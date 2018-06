OBRAZEM: Macatá modelka Felicity Haywardová si libuje v nevkusu

8:30 , aktualizováno 8:30

Když milujeme své tělo takové, jaké je, jsme všichni krásní. Tak by mohla znít mantra devětadvacetileté britské plus size modelky Felicity Haywardové. Ona sama se nijak nezdráhá ukázat, čím ji příroda obdařila, i když se vydá do společnosti. Jestli to je, nebo není vkusné, to už musí zvážit každý sám.