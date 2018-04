Fanynka vytváří na kůži portréty zpěvačky. Místo tetování používá šminky

S velkým očekáváním uvedla Rihanna loni na podzim svoji vůbec první kolekci kosmetiky s názvem Fenty Beauty. Vsadila na sjednocenou a zářivou pleť, která nebude přemalovaná a nebude se ani přehnaně lesknout.

Vyvinula tak vlastní make-up, podkladovou bázi a tyčinky určené ke konturování obličeje (rozjasňovače, bronzery, korektory, tvářenky). Postupně do své řady zakomponovala i lesk na rty, výrazné rtěnky, barevné stíny a tužky na oči se třpytkami.

Zpěvaččiny obdivovatelky jsou doslova nadšené a vymýšlejí nejrůznější způsoby, jak kreativně s líčidly naložit. Jednou z nich je i tatérka Alena Wedderburnová, která pochází z Ruska, ale žije v Praze. Ta zkombinovala svoji vášeň a profesi a vytváří na kůži různé Rihanniny portréty. Místo tetovacích barev však používá právě produkty značky Fenty Beauty. Své výtvory pak fotí a snímky umisťuje na instagramový účet.

Podobizny Rihanny jsou různě barevné a precizně vystínované a u některých z nich jsou i líčidla, kterými byly namalovány. Jejími nejoblíbenějšími je rozjasňovač Match Stix a oční stíny Galaxy Eyeshadow Palette. Používá ale i rtěnky, lesky na rty nebo bronzery. ´

Portréty své oblíbené zpěvačky kreslila dlouho předtím, než Rihanna uvedla kolekci líčidel. Alena Wedderburnová zprvu používala papír, na kterém zkoušela techniky, jako je grafitová tužka, akrylové barvy nebo vodovky. V roce 2016 pak papír vyměnila za kůži a barvy za šminky.

„Tehdy jsem si jen tak hrála a zkoušela si kreslit na nohu,“ svěřila se Alena Wedderburnová magazínu Cosmopolitan. Jejím sledovatelům se ale portrét Rihanny nakreslený šminkami natolik líbil, že se Alena rozhodla používá pro své výtvory make-up i nadále. Přestože tento způsob malování miluje, přináší jí i smutné momenty. To, když z kůže portréty Rihanny odstraňuje.

Alena se umění věnuje od svých 17 let, kdy začala navštěvovat kurzy architektury a designu, což jí později umožnilo jít na uměleckou školu. „Chtěla jsem ale zkusit tetování, proto jsem začala pracovat v jednom z tetovacích studií v Praze,“ říká umělkyně, jejíž inspirací prý Rihanna byla vždycky.

Dokonce se s ní i osobně potkala. Bylo to v roce 2013, když měla zpěvačka během svého světového turné vystoupení v Amsterdamu. „Bylo to setkání, na které nikdy nezapomenu. Rihanna byla neuvěřitelně milá, pokorná a na nic si nehrála,“ popisuje tatérka setkání. Zpěvačce se na oplátku velmi líbila tatérčina práce a to dokonce natolik, že sleduje Alenin instagramový profil.