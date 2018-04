Femme fatale díky hadím potiskům. Noste je ale opatrně

Známé značky v čele s Chloé, Just Cavalli a Victoria Beckham do svých kolekcí zařadily mj. efektní šaty na denní nošení i na večírky z látek se vzorem hadí kůže. Přirozené, jemné tóny dokonale vyvažují výrazné linie a jemnost materiálu. Letošní modely z hadů se na rozdíl od opulentních leopardích a zebřích dají skutečně nosit každý den, neboť se snadno nastylizují do decentně elegantního vzhledu.

Pokud si pořídíte šaty, halenku či kalhoty se vzorem plazů, ponechejte zbytek oblečení a i doplňky v jednom odstínu, takovým, který ladí s látkou.

Výrazné potisky, jako právě tyto, nesnáší konkurenci, takže je nechte vyniknout samy o sobě. Klíč k úspěchu totiž představuje jednoduchost a umírněnost, kterou hadí vzor obklopíte. Méně znamená v tomto případě rozhodně více.

Vzorované oblečení zdůrazníte doplňky v delikátních odstínech šedé, hnědé a klasické černé. Minimalistickou barevnou paletu aplikujte na boty, kabelku, šperky i pásek. Získáte tak velmi šik a sofistikovaný vzhled, s nímž snadno prožijete den v práci. A večer si můžete s minimálními úpravami - psaníčko místo denní tašky plus vysoké podpatky - užít skleničku s přáteli.

Při výběru oblečení dbejte především na kvalitu materiálu, čím lepší látka, tím elegantnější výsledek. Velkým obloukem se vyhněte syntetickým směsím, které navíc na kůži nepříjemně škrábou a po prvním vyprání nedrží svůj původní tvar.

Velmi efektní je hra s hadími doplňky a jednoduchým, minimalistickým oblečením. Oboje se vzájemně doplňuje a rafinovaně zdůrazňuje.