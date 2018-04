Farmářské menu aneb jak využít nákup z trhu

Dýňová polévka

Každý z receptů je pro 4 osoby

* 500 g dýně hokaido (nemusí se loupat)

* 4 cibule

* 500 ml zeleninového vývaru

* 4 lžíce olivového oleje

* 2 lžíce másla

* 250 ml zakysané smetany

* sůl, pepř, muškátový oříšek

* houska a máslo na krutonky

Farmářské trhy: Češi se znovu postavili do fronty 1. Dýni pokrájíme na kousky, dáme je na pekáč spolu s cibulí a zastříkneme olivovým olejem. Pečeme při 150°C zhruba 40 minut, dokud nebude dýně dostatečně měkká.

2. Dýni a cibulku dáme do hrnce s teplým vývarem a přivedeme k varu. Vaříme do úplného změknutí, což trvá už jen 15 minut. 3. Poté polévku odstavíme, necháme ji lehce vychladnout a potom rozmixujeme.

4. Okořeníme solí, pepřem a muškátovým oříškem. Až nakonec vmícháme zakysanou smetanu. Podáváme s krutonky opečenými na másle.

Topinamburová kaše se slaninou

* 1 kg topinambur (tzv. sladkých brambor)

* 250 ml bílého jogurtu (selského, tučného)

* 4 lžíce másla

* 6 stroužků česneku

* šťáva z citronu

* mořská sůl

* bílý pepř

* 2 lžíce petrželky

* slanina

1. Na pánvi vyškvaříme plátky slaniny.

2. Uvaříme brambory, zamícháme do nich jogurt, prolisované stroužky česneku, trochu citronové šťávy a máslo.

3. Dochutíme solí, pepřem, posypeme petrželkou a poklademe plátky slaniny.

Srnčí kýta na tymiánu s černou omáčkou

* 1 kg uzených kostí

* srnčí maso

* 200 g švestek

* 200 g povidel

* 200 g strouhaného perníku

* 100 g mandlí

* 50 g rozinek

* pomeranč

* rum

* kořenová zelenina

* slanina

* 750 ml červeného vína

* sádlo

* tymián

* 3 celé skořice

* 6 hřebíčků

1. Srnčí maso očistíme, odblaníme a prošpikujeme. Na pánvi na sádle ho necháme zatáhnout, poté ho dáme do pekáče spolu s kousky kořenové zeleniny a pečeme. Zhruba po 20 minutách podlijeme červeným vínem a pečeme dalších 60 minut, dokud není maso měkké.

2. Z uzených kostí svaříme silný vývar, mělo by ho být přibližně půl litru.

3. Nastrouháme perník a pomerančovou kůru, z pomeranče vymačkáme šťávu, švestky naložíme do rumu (několik si jich necháme stranou na ozdobu).

4. Do vývaru (už bez kostí) přidáme perník, povidla, švestky i s rumem, rozinky a citronovou kůru a koření a svaříme do husté omáčky a tu pak přecedíme. Nakonec dochutíme (solí, pepřem, hnědým cukrem, pomerančovou šťávou, rumem). Na talíři dozdobíme švestkami a mandličkami.

Cibulové čatní

* 250 g cibule

* 50 ml vinného octa

* 50 ml jablečného octa

* 150 g hnědého nerafinového cukru

* 2 lžíce medu

* 2 špetky mletého nového koření

* 1 lžíce hořčičných semínek

* čerstvě nahrubo namletý kajenský pepř

* sůl

1. Cibuli nakrájíme na kolečka. Ve velkém kastrolu vložíme do kastrolku společně s cukrem a medem a necháme zkaramelizovat.

2. Poté zalijeme jablečným i vinným octem a přidáme koření. Necháme provařit pod pokličkou asi 20 minut, občas promícháme. 3. Čatním plníme sklenice, pečlivě je zavíčkujeme a uložíme do ledničky. Skvěle chutná třeba s kváskovým chlebem z farmářských trhů.



Ostružinová zmrzlina

* 300 gramů ostružin

* 250 ml tvarohu

* 250 ml smetany ke šlehání

* 200 g cukru moučka

* 50 g cukru krystal

* 4 žloutky

1. Vyšleháme žloutky s cukrem a přidáme k nim tvaroh a vyšlehanou sladkou smetanu. Vše smícháme a lehce vmícháme ostružiny.

2. Směs dáme zmrazit cca na 30 minut. Z cukru krystal si připravíme karamel a ten několika tahy vmícháme do mírně zmrazené hmoty. Karamel uvnitř zmrzliny vytvoří křupavou fantazii.