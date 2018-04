Týden módní revoluce ukáže, jak nenaletět módnímu průmyslu

Fashion Revolution Globální iniciativa už pět let poodhaluje výrobní zákulisí, ve kterém vzniká oblečení pro oděvní řetězce. Ukazuje, jak to, do čeho se oblékáme, má vliv na kvalitu našeho života. Do kampaně je zapojeno více než 100 celého světa. Hnutí vzniklo v roce 2013 v Londýně, v přímé reakci na pád bangladéšské oděvní továrny Rana Plaza. V jejích troskách zahynulo 1138 lidí a více než 2500 dalších bylo zraněno. Byla to největší katastrofa v dějinách módního průmyslu.

Přemýšleli jste někdy nad tím, co se děje s oblečením, než se dostane na pulty obchodů? Z čeho a kdo ho vyrábí? Přesně na to se ptá kampaň Fashion Revolution, která poodhaluje, jak trendy kousky z řetězců vznikají.

Každý kousek urazí dlouhou cestu, často začínající na polích s bavlnou, která dále pokračuje do přádelen, tkalcoven a továren, kde se látky barví, a šijí.

Kdo mi ušil tričko?

Textilní průmysl podle odhadů zaměstnává 75 milionů lidí, z toho 80 % jsou ženy ve věku 18 až 35 let. Mnoho z nich pracuje ve velmi špatných podmínkách mnoho hodin denně, a přesto si stěží vydělají na základní životní potřeby.

Cílem iniciativy je tento systém změnit. „Fashion Revolution je uvědomění si toho, že naše oblečení nepadá z nebe. Vyrábějí ho lidé, kteří mají potřeby, touhy a sny. Stejně jako vy nebo já. Proto vyzýváme značky k transparentnosti. Chceme odpovědi na zdánlivě jednoduchou otázku, kdo vyrábí oblečení, co nosíme. Zjistili jsme, že to není jednoduché. Nikdo nechce veřejně přiznat, že bohatne na vykořisťování druhých,” říká Veronika Blabla Hubková, koordinátorka kampaně pro Českou republiku.

Podle ní jde především o to, naučit lidi konzumní zodpovědnosti. „Když víte, kdo vaše tričko šil, tak k němu máte úplně jiný vztah. Více si ho vážíte a máte ho rádi. A oblečení, ke kterému chováme pozitivní emoci, v našich skříních zůstává déle. V dnešní době oděvní nadprodukce a nadspotřeby je to žádoucí.“ Navíc čím více se lidé budou ptát, tím více budou oděvní firmy naslouchat.

Není třeba se hned vzdávat nového oblečení, stačí jen ubrat na četnosti nákupů a přidat na kvalitě pořizovaného zboží. „Pro začátek by stačilo, pokud se budete vyhýbat tzv. impulzivním nákupům. A nebudete si pořizovat zbytečné kousky. Jde to, pokud si uvědomíte, jaký je váš styl, co vám sluší a v čem se cítíte dobře,“ radí Veronika Hubková s tím, že sice jde v první řadě o snížení spotřeby, ale současně bychom se neměli připravovat o radost z nakupování.

Vlastní styl z řetězců i ze sekáče

Měli bychom se naučit se o oblečení pečlivě starat, abychom ho mohli nosit co nejdéle. Prospěje to nejen životnímu prostředí, ale i naší peněžence.

Jak se lépe vypořádat s nástrahami módního průmyslu, se můžete dozvědět během celého tohoto týdne prostřednictvím přednášek a workshopů. Dámy z pražského Institutu oděvní tvorby poradí, jak si vytvořit efektivní šatník, Brňáci se mohou těšit na tour po místních sekáčích a v Ostravě se naučí, jak vyrobit z trika síťovku. Připravena je i řada dalších akcí včetně celotýdenního výměnného bazaru oblečení nebo módní přehlídky.

„V menších městech je povědomí o udržitelnosti stále ještě v plenkách. V Praze, Brně, Ostravě a dalších větších městech se to ale určitě zlepšuje a lidé se stále více zajímají o to, co nosí. Vidím v tom souvislosti s trendy slow fashion a zero waste. Je však velmi těžké a bude ještě dlouho trvat, než zasáhneme spotřebitelskou masu,“ uzavírá Veronika Hubková.