Extáze narušuje slovní paměť

Už nepatrné množství této drogy totiž vážně ovlivňuje paměť. Jak uvedli v časopise Archives of General Psychiatry, podali pokusným osobám mladším dvaceti let jejich vůbec první dávku a sledovali, co s nimi udělá. K zapamatování jim pak předložili patnáct slov, jež měli zopakovat. Nejprve bezprostředně po přečtení a podruhé o dvacet minut později. Výsledek se projevil zcela nekompromisně: schopnost pamatovat si byla zřetelně nižší než při úvodním testu, za takříkajíc čistého stavu.