Exkluzivně z Paříže: luxusní róby i pád a ňadro modelky

Stephane Rolland bezesporu patří mezi velmi výrazné talenty své generace. Není divu, že o něj doslova svedly boj prestižní francouzské módní domy. Návrhář se tak může pochlubit, že pracoval ve vyhlášeném ateliéru Balenciaga a deset let sbíral zkušenosti u Louise Scherrera.

Vlastní značku má teprve čtyři roky, to mu však na věhlasu neubírá. Stal se oficiálním členem Komory Haute Couture a může tvořit právě tuto nejprestižnější záležitost, jakým haute couture je.

Jarní kolekce vysoké módy Stephana Rollanda ukázala designérovu zálibu v architektuře, nejen v podobě kovových a skleněných doplňků, ale především v sošných liniích, které v rámci přehlídky představil.

Večerní šaty tak svým střihem často evokovaly více budovy než běžné oblečení, které najdete v šatníku. Výrazná ramena dodávala róbám na dramatičnosti, zatímco delikátní hedvábí nechalo vyniknout jemným křivkám ženského těla.

Barevnou paletu ponechal Rolland v přírodních odstínech, k vidění tak byla smetanová, bronzová, rezavá, tělová, khaki zelená, kmínová, uhlově černá a zlatá. Mnoho šatů zdobily maximalistické brože a spony z kovů a skla.

V první řadě usedla také slavná francouzská šansoniérka Mireille Mathieu, která se hrdě hlásí v Rollandovým fanouškům. S grácií sobě vlastní přešla i trapas, který se přihodil jedné z modelek, když na přehlídkovém mole zakopla, zamotala se do šatů a odhalila i to, co neměla.

Hobeika zvolil téma oceánu

Paříž nepatří pochopitelně pouze Francouzům, lze tu vidět i pár vyvolených cizinců z Evropy, ale i třeba Blízkého Východu. Vedle Elieho Saaba, kterého proslavily oscarové šaty Halle Berry z roku 2002, se na mezinárodní scéně stále častěji objevuje jméno Georges Hobeika.

V poslední době jeho modely nosí takové slavné krásky jako Eva Longoria , Kim Kardashian, Jennifer Lopez či Jane Fonda, která se v jedné jeho róbě objevila na nedávném předávání Zlatých Glóbů.

Svou jarní couture kolekci pojal Hobeika v přírodním duchu, kterému rozhodně nescházela notná dávka elegantní smyslnosti. Při navrhování se ponořil do studia ženské duše, v níž se skrývá nekonečný oceán emocí, moře tajemných pokladů a zrádné vlny touhy. A právě tajuplná ženskost a krása neprozkoumaného podmořského světa se staly hlavními motivy celé linie.

Lehoučké vrstvy jemného hedvábí zdobily látkové aplikace v podobě pěny mořských vln, záplavy korálů, mušliček, sasanek, mořských hub a obřích mořských koníků. Barvy ponechal Hobeika velmi decentní, jakoby zastřené stíny a vodou, kterými denní světlo proniká jen velmi omezeně.