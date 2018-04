Expertka radí: Jaký mléčný výrobek vybrat dětem?

"Na obsah vápníku a hodnotných bílkovin, kvůli kterým se mléčné výrobky konzumují především, nemá obsah tuku totiž vliv," dodává Ryšavá.



Jinak řečeno, nízkotučný i plnotučný výrobek jich obsahuje zhruba stejně. Jediné, v čem jsou nízkotučně výrobky chudší, jsou vitaminy rozpustné v tucích, tedy vitaminy A a D.



Obsah tuku ovlivňuje podle odborníků obsah energie. "A to dost výrazně. Jeden gram tuku totiž dodává devět kalorií, zatímco jeden gram bílkovin nebo sacharidů jen čtyři."



Je tedy rozdíl, zda si pro pravidelnou konzumaci vyberete nízkotučný jogurt, který má půl procenta tuku, nebo smeatnový, který obsahuje víc než deset procent, tvrdí expertka.



Kdo chce zhubnout, měl by si vybírat mezi odtučněnými mléčnými výrobky. Kdo si nemusí tak přísně hlídat váhu, si může kupovat výrobky polotučné. Ty doporučujeme i pro děti, zejména ty starší. Dnes se děti moc nehýbou, sedí u počítače, stravují se ve fast-foodech...



Plnotučné výrobky je možné tolerovat ještě u předškoláků, protože ti mají velkou pohybovou aktivitu.



Plnotučné mléčné výrobky jsou vůbec vhodné spíš jako výjimečné zpestření jídelníčku. Ani sportovci by to s nimi neměli přehánět, zdrojem energie by jim neměly být tuky.

Kolik tuku mají mléčné výrobky:



nízkotučné do 0,5 %

polotučné do 3 %

plnotučné nad 3 %

smetanové nad 10 %



Poznámka: Obsah tuku je jen orientační, třeba odtučněné mléko má jen půl procenta tuku a polotučné 1,5 procenta.