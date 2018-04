Exmanžel dělá paní Ester ze života peklo. Ona neví, jak se bránit

Exmanžel obtěžuje její rodiče, příbuzné, kolegy v práci, kamarády. Čas od času se násilím dobývá do jejího bytu. Posílá za ní divné lidi s divnými vzkazy.

život bych za tebe dal Příběh, který se nedávno odehrál v Chodově, je typickým příkladem, kdy se se partner s rozchodem nesmíří a dál sleduje svou bývalou a dohání ji k šílenství. Ona - rozvedená úřednice se třemi dětmi. Toužila po spokojeném rodinném životě. Našla si jeho - o osm let mladšího. On - vyrůstal v neúplné rodině, s otčímem si nerozuměl. Stále ji miluje tak zvláštně, že ho soud vloni poslal na půl roku do vězení. Nepoučil se a už je za mřížemi znovu. Začalo to neplacením výživného, výhrůžkami a agresivním chováním ke staršímu synovi. Ženu fyzicky napadl v mateřské škole. Sebral jí kabelku a platební kartu. Vnikl do jejího bytu, křičel, posílal výhružné SMS. Podal inzerát s jejím telefonním číslem jako nabídku na poskytování erotických služeb. "Sepsali jsme návrh předběžného opatření. Soud ho schválil a zakázal mu, aby ženu kontaktoval," líčí vedoucí Intervenčního centra v Sokolově Kateřina Štěpánková.

Jenže útočníka to neodradilo. Znovu napadl svou bývalou na ulici a pak ještě jednou v bytě. Škrtil ji a tvrdil, že ji miluje. Za maření úředního rozhodnutí ho soud poslal do vazby a pak vynesl trest: půl roku vězení nepodmíněně. Když opustil 23. prosince věznici, zamířil - kam jinam... Stál u dveří jejího bytu a žádal o ruku. Znovu zasahuje policie. V lednu už zase číhal na parkovišti a rozřezal pneumatiky jejího auta. Přišel za ní do práce a zjistil si její nové telefonní číslo. "Sepsali jsme žádost o vydání předběžného opatření kvůli nebezpečnému pronásledování. Soud to schválil a dotyčný teď sedí ve vazbě a čeká na soud," informovala Štěpánková. On stále z vazby píše: "Život bych za tebe dal. Copak sis nevšimla, že nejsem jako ostatní chlapi?"

Od ledna letošního roku jde o trestný čin. Ester se kvůli slídilovi ocitla na pokraji sil a podala trestní oznámení. Policie ale případ před pár dny odložila. Ester je přesvědčena, že tak rozhodla hlavně proto, že její bývalý muž je sám policistou.

"Kdyby Jan nebyl policajtem, už by ho určitě potrestali. Ale takhle mě dál může srážet na dno. Já trpím a on si dál běhá po světě. Ničí mě psychicky i fyzicky a nikdo není schopen to zarazit. Policie mi nepomohla, i když všechny informace ode mne měla," líčí vyčerpaná a bezradná žena.

Inspekce ministra vnitra, která případ řešila, to ale vidí jinak.

"Po celou dobu šetření se nepodařilo zjistit žádné skutečnosti, pro něž by bylo možné zahájit úkony trestního řízení," napsal do vyrozumění Jan Hudec z pracoviště inspekce ministra vnitra v Karlových Varech.

Ester vyděsily e-maily, v nichž ji anonym (téměř jistě její exmanžel Jan K.) nevybíravě verboval jako společnici na práci do nočních erotických klubů. Šokovalo ji, že pisatel ji téměř dokonale zná. Ví o ní, jak se obléká, jaký má účes, kde pracuje. "Viděl jsem vás i osobně," psal jí na služební e-mail.

Když odmítla a přestala reagovat, e-maily jí chodily dál a ještě častěji. Dotyčný stále uváděl, že ji chce získat pro prostituci. Pátrala, kdo a proč ji obtěžuje. Jejím známým, kteří se vyznají v počítačích, se podařilo zjistit, že e-maily byly odeslány z internetové kavárny v Městském domě kultury v Sokolově.

