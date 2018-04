Facelifting bez skalpelu

Přemýšleli jste někdy o tom, že až to bude potřeba, svěříte se do rukou plastických chirurgů a necháte si udělat facelift? Díky tomu, jakou rychlostí postupuje medicína kupředu, se možná nebudete muset svěřit skalpelu, ale bude stačit pár nití. Jakkoliv to zní bláznivě, je to tak.

Stále více žen se na Západě obrací k novým metodám, které zpevňují obličej méně invazivními metodami. Název těchto metod se odvozuje od sutury - chirurgického spojování tkání pomocí speciální nitě. „Všechny tyto metody dokážou pozvednout tkáň obličeje zevnitř a vytáhnout pleť vzhůru,“ říká doktor Ronald L. Moy, profesor na Kalifornské univerzitě, bývalý prezident Americké společnosti dermatologické chirurgie a soukromý plastický chirurg.

JEN MALÁ JIZVIČKA

Suturové liftingy se provádějí jen pod místním umrtvení a pacient nebo pacientka odchází po krátkém odpočinku domů. „Jsou to poměrně nové techniky, takže je určitě budeme ještě více zkoumat a rozvíjet, ale už teď je jasné, že dosahují pěkných výsledků a pacienti je stále častěji vyžadují,“ říká doktor Moy.

Speciální nitě zavedené těsně pod kůži mohou zpevnit nejen obličej a krk, ale chirurgové je už úspěšně použili i na prsa, podbřišek a paže.

LEHKÝ JAKO PÍRKO

Jedna z prvních procedur toho typu, kterou si můžete dopřát i u nás, v České republice, je takzvaný ,featherlift’.

Jeden z typů featherliftu, metodu, kterou si v roce 1996 nechal patentovat doktor Sulaminadze, zavádějí na pražské klinice Aura Medical Clinic. Jmenuje se Aptos.

Zajímá vás, jak přesně tato technika funguje? Na to jsme se zeptali doktora Petra Hajduka, vedoucího lékaře této kliniky, který absolvoval lékařskou stáž v oboru plastické chirurgie ve Spojených státech.

„Nejdříve pacientku vyfotíme a zjistíme, které partie jsou spadlé a uvolněné. Podle už vytvořených schémat uděláme na tváři speciální tužkou nákres a pacientku uspíme. Výkon se většinou provádí při místním umrtvení, ale pokud se někdo bojí, může mít i celkové. Poté zavedeme jehlu o průměru 1,1 milimetru do podkoží - vše se děje v hloubce od tří do deseti milimetrů - na druhé straně předkreslené dráhy ji povytáhneme, nasadíme do ní nit a protáhneme zpět, přičemž nit zůstane v podkoží. Pak zatáhneme za oba její konce, aby se trochu napnula, a vyčnívající konce odstřihneme. Takto zákrok opakujeme tolikrát, kolikrát je potřeba. Třeba konkrétně na lícní partie jsou potřeba tři nitě na každou stranu. Nakonec dáme na kůži ledový obklad, pacientka počká tak půl hodiny až hodinu a pak může odejít domů,“ popisuje podrobně doktor Hajduk.

Zní to sice mírně drasticky, ale po operaci prý nezůstanou žádné jizvy ani otoky. Centimetrová jizvička zůstane jen pacientům, kteří si nechají suturou zpevnit podbradek, protože ta se v tom případě musí přichytit k obalu kosti za uchem.

JE LIBO ŠROUBEK?

Chirurgové ve světě zkoumají ještě další možnosti, jak přichytit tkáň ke kosti a tím jí zabránit, aby povadla a povisla. Představte si, že při zpevňování kůže na čele dokonce přivrtají ke kosti Endotin, malý trojúhelníček s bodci, ke kterému se kůže přichytí. (Prohlédnout si ho můžete na stránkách http:// www.coaptsystems.com/products/productsendotine.html). Šílené? Možná, i když to se kdysi o nápadu na transplantaci srdce říkalo taky.

Ale vraťme se k nám domů. Jak vlastně ty nitě pod kůží drží? „Mají na sobě takové výstupky, takže když je zasuneme a popotáhneme, výstupky se lehce roztáhnou, zachytí se v podkoží jako háčky a drží,“ popisuje doktor Hajduk. „A navíc se kolem té nitě, stejně jako kolem každého cizího tělesa v těle, začne tvořit taková mikrojizvička, která ve finále drží podkoží daleko lépe než samotná nit.“

Vzhledem k tomu, že k suturovým liftingům se uchylují pacienti a pacientky, kteří se bojí skalpelu, je na místě i otázka, jak moc to po takovém featherliftu bolí?

„Většinou to nebolí. Občas pacientky popisují, že při nějaké grimase cítí malé píchnutí, což jsou ty výstupky na nitích. To je v pořádku, protože aspoň víme, že nit drží a že se kolem tvoří tkáň. Jakmile se plně vytvoří, neucítíte nic. Hojí se to přibližně týden,“ říká doktor Hajduk.

ZA JAKOU CENU?

Tahle otázka je velmi na místě. Zásahy plastického chirurga, které nejsou po úrazech nutné, si všude na světě platí pacienti ze své kapsy, a tak nás zajímalo: na kolik by nás featherlift jménem Aptos přišel? Pro srovnání, za zavedení Endotinu na čelo zaplatíte od 3500 do 3800 dolarů.

„Cena aptosu se pohybuje zhruba od 7 do 30 tisíc, záleží na tom, kolik oblastí se dělá. Aptos je velice variabilní, lze s ním pracovat po částech, je to jako skládačka. Můžeme vám udělat například jen oblast obočí, dolní čelisti či koutky úst nebo se dají jednotlivé partie korigovat najednou. Úprava poprsí je samozřejmě dražší, ta stojí kolem 35 tisíc.“

A co si o aptosu myslí MUDr Svatopluk Svoboda, špičkový český plastický chirurg?

„Výsledky, které doktor Sulaminadze, autor aptosu, předvádí na kongresech, jsou docela pěkné, ale samozřejmě i tato metoda, jako všechno v medicíně, má svá úskalí a hlavně není vhodná úplně pro každého. Rizika jsou zejména v reakci pacientů na cizí těleso pod kůží. Všechny nové metody prověří až čas a myslím, že klasické operace plastičtí chirurgové ze svého repertoáru ještě mnoho let nevyškrtnou.“