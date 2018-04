VIDEO: Proměňte nudný slamák v módní kousek. Stačí stuha a umělé květy

Slaměné klobouky patří mezi kousky, které se vrací do módy každé léto. Letos frčí menší kloboučky s rovnou krempou v retro stylu, které do aktuálních kolekcí zařadily značky jako Mother of Pearl nebo Kate Spade New York, ale nosí se i plážová klasika.

U klasických velkých slamáků tentokrát platí, že čím větší krempa a výraznější stuha, tím lépe. Inspiraci najdete třeba u designérů Grega Laurena a Luisy Beccarii nebo na přehlídce značky Temperley London. A jestli si v nabídce návrhářů ani běžných řetězců nevyberete, ozdobte si klobouk podle své chuti.

Budete potřebovat:

starý slamák



širší stuhu



umělé květiny v různých velikostech



nůžky

tavnou pistoli

Postup:



1. Naměřte si podle klobouku délku stuhy tak, abyste na ní mohli uvázat mašli.

2. Nažhavte tavnou pistoli. Pod stuhu dejte podložku, stačí obyčejný papír, a postupně na ni lepte jednotlivé květiny.

3. Počkejte, až silikon na stuze vystydne.

4. Obtočte ji kolem klobouku a zavažte na mašli.

Více návodů najdete na stránce pořadu Fashion triky na Playtvák.cz.