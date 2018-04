Krása nemusí ubližovat dětem. Stačí, když dáte přednost férovému zboží

Pro výrobu kosmetiky a dalšího zboží je potřeba mnoho přírodních surovin jako je třeba bavlna, kakao, káva, čaj, kokosy, bambucké máslo nebo byliny. A ty se pěstují převážně v zemích afrického kontinentu, kde jsou děti předškolního věku dokonce i unášeny, aby pracovaly na polích v žalostných podmínkách.

Místo do školy na pole

O dětské pracovní síle se začalo hodně hovořit v souvislosti s čínskou produkcí oblečení a hraček. Jen málo se však ví, že i malé děti v jiných zemích těžce pracují, aby si o tisíce kilometrů dál mohla nějaká žena namazat tvář a ruce krémem se zaručeně přírodními složkami.

Podle aktuálních údajů je na celém světě nuceno pracovat 246 milionů dětí, z toho 73 milionů ještě nedosáhlo ani deseti let. A valná většina z nich otročí na zemědělských plantážích. Nechodí a ani nemohou chodit do školy, vysilující dřina je poznamenává fyzicky i psychicky a především se dostávají do bludného kruhu bídy.

Co je férové zboží?

Nejen z těchto důvodů se stále víc rozmáhá Fair Trade neboli spravedlivý obchod. Tento systém přináší pěstitelům vyšší, tedy spravedlivé výkupní ceny, nedovoluje dětskou práci a také dbá na šetrnost vůči životnímu prostředí a celkovou udržitelnost.

Suroviny označené logem Fair Trade musí mít jasně dohledatelný původ a zároveň se mohou pochlubit skutečně vysokou kvalitou. Většinu z nich přitom lze označit i certifikovat jako bio.

Například velmi oblíbené bambucké máslo, které najdete v celé řadě kosmetických produktů pro suchou a citlivou pokožku, se stále častěji získává právě z takzvaného spravedlivého obchodu.

Tato ingredience se řadí mezi speciality a je jedním z hlavních vývozních artiklů rozvojového státu Burkina Faso. Bambucké ořechy tu sbírají výhradně ženy a dále je zpracovávají vařením, sušením a následným drcením a mísením s vodou. V této fázi se uvolní olej, který pak následně obyvatelky stloukají do krémového másla.

Jak pomáhá Fair Trade? Například tak, že umožňuje skladování ořechů – zemědělci je proto nemusí ihned prodávat organizacím, které si ve většině případů určují velmi nízké výkupní cesty. Surové máslo, které díky zásobám mohou vyrábět celý rok, dodávají do továrny, kde se dále čistí a filtruje, než se jako hygienicky nezávadné dodá výrobcům kosmetiky.

Férově i jinak Podobné zaměření jako Fair Trade má také nezisková organizace Rainforest Alliance, která se zaměřuje na větší producenty kávy, bavlny a dřeva. S ní spolupracuje například společnost Tchibo, která využívá kávu, ale i suroviny pro své spotřební zboží právě z těchto prověřených zdrojů.

Také kokosový olej, tak často vyhledávaná součást šetrné kosmetiky, se dá pořídit způsobem, který respektuje přírodu i lidi. Spousta oleje pochází z Indie, kde patří mezi tradiční přísady mnoha jídel, léků i krémů. Zemědělci z oblasti Kerala na svých smíšených plantážích pěstují nejen kokosové palmy, ale i jiné výdělečné plodiny pro mezinárodní trh. Odsud pochází třeba kešu ořechy, káva, kakao, pepř, muškátový ořech, vanilka a spousta dalšího koření.

Krása, která pomáhá

Spravedlivý obchod se pochopitelně týká většího počtu států, patří sem i ostatní země Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Je třeba si uvědomit, že ingredience pocházející z exotických oblastí jsou pro nás skutečným luxusem, za který je třeba také platit. Navíc s kosmetikou, ale i kávou, čokoládou nebo čajem označenými jako Fair Trade získáte zaručenou kvalitu a tím pádem i lepší účinnost a výraznější chuť.

Na českém trhu nabízí výrobky s nálepkou Fair Trade například přírodní kosmetická značka Lush. Z její nabídky nás zaujal osvěžující krém na nohy Fair Trade Foot Lotion s obsahem etického kakaového másla, nebo tuhý masážní olej Peace. Kakaové máslo v tomto případě pochází z Kolumbie, bambucké máslo z Burkiny Faso a olivový olej z Izraele. Vše samozřejmě zároveň v bio kvalitě.

Švédská značka Oriflame představuje celou novou kosmetickou řadu Ecobeauty, která nabízí pleťové krémy s výhradně přírodními složkami. Celých 95 procent ingrediencí pochází z obnovitelných, udržitelných a dosledovatelných zdrojů. V krémech nenajdete parabeny, silikony, minerální oleje, syntetické vůně ani žádné složky živočišného původu.

Peeling, krém i tampony

Také britská značka The Body Shop prodává kosmetiku s označením Fair Trade. Mezi nejzajímavější produkty patří například tělový peeling s kakaovým máslem, vyhlazující denní krém proti vráskám s olejem babassu z Brazílie či třpytivé tělové máslo s obsahem panenského kokosového oleje, bambuckého másla a kakaového másla.

Rovněž obchodní řetězec Marks & Spencer se před pár lety zapojil do programu Fair Trade a nabízí vatové tampony a tyčinky vyrobené zásadně z fair trade bavlny.

Až si tedy příště půjdete koupit nový krém, masážní olej, odličovací tampony či tabulku čokolády nebo než si vychutnáte svůj oblíbený šálek kávy, zajímejte se, jestli jsou férové.