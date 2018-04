FAKTOR 50 Nutnost, nebo reklamní tah?

Na naše otázky odpovídala MUDr. Monika Arenbergerová, odborná asistentka Dermatovenerologické kliniky FNKV a UK 3. LF v Praze, na které vede melanomovou poradnu (www.melanomy.cz).

V minulosti pracovala čtyři roky na Dermatologické klinice Freie Universität v Berlíně, kde se zabývala problematikou maligního melanomu jak po klinické, tak po vědecko-výzkumné stránce. Na toto téma publikuje v odborných časopisech a přednáší na domácích i zahraničních fórech.

* Proč nám dnes každý doporučuje mazat se faktorem 50+? Není to zbytečné? Ke zvyšování ochranných faktorů vedlo několik věcí.

Ztenčila se ozonová vrstva, což je sice nejmarkantnější hlavně nad Austrálií a Novým Zélandem, ale v určité míře se to týká celého světa.

Souvisí to také s vývojem vědy. Postoupili jsme dál a víme, co konkrétně škodí kůži. Ještě před dvaceti třiceti lety se nepředpokládalo, že spálení a vůbec opalování je pro kůži nebezpečné. Ani ochranným přípravkům se nepřikládala taková váha. Úplně malé děti se tehdy běžně vystavovaly slunci, protože platilo, že opálené dítě rovná se zdravé dítě. Mnoho z nich na to dnes doplácí. Rakovinou kůže jsou totiž nejčastěji postiženi lidé, kteří na slunci pobývali bez dostatečné ochrany v dětském věku. Velkou roli u zvyšování faktorů hraje také zlepšení životního standardu.

Dříve nebylo běžné, aby se lidé vypravili o Vánocích do Thajska nebo jeli na dovolenou k rovníku. Právě tyto dovolené můžou být dost nebezpečné. Zvlášť když se člověk s nepřipravenou kůží svlékne na rovníku a intenzivně se opaluje.

* Přesto se pořád prodávají přípravky s faktory 2, 4 či 6. Jsou dostatečné?



Ne. Dnes se považuje faktor 15 a méně za nízkou ochranu, 15 až 30 za střední a vše, co je v hodnotách 30 a více, za vysokou ochranu. Zkratka SPF vlastně udává, kolik určitý faktor odfiltruje záření. Počítá se to podle vzorce: například přípravek se SPF 50 propustí jednu padesátinu ultrafialového záření, tedy 2 %. Filtruje tedy 98 % UV záření. Lze také říct, že SPF udává násobky doby bezpečného pobytu na slunci.

Každý člověk má totiž svou přirozenou ochranu podle toho, jaký je fototyp a jaká je denní doba. Na tu bych však nijak nespoléhala, protože se pohybuje v minutách. Pokud je vaše přirozená ochrana 20 minut a použijete faktor 2, je to 2 x 20, tedy pouze 40 minut.

A to je hodně málo. Tento údaj je však pouze informativní, určený hlavně pro běžného spotřebitele, aby si dokázal lépe představit, jak dlouho může po aplikaci opalovacího přípravku zůstat na slunci. Neříká nic o míře celkového poškození kůže, pouze to, za jak dlouho se už dotyčný spálí.

* Platí tedy, že čím vyšší faktor si zvolíme, tím lépe?



Já k tomu své pacienty vedu. A to z toho důvodu, že přípravky sice mají určitou garantovanou ochranu, ale většina lidí se nemaže úplně správně. Málokdo třeba ví, že přípravku se musí aplikovat poměrně velké množství, aby byla výška faktoru zaručena. Přesně jsou to 2 gramy na centimetr čtvereční.

Lidem, kteří za mnou přijdou do ordinace, proto zdůrazňuji, aby s krémem nešetřili. Nechci je zatěžovat nějakými konkrétními čísly, protože je to těžko představitelné. Nejlepší je nanést větší souvislou vrstvu tak, aby byla kůže bílá, a nechat krém vstřebat. Obvykle říkám, že 200 mililitrová lahvička vystačí pro jednu osobu na dva dny.

Je to samozřejmě finančně náročné, ale myslím si, že ochranné přípravky by měly být automaticky zahrnuty do nákladů na dovolenou.

* Nebylo by tedy lepší, aby měly všechny krémy stejný faktor, a to ten nejvyšší?



Z pohledu dermatologů ano, je to ale také otázka peněz. Cena přípravku stoupá s výškou faktoru, což si nemůže dovolit každý.

Navíc většina lidí, kteří jedou na dovolenou, se nechce vrátit úplně bílá, takže raději volí třeba tu střední ochranu, která zabrání spálení kůže, ale umožní opálení. Určitá ochrana před škodlivými UV paprsky to sice je, ale není dokonalá. Z pohledu dermatologů je ideální vrátit se z dovolené bez opálení.

Ochrana před sluníčkem by se správně neměla týkat jen léta a dovolených...



To je pravda. Každodenní ochranu doporučujeme od začátku května, kdy už může být polední slunce docela nebezpečné, asi tak do konce září. Mazat bychom si měli

především části těla, které jsou odhalené. K běžné ochraně při popocházení po městě u nás úplně postačí přípravky s SPF 15.

Ještě před pěti lety se v souvislosti s poškozením kůže mluvilo hlavně o UVB záření, dnes se varuje i před UVA. Proč se máme chránit i před ním?

UVB zasahuje epidermis, tedy vrchní vrstvy kůže. Podporuje opálení, ale zároveň má na svědomí spálení kůže, puchýře, záněty a v neposlední řadě také kožní nádory. UVA záření proniká do hlubších vrstev pokožky a při dlouhodobém působení může způsobit změny ve vazivu a narušovat kolagen i elastin.

Je odpovědné za předčasné stárnutí a právě v posledních letech se zjistilo, že snižuje přirozenou imunitu kůže. Ještě není úplně jasné, jak se podílí na vzniku melanomu, ale je prokázáno, že podporuje vznik ostatních zhoubných nádorů kůže, jako je bazaliom nebo spinaliom.

* Přesto hodně lidí u nás nebezpečí slunečních paprsků podceňuje.



To je pravda. Zvlášť je to vidět na dovolených u moře, kde speciálně Češi zůstávají na slunci i přes poledne, i když se neustále zdůrazňuje, že právě v tuto dobu jsou ultrafi alové paprsky nejnebezpečnější.

Většina z nich bohužel stále považuje opálení za jeden z požitků, které si odvážejí z dovolené. Jde o to, aby začali brát vážně varování dermatologů a dodržovat pravidla bezpečného pobytu na slunci.

* Nezpůsobuje to také nedostatečná informovanost?



S osvětou je to u nás rok od roku lepší, i když jsou stále skupiny lidí, ke kterým se dostane jen minimum informací. Většinou se to týká menších měst a vesnic. Od svých pacientů také vím, že rozvoj ochranných přípravků může paradoxně spoustu lidí zmást. Na obalech se objevují různé zkratky, které udávají, proti jakému záření a v jaké míře chrání, bohužel pro spoustu lidí jsou nesrozumitelné. Nevědí například, že zkratka SPF je faktor, který chrání jen proti UVB záření. My však doporučujeme takzvané širokospektré krémy, které eliminují také vliv UVA paprsků. Ochranu před UVA zářením uvádí údaj IPD nebo PPD. Existuje i speciální oblečení s faktorem UPF, což je to samé jako SPF. Myslím, že o vhodném prostředku proti sluníčku by se všichni měli poradit se svým dermatologem nebo v lékárně.