Jak zastavit nadměrné padání vlasů: vhodnou kosmetikou a jídelníčkem

I když rozdíl v kvalitě svých vlasů doslova cítíte, nemusí vás hned přepadat chmury. Nejlepší kondici mají lidské vlasy okolo puberty, poté začínají slábnout a řídnout a ztrácí na svém objemu. Je tedy logické, že po třicítce vám budou i více padat.

„Padající vlasy nejlépe poznáte, když si rozdělíte pěšinku uprostřed hlavy a porovnáte pravou a levou stranu. Vlasy by měly být souměrné. Pokud souměrné nejsou a je mezi nimi velký rozdíl, tak se tomu dá říci nadměrné padání vlasů,“ popisuje Jakub Šimíček, vlasový stylista ze salonu Hairborn. Oblečení pokryté vlasy a velké chomáče v hřebenu nevěstí mnohdy nic dobrého. Naopak. Mohlo by to znamenat, že je s vaším tělem něco v nepořádku.

Hubnutí, operace a stres vlasům škodí

„Důležité je podívat se, zda ten vypadnutý vlas má kořínek, či je vytrhnutý z délky. Pokud najdete více vlasů s kořínkem a uvidíte úbytek vlasů i v oblasti, kde vlasy ustupují z čela, je důležité se obrátit na vlasového stylistu, případně dermatologa,“ říká Jakub Šimíček. Za zvýšenou ztrátu vlasů se považuje úbytek více než 100 vlasů denně.

Příčin může být několik. Mohou nastat každá zvlášť, ale často spolu i souvisejí. „Může to být prodělané infekční onemocnění, podstoupení operace nebo absolvování nějaké odtučňovací kůry, tedy náhlé zhubnutí. K nadměrnému padání či úbytku vlasů může dále docházet při užívání nebo také při vysazení perorální antikoncepce,“ říká doktorka Markéta Majerová, korektivní dermatoložka Medicom Clinic.

Nadměrné padání vlasů může být i následkem prodělání stresových situací, může se dostavit po vysokých horečkách a v neposlední řadě se může objevit v době těhotenství nebo po porodu. „Dále mohou vlasy více padat kvůli užívání různých léků a nakonec může nadměrné padání vlasů bohužel ukazovat také na závažnější či dlouhodobější onemocnění štítné žlázy, jater či ledvin,“ upozorňuje lékařka.

Obvykle se dostaví po 2 až 3 měsících od doby, kdy řešíte jednu či více z výše uvedených příčin. Jakmile si tedy svého problému s vlasy povšimnete a chcete zjistit příčinu, vzpomínejte na to, co jste prožívali přibližně před čtvrt rokem.

Hlídejte si jídelníček

Jakub Šimíček poukazuje také na to, že úbytek vlasové pokrývky může souviset s nedostatkem vitamínů, zejména železa. „V lékárně se vám proto vyplatí zakoupit si doplňky stravy s obsahem železa a zinku, dále pak s vysokým podílem křemíku nebo menthioninu. Zlepšení celkového stavu vlasů – omezení jejich vypadávání, větší lesk a vitalitu – byste měli pozorovat přibližně po 3 až 4 měsících po každodenním užívání těchto doplňků,“ upřesňuje Markéta Majerová.

Kromě doplňků stravy volně prodejných v lékárně si ale celkově posviťte na svůj jídelníček. Strava by měla být pestrá a vyvážená, bohatá na vitaminy a již zmíněné minerální látky. „Vybírejte však potravy bohaté nejen na železo a zinek, ale také na fosfor, aminokyseliny a bílkoviny. Do jídelníčku zařaďte luštěniny, ryby, různé druhy oříšků a semínek, ovesné vločky a samozřejmě i co nejvíce ovoce a zeleniny,“ radí lékařka.

Za vitamínů v podobě oříšků, semínek či ovoce vám vaše vlasy určitě poděkují. Luštěniny obsahují hodně zdraví prospěšných látek, mezi nimi i fosfor, který vlasům prospívá.

K nadměrnému padání vlasů může přispět i používání nesprávné vlasové kosmetiky. Zaměřit byste se měli na přípravky, které zabraňují padání, především výrobky s obsahem keratinu. Pomohou ale i další podpůrné látky, jako je panthenol, posilující extrakt z rozmarýnu a chmelu, anebo taurin – zdroj přírodní energie. Tyto látky usnadňují produkci růstových faktorů a zároveň vlasy posilují a vyživují.

Speciální šampon a sprej pro vlasovou pokožku

„Nejdříve je důležité začít vhodným šamponem. Doporučil bych speciální, co vyčistí vlasovou pokožku. Následně bych volil intenzivní kůru, která dodá sílu, pevnost i hustotu. Přípravek by měl také stimulovat růst vlasů, vyživovat, posilovat a zklidňovat vlasovou pokožku,“ radí vlasový stylista a doplňuje, že při intenzivním padání vlasů je třeba doplnit péči i vyživovacími spreji či pěnou, která dodá objem. „Při dlouhodobějším používání těchto produktů budou vlasy plnější, hustější a neměly by v tak velké míře vypadávat,“ dodává Šimíček.

Z esteticko-dermatologických ošetření lze takový problém s vlasy řešit například mezoterapií. „Během ošetření se přímo do pokožky aplikuje léčivá látka Dermaheal HL, která obsahuje růstové faktory, kmenové buňky, vitamíny a další léčivé látky. Spolu s klíčovými živinami tak vlasové kořínky dostávají impuls k obnově vlasů. Pokožka hlavy se lépe prokrvuje a vlasy se stávají hustší, silnější i lesklejší,“ uzavírá Markéta Majerová.