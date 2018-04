Festivalová proměna: z Olgy se stala nepřehlédnutelná květinová víla

Přestože produkční Olga dává přednost komornějším akcím, zatoužila po festivalové inspiraci.

„Olga měla hodně odrostlou a vymytou barvu, takže jsem se snažil vlasům dodat živější odstín, oživit je a prosytit teplejšími odlesky,“ říká kadeřník Filip Gregor z pražského Salonu James Blond s tím, že se studené odstíny vůbec nehodily k modelčině pleti.

Od tmavé ke světlé

Zvolil proto techniku, která se jmenuje “graduace barvy”, kdy se vlasy barví třemi či čtyřmi odstíny. Postup je takový, že se aplikuje co nejtmavší barva k hlavě, do středních délek se aplikuje o jeden či dva odstíny světlejší a do konců přijde nejsvětlejší odstín anebo melír.

„U hlavy jsme barvili hnědo-mahagonovou barvou, střed vlasů světlejším odstínem této kombinace a konce jsme zesvětlili, udělali jsme tam lehkou balayage. Zesvětlené části jsme ještě posléze tónovali na intenzivní měděnou,“ popisuje Filip Gregor.

Protože má Olga husté a těžké vlasy, bylo nutné je výrazně sestříhat. „Snažil jsem se vlasy opravdu hodně odlehčit, aby se vrchní vrstva vlasů nadzvedla a dodala tak chybějící objem,“ říká kadeřník, který na prostříhání použil speciální techniku.

Spirálovité stříhání

„Při Twist cuttingu se vlasy zamotají do spirály a jemně se po celé délce nastřihují špičkami nůžek - to způsobí další odlehčení účesu a také podpoří přirozené vlnění vlasů,“ popisuje Filip Gregor.

Vlasy: Filip Gregor /Salon James Blond (NATULIQUE) Make-up: Tereza Poláčková/Couleur Caramel Styling: Veronika Zedková a Soňa Kacerovská Oblečení a doplňky: Akari, PunkTura, MDMA Fashion, #TOJEVONO URBAN APPAREL, Zoot, CCC obuv

Kadeřník takto obarvené a ostříhané vlasy vyfoukal a v rámci závěrečného stylingu vytvořil měkké vlny. „Dodaly objem, ale zároveň podpořily ženskost a eleganci,“ vysvětluje kadeřník.

Jakmile Olga dostala nové vlny, vzala si ji do péče Tereza Poláčková, vizážistka značky Couleur Caramel. Na očištěnou a krémem ošetřenou pleť použila minerální make-up, který rozetřela štětcem.

Oranžová a hnědá hrají prim

Kruhy pod očima zamaskovala modelce krémovým korektorem a na okraj čela a lícní kosti nanesla bronzující perly, které vytvořily efekt přirozeného opálení. Pak stačilo lehce upravit obočí, nanést řasenku a oranžovo-hnědý lesk na rty.

„Je to jednoduché líčení a ke sportovnímu outfitu ideální. Jinak si určitě můžeme pohrát s barvami,“ říká vizážistka s tím, že v případě romantického outfitu se hodí doplnit tvářenkou v teplém odstínu a také světlými stíny. Olze proto zvýraznila oči meruňkovým odstínem s perletí a na rty použila oranžovo-hnědou rtěnku.

Pokud chceme upoutat pozornost, lze líčení ještě zvýraznit. Například oranžovo-hnědým stínem na očnicovém oblouku a tenkou vrstvou modrozeleného stínu na spodním víčku.

Na závěr vizážistka vytvořila barevné tečky. „Pomocí barevných tekutých očních linek vykreslíme tečky uprostřed čela. Na rty tentokrát použijeme vínově červený lesk,“ uzavírá vizážistka.



„Na festivalu potkáte spoustu lidí a každý z nich má svůj styl, proto jsme vybrali tři různé outfity,“ říká stylistka Veronika Zedková a ukazuje stylové, přesto pohodlné modely, ve kterých se žádná žena neztratí v davu.

Květinová hippie v tylovce

„První z nich je volnočasovka, bavlněné šaty na zavazování, které se hodí k obyčejným keckám, baťůžku a kšiltovce. Druhý outfit je boho styl, který teď letí. Hodně květin, ve vlasech doplněk a výrazné barvičky. A nakonec třetí outfit, se kterým jsme si nejvíce vyhráli. Zkombinovali jsme tylovou sukni s barevnými sandálky a bomberem. To je pro ženy, které se nebojí experimentovat,“ popisuje stylistka.



Dodává, že festivalový outfit by měl být hlavně pohodlný a také hravý. „Letos frčí croptopy, šortky a vysoký pas, stejně jako barvy a nejrůznější doplňky, jako jsou třeba náramky,“ říká Veronika Zedková.



A jak se líbila proměna hlavní aktérce? Bezprostřední Olga byla celou dobu v dobré náladě a péči kadeřníka, vizážistky i stylistky si viditelně užívala. „Nejvíc mi sedl asi hippie styl, sice na festivaly moc nejezdím, ale s tímto outfitem bych asi měla. Na nějaký festivalový program se tedy ještě podívám,“ hodnotí Olga.