"V prosinci za mnou dvakrát poslal Roma, který se mi snažil předat obálku s penězi a vyhrožoval, že když pátrat nepřestanu, něco se mi stane. Dostala jsem strach. A on ví, jak mě vystrašit a čeho se bojím." Raději se na několik měsíců přestěhovala k otci. Ten ji úzkostlivě hlídal na každém kroku.

Podivné setkání s Romem si Ester natočila. Na krátkém videozáznamu prostředník říká: "Nemáte do toho šťourat. On chce mít klid." Obálku, ve které bylo tisíc korun, Ester předala policii, a ta údajně peníze vrátila Janu K. Žena má podezření, že její exmanžel zneužíval policejní pravomoc, aby ji mohl deptat.

Mezitím ale podle odborníků udělala několik chyb. Se svým exmanželem dál komunikovala, zcela se od něho neodstřihla. Požádala ho o pomoc kvůli anonymovi, který ji obtěžoval. Časem zjistila, že když byla s Janem K. v kontaktu častěji, e-maily přestávaly přicházet.

Nakonec se prý přiznal, že za obtěžováním stojí on. "V prosinci loňského roku mi volali jeho rodiče a jeho sestra. Omlouvali se za to, co všechno mi dělal a dělá," vypověděla Ester do protokolu o trestním oznámení. MF DNES se pokoušela Jana K. telefonicky kontaktovat, ale jeho mobilní telefon je nedostupný.

stalking: nebezpečné pronásledování Hlavní znaky:

- aktivita pronásledovatele je jednostranná vůči oběti

- neustává ani po jasném odmítnutí a právním písemném upozornění

- neustává, i když oběť uplatňuje strategii "nulové reakce"

- jednání pronásledovatele pokračuje a má znaky seriálu

- chování pronásledovatele oběť poškozuje a paralyzuje

- četnost a závažnost aktivit pronásledovatele se stupňují Základní znaky obtěžování:

- opakování pokusů o kontakt nebo vyhledávání blízkosti oběti

- trvá nejméně 4-6 týdnů, nejméně 8 nevyžádaných kontaktů

- nemožnost vyhnout se kontaktu s pronásledovatelem

- strach oběti, která musí změnit obvyklý způsob života Zdroj: Intervenční centrum Sokolov

Ester neví, kudy kam, aby její trápení skončilo. "Ztrácím kamarády. Je pro mě těžké to celé popisovat a někomu vysvětlovat, co se mi děje. Sebral mi pět let života."

Vzpomíná na loňský rok, kdy si Jan K. způsoboval řezné rány na těle a tvrdil, jako ho zranili ti, kteří jeví zájem o Ester. Jan K. je podle jejích informací už několik měsíců na neschopence a léčí se kvůli psychickým problémům.

"Musím se smát policejnímu heslu pomáhat a chránit. Ten člověk je psychicky labilní a přitom obléká uniformu." Na základě podaného trestního oznámení policie odebrala Janu K. služební zbraň.

Exmanžel nadělal Ester spoustu potíží v práci. Obcházel její kolegy, vyptával se, jestli někoho má. Psal jí, že spáchá sebevraždu. Ester ho popisuje jako žárlivce. Když ho chtěla opustit, začal obtěžovat její rodinu a příbuzné. I proto se k němu až do rozvodu v září 2008 vracela.

Přestože ji omezoval. Několikrát se prý stalo, že ji násilím držel v bytě.

Navštívila i Intervenční centrum v Sokolově, které obětem domácího násilí a stalkingu pomáhá.

Podle vedoucí centra Kateřiny Štěpánkové platí řada zásad, jak se k pronásledovateli chovat: Hlavně mu prostřednictvím advokáta vzkázat jasné ne, neodpovídat na telefonáty, sms zprávy, vyhýbat se místům, kde může dojít k setkání. A to Ester důsledně nedělala.

"Paní Ester je teď pro nás trochu nevěrohodná. Nerozumím, proč neudělala všechny kroky, které měla udělat a které jsme jí radili. V ostatních případech, které jsme řešili, to vedlo k zastavení pronásledování," uvedla Štěpánková.