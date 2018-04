Vztahy na Facebooku: nevěra, hádky i žárlivost

„Na nevěru svého partnera jsem přišla přes Facebook a úplnou náhodou,“ říká dvaatřicetiletá Ilona z Prahy. „Spustil se totiž se svou spolupracovnicí a ta si dala jejich společnou fotku na svůj profil. Shodou okolností měla v přátelích mojí kamarádku, která si fotku prohlédla a okamžitě mi to zavolala. Zeptala jsem se ho rovnou a ukázalo se, že má poměr už několik měsíců, a klasicky o tom věděli téměř všichni, kromě mě. Prý se stále odhodlával, že mi to řekne, a kdyby nebylo Facebooku, odhodlává se nejspíš ještě teď.“



Sociální sítě zasahují do života prakticky každému a odborníci se shodují, že zásadním způsobem mění i mezilidské, zejména potom partnerské, vztahy. Možná jste si ale zatím ještě neuvědomili, do jaké míry vám zasahuje do soukromého a intimního života. Víte, s čím byste měli, coby uživatelé Facebooku, počítat? Takto vypadá typický vztah jednadvacátého století ovlivněný sociálními sítěmi:

Růžové virtuální brýle

Samozřejmě se seznámíte on-line. Podle odborníků tak začne celá třetina manželství. Sociální sítě jsou hned na druhém místě za internetovými seznamkami, které v oblasti on-line seznámení vedou. Vaše seznámení nejspíš proběhne přes společné známé a přirozeně se budete vznášet na růžovém obláčku.

Pokud ale máte potřebu chlubit se svým vztahem na Facebooku a bombardujete své známé prohlášeními, jak jste strašlivě šťastní, zamilovaní a že spolu rozhodně hodláte zestárnout, není to právě známkou psychické vyrovnanosti. Podle britských vědců jde naopak o důkaz vašeho nízkého sebevědomí. V rámci provedeného výzkumu se zjistilo, že lidé s nízkým sebevědomím sdílí na sociálních sítích informace o svých romantických vztazích mnohem častěji než ti, kteří disponují zdravým sebevědomím.

Neškodí také vědět, že neustálým „postováním“ o svém idylickém vztahu budete vytáčet ostatní do nepříčetnosti. Při výzkumu provedeném na Northwestern University se potvrdilo, že pro lidi, kteří často sdílejí příspěvky o svém skvělém vztahu, mají ostatní dost málo pochopení. A ještě zajímavější je zjištění, že nejvíc romantických postů sdílejí ti, kteří jsou si svým vztahem nejméně jistí.

Další dva záložní partneři

Takže za sebou máte počáteční, idylickou fázi vztahu a vaši přátelé mají dokonalý přehled o každém vašem kroku i polibku. Po nějakém čase ale akutní zamilovanost pomine a váš vztah začne poněkud skomírat pod vlivem každodenních starostí. Začnete tedy uvažovat o možném rozptýlení a tehdy vám do života opět zasáhnou sociální sítě.

Podle studie z roku 2014, provedené na University of Indiana, hledáme právě na Facebooku velmi často jakési záložní partnery. Nejčastěji tuto roli zastávají naši ex, platoničtí přátelé, nebo někdo, s kým jste flirtovali minulý týden v baru (tedy vlastně cizinci). Autoři výzkumu zjistili, že průměrný zadaný člověk vede dvojsmyslnou on-line komunikaci s dalšími dvěma lidmi, mimo svého oficiálního partnera.

Je přitom dost pravděpodobné, že na vaše flirtování a případné zálety vaše drahá polovička přijde. Žárlivost je totiž jednou ze zásadních charakteristik uživatelů Facebooku. Už v roce 2009 dokázali odborníci souvislost mezi aktivitou na sociálních sítích a pocity žárlivosti. Čím víc času strávíte na síti, tím intenzivnější bude vaše žárlivost. Je to vlastně jakýsi bludný kruh; čím víc používáte Facebook, tím budete žárlivější a čím budete žárlivější, tím víc budete svého partnera na sociálních sítích špehovat.

Facebookový rozvod

Výzkum z roku 2013 dokonce dává do souvislosti intenzivní užívání Facebooku, respektive žárlivost, která z toho pramení, a pravděpodobnost, že se rozvedete. Náruživí uživatelé sociálních sítí totiž mají mnohem větší tendence špehovat své partnery, z čehož potom plyne množství konfliktů. Dramatické zvýšení žárlivosti spojené s užíváním Facebooku potvrdila i studie z roku 2015, která mimo to odhalila, že stejný princip funguje i při „šmírování“ přátel.

V jejich případě nežárlíme na ostatní lidi, s nimiž tráví svůj čas, ale především na jejich zážitky a aktivity. V podstatě jim závidíme iluzi, kterou nám o svém životě prostřednictvím sociálních sítí předkládají. Snadno totiž získáme dojem, že jejich život je plný dechberoucích aktivit, v porovnání s naším „nudnou“ náplní volného času.

Stejně jako vás dal Facebook dohromady, dost možná bude i příčinou vašeho rozvodu. Studie provedená roku 2013 na University of Missouri School of Journalism potvrdila, že ti lidé, kteří tráví hodně času na sociálních sítích, mají mnohem větší pravděpodobnost, že jejich romantický vztah ztroskotá.

Odhaduje se, že kvůli Facebooku se rozvede kolem dvaceti procent manželství. Nejčastějším důvodem je potom flirtování a konverzace se sexuálním obsahem. Virtuální nevěra totiž, podle odborníků, bolí úplně stejně a pro vztah je stejně likvidační, jako kdybyste svého partnera nachytali „při činu“.