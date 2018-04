Experti: Nemocní s AIDS mohou mít nechráněný sex

Někteří HIV pozitivní pacienti, kteří docházejí na pravidelnou léčbu, mohou mít nechráněný sex i se zdravými partnery. Minulý týden ve čtvrtek to zveřejnili vědci ze švýcarské National AIDS Commision.

Nebezpečný výzkum

Vědci tvrdí, že pokud pacienti dodržují přísné podmínky, podstupují úspěšnou antiretrovirální léčbu a nemají žádné další sexuálně přenosné nemoci, nepředstavují pro ostatní nebezpečí.

Článek, který vyšel minulý týden v Buletin of Swiss Medicine, udivil odborníky zabývající se problematikou AIDS na celém světě. Ti doposud tvrdili, že bezpečný sex s kondomem je, kromě naprosté sexuální abstinence, jediným efektivním způsobem, jak zabránit šíření této choroby, uvedl server msn.

"Tvrzení švýcarských vědců je velmi nebezpečné, klamavé a matoucí. Nebere v úvahu biologické faktory související s přenosem HIV," říká Jay Levy, ředitel Laboratory for Tumor and AIDS Virus Research na univerzitě v Kalifornii.

Sperma bez viru

Švýcarští vědci vycházeli z výzkumu, který roku 1999 udělalo americké Center for Disease Control and Prevention. Podle jeho výsledků závisí přenos HIV především na koncentraci viru v krvi nakaženého.

Podle švýcarských odborníků i další studie ukázaly, že pacienti s antiretrovirální léčbou už virus HIV dál nepředávají a že přítomnost viru nebyla zjištěna ani v jejich genitálních tekutinách.

"Nejpřesvědčivějším důkazem je však absence jakéhokoli zdokumentovaného přenosu z pacienta s antiretrovirální léčbou," říká Petro Vernazza, ředitel infekčního oddělení z nemocnice St. Gallen ve Švýcarsku a jeden z autorů studie. "Konečné rozhodnutí však samozřejmě záleží na zdravém partnerovi."

"Takového doporučení by mohla využít přibližně třetina HIV pacientů ve Švýcarsku," říká Vernazza. "HIV pozitivní a jejich partneři by tak mohli zvýšit kvalitu svého partnerského života. Navíc by mohli mít děti beze strachu z toho, že je nakazí."

Jeho odpůrce Levy s tím však nesouhlasí: "Neexistuje bezpečný způsob, jak zjistit, zda pacienti s HIV nejsou při sexu nakažliví. Bylo by zapotřebí mnohem víc výzkumů zaměřených na spojitost mezi koncentrací viru v krvi a jeho přítomností v genitálních tekutinách."

Bez kondomu zatím ne!

WHO sice výzkum švýcarských vědců úplně nezpochybňuje, avšak podpořit ho rozhodně nehodlá. "Nikdo vám nemůže zaručit, že vás váš infikovaný partner při sexu nenakazí," říká Charlie Gilks, který má u WHO (World Health Organization) na starosti léčbu a prevenci AIDS.

"Je to nepochybně zajímavý výzkum a tak by na něj měly pohlížet i ostatní evropské země. Zatím však rozhodně nebudeme měnit naše doporučení, aby lidé léčení s HIV či AIDS pokračovali v praktikování bezpečného sexu, který nutně zahrnuje ochranu kondomem," apeluje Gilks.

"Na celém světě se v současné době léčí kolem dvou milionů HIV pozitivních a pouze malé procento z nich může dostávat zdravotní péči srovnatelnou se Švýcarskem. A bohužel jenom ta by jim zaručovala potenciální bezpečný nechráněný sex."