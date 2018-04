Móda z Febiofestu: Elegantní Havlová, osobitá Smetana a šik Verešová

Případ první: DAGMAR HAVLOVÁ

85 %

Naše bývalá první dáma měla vždy styl, což je vidět i zde. Oblékla krásný overal, který je odlehčený od úplné formálnosti převázáním v pase. Dagmar Havlová má ortézu a i přes tento fakt vypadá jak hvězda. Vytkl bych jedině stříbrné náušnice. Ke zlatému náramku a barvě šatů jde více zlato. Nebál bych se ani delšího decentního řetízku na krk.

Případ druhý: JOLANA VOLDÁNOVÁ

75 %

Nádherné šaty a sladěnost se šperky je perfektní. Jolana Voldánová má v šatech krásnou postavu, jen trochu bojuji s barevností. Moc mi k moderátorce nesedí a zvolil bych pro ni živější barvu. Také barva nehtů mi přijde trošku infantilní a radši bych se držel elegantnějších odstínů. Na očních stínech bych také ubral, přeci jen to nebyla travesti show. I přes pár přešlapů je však moderátorka v šatech krásná.

Případ třetí: PETRA NESVAČILOVÁ

5 %

Případ Petry Nesvačilové není moc oslavný. Herečka působí jak Viktorka od splavu. Popravdě se trošku i bojím. Střih, materiál, celkový dojem, upravenost a kombinace zimních bot s těmito „šaty“ je opravdu doslova tragická. Bohužel. Ať hledám, jak můžu, nenacházím nic pozitivního. Snad jen psaníčko. Make-up i vlasy jdou ruku v ruce s Viktorkou.

Případ čtvrtý: DENISA NESVAČILOVÁ

90 %

Denisa Nesvačilová je na tom o mnoho lépe. Zvolila bohémský styl šatů s černými detaily. Výborná volba, která vysloužila herečce mnoho pohledů a poklon. Detail na boku někomu může přijít jako podprsenka, ale je to rafinovaná část šatů. Krásný účes s rozčepýřenými vlasy dodává looku sex-appeal a decentní make-up je na jedničku. Jediné, co bych doladil, jsou šperky a to v podobě náramku na levou ruku.

Případ pátý: LUCIE ZEDNÍČKOVÁ

50 %

Tenhle look mě hodně baví. Je uvolněný a stylový a hlavně se k Lucii Zedníčkové výborně hodí. Musíme však diskutovat nad vhodností na tuto událost. Myslím, že jako outfit na přehlídku či after party je to dokonalé, bohužel asi ne na zahájení Febiofestu. Chválím boty a sukni. Bohužel za nevhodnost outfitu jdou procenta dolů.

Případ šestý: EMMA SMETANA

80 %

Emma Smetana má velice specifický styl a mnoho lidí ho nechápe. Mně osobně se model moderátorky líbí a tleskám tomu. Je to světové, fashion a za mě má palec nahoru. Chápu ale, že pro mnoho lidí to bude moc, ale co člověk, to názor. Spojení tenisek a šatů si může dovolit mladá dáma s osobitým stylem, což Emma Smetana je. Nejsem úplně fanda střihu šatů a materiálu, tudíž za to jsou stržená procenta.

Případ sedmý: ANDREA VEREŠOVÁ

100 %

Šaty z kolekce, kterou Andrea Verešová pomáhala navrhnout, byly pro modelku jasná volba. Před pár dny předvedla na přehlídce své značky Black Eve celou kolekci a toto byl jeden z top kousků. O vizáž se modelce postaral tým z Franck Provost a musím uznat, že odvedl výbornou práci. Andrea Verešová vypadá jako vždy výborně, nelze jí nic vytknout a můžeme jen chválit.

Případ osmý: DANA MORÁVKOVÁ

100 %

Dana Morávková prokoukla. A musím uznat, že jí to moc svědčí. Krajkové koktejlky ve světle modré barvě herečku omladily a přidaly jí na sympatii. Vypadá elegantně a souhra černých a stříbrných doplňků je perfektní volbou k barvě šatů. Bravo!

Kdo měl nejlepší outfit? celkem hlasů: 4421