hrát: vlézt do houpacího koníka, obléct si panenku. Nebudou chybět ani autíčka nebo třeba stolní hry.

Kde? Zámek Litomyšl

Kdy? Otevřeno úterý - neděle, 9:00 - 17.00¨

Za kolik? Vstupné: dospělí 120 Kč, děti 70 Kč, rodinné vstupné 310 Kč

Více info na www.zamek-litomysl.cz

Královéhradecký kraj, výstava Stvoření loutky

V současné době probíhá v zámecké Galerii Kinský výstava Stvoření loutky, která je pro děti i dospělé úžasným zážitkem: výstava loutek, obrazů a kreseb světově známé české loutkářky Michaely Bartoňové přináší přes 80 dřevěných řezaných loutek, návrhy, kreslené scénáře loutkových her, akryly z Austrálie a ilustrace pro děti.

Kde? Kostelec nad Orlicí

Kdy? Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, potrvá pouze do 28.8.

Za kolik? Rodinné vstupné 100 Kč

Více info na www.tineola.cz

www.zamekkostelecno.cz/37-pozvanka-na-vystavu-stvoreni-loutky

Setkání loutek a hudby v Miroticích.

Zlínský kraj, folklórní léto

Mezinárodní folklórní festival Léto na Soláni a ve Velkých Karlovicích

4. ročník Mezinárodního folklorního festivalu se i letos uskuteční Velkých Karlovicích, které leží v podhůří Javorníků a Beskyd. Svou rozlohou se řadí mezi největší obce České republiky. Zajímavostí ve Velkých Karlovicích je nejen karlovský kostel z roku 1754, ale třeba i kupecký dům sloužící jako Karlovské muzeum, které tisícům návštěvníků přibližuje obraz života lidí z Valašska. Představí se vám jak pestrá paleta z českého folklóru, tak i účinkující ze zahraničí. Na festivalu se ponoříte do časů, kdy lidé tak nespěchali jako dnes.

Kromě tanečních a hudebních vystoupení se dětem bude určitě líbit i Učednická dílna tradičních rukodělných prací s lidovým a řemeslným jarmarkem.

Kde? Velké Karlovice

Kdy? 12.-14.8.2011

Více info na: www.zvonice.eu

Mezinárodní folklórní festival Léto na Soláni a ve Velkých Karlovicích.

Plzeňský kraj, Music4Kids

Brnkají vaše děti na housle, kytaru či na nervy? Vezměte je do Techmanie, kde je čeká originální hudební expozice Music4Kids. Nejenom děti oslní tahle německá putovní expozice hudby a zvuku ve všech podobách. Přijďte si na vlastní uši vyzkoušet princip ozvěny, sirény, změřit si frekvenci svého hlasu, přenášet zvuk elektrickými signály nebo rozeznít kovové předměty až 180 kmity za sekundu.

Expozice má dvě desítky velmi interaktivních exponátů, čeká na vás například exponát BitByteBeat, zaměřený na rytmus. Pohrát si budete moci i s vibračními zvony (vlastně spíše s rourami), které se po úderu gumového kladívka rozkmitají až rychlostí 180 kmitů za sekundu. Velmi populární bude jistě i "Siréna", která umí vytvářet velice vysoké tóny za pomocí obyčejného brčka, dechu a rychle rozkmitané ocelové desky.

Kde? Plzeň

Kdy? 9:00 - 17:00

Za kolik? Vstupné: dospělí 140 Kč, rodinné vstupné 300 Kč, děti 90 Kč/ do 4 let zdarma

Více info na www.techmania.cz

hudební expozice Music4Kids

I v dalších místech se ale děti rozhodně kulturně nudit nebudou, malá ochutnávka z dalších víkendových tipů:

Pardubický kraj, Choltice: Černé divadlo ve vodě

Pohádky choltického vodníka hrané netradiční a unikátní metodou se konají každou sobotu a pondělí od 10:00, 13:00 a 15:00 hodin.



Jihočeský kraj, zámek Třeboň: Čochtanova Třeboň

Setkání vodníků, rusalek a strašidel v sobotu i neděli.



Královéhradecký kraj, zámek Náchod: Zámecký den plný hudby a loutek

Sobotní hudební vystoupení několika různých interpretů doplněné loutkovým představením pro děti.



Plzeňský kraj, hrad Švihov: Zaskočená kost

Vyloženě hravá hra Petra Vlka Lněničky z Divadla Inkognito v sobotu od 14:00.



Praha, Štefánikova hvězdárna pro děti

sobota 14:30 - Jak šla kometka do světa

neděle 14:30 - Povídání o Měsíčku



Vysočina, zámek Kinských, Žďár nad Sázavou: Horácký džbánek 2011

Už v sobotu 13. srpna od 14 hodin tradiční folkový festival s doprovodným programem: tvořivé a umělecké dílny nejen pro děti.



Další tipy kam s dětmi nejen za kulturou najdete na www.kamsdetmi.com