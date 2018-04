Fešákem dubna je Samuel, čtenářka vyhrává luxusní večeři pro dva

Už po osmé odměníme čtenářku vítězného fešáka měsíce. V dubnu zvítězila Simona Jarošová z Brna, která je stvořitelkou černovlasého a opáleného Samuela. Získal od ostatních nejvíc hlasů a vyhrál pro Simonu luxusní večeři pro dva.

Muž snů Aplikace je založena na postupném skládání muže snů dle vašich představ, svému idolu vyberete jméno, obličej, tělo i barvu pleti, účes, oblečení…

Díky sdílení pak svého krasavce ukážete svým přátelům a zapojíte je do hlasování.

Tvůrce nejúspěšnějších idolů postupně odměňujeme.

"To, co mě k tomu inspirovalo, je trochu směšné," napsala Simona do redakce.

"Po hádce s přítelem jsem se rozhodla, že si na vaší aplikaci z trucu vytvořím toho nej idylického přítele, ale když jsem fešáka uložila, zjistila jsem, že jako by mému příteli z oka vypadl. Akorát jméno jsem mu tedy dala jiné. Místo Adam jsem dala jméno Samuel, které se mi vždycky líbilo," zavzpomínala čtenářka.

Aplikace Muž snů nakonec přispěla ke šťastnému happyendu rozhádaného páru. "Když jsem fešáka dodělala a uvědomila jsem si, čí předobraz jsem stvořila, pobavilo mě to a s přítelem jsem se udobřila."

Dokonce i vlastnosti, které Simona Samuelovi přidělila, jsou stejné, jaké má její skutečný přítel Adam. "Je opravdu sám sebou a bezprostřední, rád se baví a směje, žije dneškem."

Hra pokračuje dál. Autorka fešáka, který získá nejvíc hlasů za měsíc květen, vyhraje tříměsíční členství v Holmes Place v Praze na Smíchově.

Staňte se i vy fanouškem OnaDnes.cz na Facebooku a ukažte nám svého Muže snů.