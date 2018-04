Facka by neměla nikomu jen tak projít, říká psycholožka

Eva Hurychová: "Netroufám si hledat u týraných žen společné rysy. Snadněji se týrá žena submisivní, jež nemá schopnosti, ale často ani možnosti, se bránit. Do vínku jsme dostaly mateřský cit, často chceme udržet rodinu a mnohdy naivně doufáme ve zlepšení. Za velmi důležité považuji, že nemáme kam jít a nevíme ani, co si počneme, což je meritum problému, ze kterého vzniká totožný postoj týraných žen. V největší míře ho však umocňují naše nedostatečné zákony, v nichž chybí úvaha v logických souvislostech." Útočí od rána do večera. Nemůže mě prý ani vidět, nesnáší mě a nechce se mnou stárnout. Nic na to neříkám, nemá to cenu, jen by mě znovu vyhazoval z domova. Takže raději mlčím. V duchu si opakuji, že se musím chránit, být zdravá, abych byla dětem oporou. Myslím také na mámu. Mám co dělat, abych se udržela, abych to dokázala. Někdy to jde moc těžko.

(úryvek z knížky Evy Hurychové nazvané Řekla jsem NE svému tyranovi, která vychází příští týden v nakladatelství Ikar)