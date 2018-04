Extáze se možná časem objeví v lékárnách

Jestliže je laická veřejnost ve své většině přesvědčena o - obrazně řečeno - ďábelské podstatě drogy extáze, lékaři ve svém hodnocení zdaleka nejsou jednotní, zejména pak psychiatři.



Jsou většinou toho názoru, že se tato droga může stát význačným podpůrným prostředkem při likvidaci některých závažných psychických nemocí. Žádají proto důrazně a vytrvale, aby byla extáze převedena z kategorie drog do skupiny psychotropních látek, vhodných pro terapii některých duševních onemocnění.



V Izraeli se už nějakou dobu zkoumá možnost aplikace extáze jako preparátu, schopného eliminovat posttraumatický stres u pacientů, kteří se stali obětmi sexuálního násilí nebo teroristických aktů. Podobné zkušební aplikace probíhají v poslední době také ve Spojených státech a Španělsku.



Zmíněná praxe se u nás zatím za legální nepovažuje, nicméně i zdůvodněné odmítnutí bychom hledali marně. Jako ve většině podobných "sporných" případů půjde tedy i zde o procentuální poměr negativních a pozitivních důsledků použití extáze. Zejména to platí u pacientů, u nichž už tradiční a úředně schválené preparáty jednoznačně selhaly.



Otázkou, která asi bude zajímat mnohé, je riziko zneužití při snadnější dostupnosti. "Jsem si jistá, že žádné mimořádné riziko nehrozí," řekla farmaceutka MgrPh. Zuzana Tatrová.



"Recepty se kradou i dnes a narkomani si na ně píší látky, z nich lze drogu poměrně snadno vyrobit. Jestliže tedy může extáze pomoci lidem, kteří to opravdu potřebují, jsem pro," dodala. Riziko by se podle Tatrové mohlo snížit zvýšenými bezpečnostními opatřeními už při předepisování léků - například na speciální, takzvané opiátové, recepty.