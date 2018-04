Rekordní částka pro nadaci Terezy Maxové: dětem pomohl i Bryan Adams

Letošní podtitul akce, „Křídla naděje“, vyjadřoval celkové směřování nadace i její letošní priority. Totiž pomoc dětem z dětských domovů při přípravě na budoucí život a taky prevenci v rámci sociálně slabých rodin, kterým hrozí, že jim děti odejme stát. „Víme, že nemůžeme pomoci všem, ale aspoň některým příběhům chceme dát lepší konce,“ shrnuje patronka nadace, topmodelka Tereza Maxová.



V rámci galavečera vystoupili i někteří z těch, kdo už šanci na lepší konec dostali. Třeba nadaný klavírista Tomáš Kačo, který letos nastupuje na prestižní Berklee College of Music v americkém Bostonu, nebo Bohumila Sommerová, která díky Nadaci Terezy Maxové dětem získala možnost stát se operní zpěvačkou.

Ocenění za mimořádnou pomoc opuštěným a ohroženým dětem pak letos dostal Josef Trnka. Mostecký rodák, který po odchodu z dětského domova získal nabídku práce pro nadaci, pracuje už deset let s handicapovanými dětmi. Cenu Zlaté srdce, kterou vytvořilo designové studio Dechem, převzal se slovy, že nepatří jen jemu, ale všem, kteří mu na jeho cestě pomohli.



Pomoc z Kanady i z Itálie

Vrcholem večera bývá vyhlášení celkové částky, kterou nadace za minulý rok získala. Letos trhla rekord: finální suma činí 10 446 617 korun. V přepočtu 217 500 korunami k tomu přispěl i letošní exkluzivní host, kanadský písničkář Bryan Adams. Jeho kytaru spolu s fotografií Terezy Maxové a dvěma vstupenkami právě za tolik vydražila jeho česká fanynka. Dechberoucí je pak částka, kterou nadace získala během uplynulých deseti let: 56 077 598 korun.



Kromě Adamsova vystoupení byla hlavním tahákem večera módní přehlídka, kterou přichystal tým italského Vogue. „Rodina je pro mě jako pro Italku velmi důležitá, a úplně nejdůležitější jsou děti,“ prohlásila na tiskové konferenci šéfredaktorka magazínu Franca Sozzani. „Navíc si myslím, že móda je skvělý nástroj k tomu, abychom lidem něco sdělili. V tom vidím její budoucnost.“

Ve stylu Velkého Gatsbyho

Přehlídka, kterou sestavil stylista Robertem Rabensteinerem, se ovšem obracela do minulosti – vycházela z módy 20. a 30. let. Přední české modelky a modelové předvedli oblečení a doplňky od tak známých jmen, jako je Roberto Cavalli, Ralph Lauren, Vivienne Westwoodová nebo Jean Paul Gaultier, ale taky od tří tuzemských designérů: Jakuba Polanky, Moniky Drápalové a Kláry Nademlýnské. Šperky zapůjčila česká firma Preciosa.



Na mole se objevily i známé tváře, kromě Terezy Maxové třeba její kamarádka Karolína Kurková nebo loňská vítězka Elite Model Look Eva Klímková. Už podruhé na Fashion For Kids předváděl tenista Radek Štěpánek, premiéra to byla pro novopečené zprávaře Gabrielu Kratochvílovou a Romana Šebrleho.