Extravagantní silvestrovské líčení: na víčka nalepte třpytky i celofán

0:30 , aktualizováno 0:30

Kdyby existoval jen jediný večer v roce, kdy stojí za to se v líčení odvázat, byl by to nepochybně ten silvestrovský. Příchod nového roku si zaslouží obzvlášť slavnostní a nepřehlédnutelnou vizáž. Inspirujte se trendy z týdnů módy - vizážisté tentokrát kladli důraz na oči a na použití neobvyklých materiálů.