Na český a moravský chřest si zajděte na festival CHŘESTFEST

Ačkoliv v Čechách má pěstování chřestu mnohaletou tradici, je u nás stále ještě považován za luxusní a zbytečně drahou pochoutku, kterou si běžný občan nemůže dovolit.

Takže (k našincově velké škodě) většina českého kvalitního chřestu putuje za zákazníky v zahraničí, zatímco my rozpačitě přešlapujeme vedle regálů v supermarketech, kde se unuděně povaluje chřest importovaný. Co takhle se víc seznámit?

Krokem za obnovením slávy domácího chřestu jsou snad alespoň nově opět pořádané chřestové slavnosti nebo farmářské trhy, na kterých je domácí chřest nejen k sehnání, ale také si o něm můžete s farmářem popovídat a blíže se seznámit s neprávem opomíjenou zeleninou, která je lahodná i dietní zároveň.

Co nabídne festival chřestu CHŘESTFEST?

Pokud jste už českému chřestu přišli na chuť, ale hledáte inspiraci, jak jej zajímavě upravit, nenechte si ujít gastronomický festival CHŘESTFEST, který probíhá do 31. května 2011 v šesti restauracích v Česku a Moravě.

Za 250 korun může návštěvník festivalu ochutnat tříchodové menu k jehož přípravě byl použit chřest od tuzemských pěstitelů. K menu bude ve vybraných restauracích vždy k dispozici tzv. chřestové víno, které ale není zahrnuto v ceně menu.

Vstupenkou na festival CHŘESTFEST je rezervace provedená na webu www.chrestfest.cz, kde také najdete další informace včetně seznamu restaurací a rozpisu jednotlivých menu.

Pro ty, kdo se chystají o víkendu na farmářský trh zakoupit český chřest, máme malou ochutnávku z festivalových receptů. Zkuste si doma připravit třeba kuřecí tataráček z mělnického chřestu s omáčkou ze sýru Pecorino nebo kuřecí prsíčka pečená na šalvěji servírovaná s chřestovým risottem a blanžírovaným chřestem.

Tataráček z mělnického chřestu s omáčkou ze sýru Pecorino

(Fluidum Restaurant, Praha)

Množství: 4 porce

400 g zeleného a bílého chřestu

2 rajčata

olivový olej

sůl, pepř

šťáva z ½ citronu

Na vaření chřestu:

½ citronu

1 dcl vína

voda

sůl, cukr

20 g másla

Na omáčku:

2 žloutky

5 cl zeleninového vývaru

sůl, pepř

10 g sýr Pecorino

10 g másla

1. Bílý i zelený chřest očistíme tak, že spodní stonky v délce 2 cm uřízneme a od hlaviček dolů oškrábeme škrabkou. Připravíme si várku na vaření chřestu. Do vroucí várky vložíme chřest. Vaříme dle tloušťky chřestu 5 - 8 minut tak, aby byl po vyjmutí křupavý. Poté ihned zchladíme, ideálně zasypáním ledem.

2. Mezitím si ve vroucí vodě spaříme krátce rajčata. Zchladíme je ve vodě, oloupeme, rozkrojíme a vydlabeme vnitřek. Čistá rajčata spolu s chřestem nakrájíme na drobné kostičky. Smícháme s olivovým olejem, ochutíme solí, pepřem a šťávou z citronu.

3. Omáčka: do hrnce dáme vařit vodu. Do nerezové misky vložíme žloutky, vývar, osolíme, opepříme čerstvě namletým pepřem a misku dáme do kastrolu s vroucí vodou. Šleháme v této vodní lázni, dokud omáčka nezhoustne, pak přidáme najemno nbastrouhaný sýr Pecorino, stáhneme z vodní lázně a jemně zašleháme rozpuštěné máslo.

4. V hranaté či kulaté formičce na talíři vytvarujeme tataráček z chřestu, přes jednu stranu přelijeme omáčkou a dozdobíme oplatkou z chleba nebo čerstvě opečeným toastem.

Kuřecí prsíčka pečená na šalvěji servírovaná s chřestovým risottem a blanžírovaným chřestem

(Ambroisie Caffé Restaurant, Praha)

Množství: 4 porce

600 g kuřecích prsíček

10 g čerstvé šalvěje

2 cl olivového oleje

sůl, pepř

20 g másla

0,1 l zeleninového vývaru

4 cl bílého vína

700 g čerstvého chřestu

Na risotto:

300 g čerstvého chřestu

40 g másla

0,2 l rajčatové omáčky

5 cl bílého vína

šalotka

300 g Arborio rýže

1 l zeleninového vývaru

40 g parmazánu

1. Na čerstvá kuřecí prsíčka vložíme lístky šalvěje, přidáme sůl, pepř a zprudka opečeme na pánvi z obou stran na olivovém oleji. Vložíme do předehřáté trouby na 180 °C na 7 minut.

2. Potom přidáme máslo, víno, vývar a počkáme, až omáčka zredukuje. Servírujeme s blanšírovaným chřestem: chřest očistíme a dáme vařit do vroucí vody s oloupaným citronem, solí a cukrem. Vaříme na mírném ohni 2 minuty.

3. Chřestové risotto připravíme tak, že na pánvi orestujeme šalotku na másle, přidáme Arborio rýži, bílé víno a polovinu vývaru, přivedeme do varu a za stálého míchání vaříme na mírném ohni asi 10 minut. Potom přidáme rajčatovou omáčku, nakrájený čerstvý chřest a pozvolna přidáme druhou polovinu vývaru. Na závěr přidáme parmazán a podle potřeby sůl a pepř.