Testovaly jsme sprchové gely s peelingem. Sůl bodovala, jahody neuspěly

Při výběru testerek jsme se spojily s tištěným magazínem Ona Dnes. Nakonec se na hodnocení podílely čtenářky Andrea (22 let), Veronika (42 let), Hana (50 let) a Jarka (59 let). Tištěnou Onu zastoupila kosmetická redaktorka Kristina (34 let), tu webovou pak redaktorka módy a kosmetiky Marie (25 let).

Hodnotily jsme nejrůznější vlastnosti výrobků včetně vůně, vzhledu, konzistence i toho, jak působí na pokožku. Nakonec jsme každý oznámkovaly na stupnici od 1 do 5 jako ve škole. Výsledky byly vyrovnané, ale favorita máme: na jedničku dopadl pouze sprchový gel a peeling v jednom od britské značky Lush.

Sprchový peeling Rub Rub Rub, Lush

Průměrná známka: 1

Přípravek s mořskou solí, citronovou šťávou a květinovými extrakty se dá použít na sucho jako peeling, nebo ve sprše jako exfoliační sprchový gel. Jeho všestranné využití ocenila i Andrea: „Dá se použít dokonce jako šampon na vlasy,“ říká. „Pokožku krásně zbrousí jak na mokro, tak na sucho, ovšem na sucho je víc ‚pečlivý‘. Je ale dost hrubý, takže jako sprchový gel na každodenní použití bych ho nedoporučila.“

Všechny jsme se zato shodly na tom, že po použití je pokožka hydratovaná a vyživená. „Bála jsem se, že kombinace mořské soli a citronu bude vysušovat, to se naštěstí nekonalo. Ani jsem už nemusela použít tělové mléko,“ chválí Marie. „Zanechá lehký mastný film, kdo nemá příliš suchou pokožku, určitě s ním vystačí,“ dodává Kristina. I Jarka souhlasí: „Mívám unavené nohy a suché paty, často proto musím k pedikérce. Tenhle peeling je hezky ošetří a vyhladí.“

Chválily jsme i příjemnou unisexovou vůni (Andrea: „Je rozhodně nejlepší, čistá svěží vůně s trochou citrusů.“) a zářivě modrou barvu. Hanu a Veroniku zaujala textura, která připomíná sorbet. Za nevýhodu jsme naopak považovaly balení v podobě kelímku: „Musím ho nabírat prsty, a tak ho dost rychle spotřebuji, což při jeho ceně není úplně výhodné.“

Povzbuzující abrazivní sprchový gel s mátou a malinami, Oriflame

Průměrná známka: 2

Názory na výrobek populární švédské značky se různily, hlavně pokud jde o vůni. „Nevyhovuje mi kombinace s mátou, která ruší sladkou malinovou vůni,“ říká Hana. Naopak Andree se tato směsice líbí: „Sladkost malin a svěžest máty dávají dohromady úžasnou kombinaci.“ A Jarku dokonce inspirovala k tomu, aby si pořídila tělový sprej ze stejné řady a s toutéž parfemací.

Texturu jsme obecně hodnotily dobře. „Peelingové částečky v gelu jsou různě veliké, což je velmi příjemné,“ poznamenává Andrea. Jen Haně připadal trochu lepkavý, navíc měla při jeho používání „palčivý“ pocit. „Citlivější osoby může máta pálit,“ myslí si. Ostatní žádnou nepříjemnou reakci nezažily a shodly jsme se i na tom, že pokožku nevysušuje. „Na dovolené dokonce překvapivě dobře dubloval gel na holení,“ říká Marie.

Jemně exfoliační vyživující sprchový gel, Dove

Průměrná známka: 2

Většina z nás ocenila svěží vůni i příjemnou krémovou konzistenci. Horší to bylo s modrými částečkami, které mají sloužit jako peeling: „Jsou malé, není jich tam mnoho a na pokožce nejsou vůbec cítit,“ podotýká Andrea. Ale jako klasický sprchový gel nám vyhovoval. „Na pokožku působil jako balzám. Osvědčil se mi i při péči o intimní partie,“ uvádí Jarka.

Spokojené jsme byly i s jeho účinkem na pokožku. „Po jeho použití byla dobře hydratovaná,“ říká Veronika a Jarka dodává, že se jí pleť po mytí zdála vláčná a voňavá. Jen Kristina měla výhradu: „Má pokožka je dobrý senzor na jemnost sprchových gelů. Jakmile je v nich nějaká dráždivá složka, začne svědit a naskakují mi červené fleky. V tomto případě jsem cítila lehké svědění.“

Peelingový sprchový gel sladký pomeranč, kivvi

Průměrná známka: 2-

„Moc se mi nelíbila nevýrazná vůně,“ říká Veronika a většina ostatních testerek s ní souhlasí. „Spíš než pomeranč mi připomínala mandarinku, byla velmi sladká a trochu nepřirozená,“ dodává k tomu Andrea. Ocenily jsme zato zajímavou konzistenci, která připomínala spíš tělové mléko: „Jemně pění, dobře se po těle roztírá a máte přehled, kde už jste umytá,“ shrnuje Kristina.

Haně se zdál peeling příliš jemný, naopak Jarce a Andree vyhovoval. „Mám ráda přírodní produkty, jako je tento, a bavilo mě, že peeling tvoří nezvyklá ingredience – bambusový prášek,“ podotýká Marie. „Částeček je hodně, takže je cítit, jak krásně brousí pokožku. Ideální sprchový gel na každodenní použití,“ hodnotí Andrea. Jarka i Kristina po mytí používaly ještě tělové mléko či krém. „Po koupání jsem měla pocit svědivé suché pleti,“ vysvětluje Kristina.

Exfoliační sprchový gel Skin Detox, adidas

Průměrná známka: 2-

Exfoliační sprchový gel s výtažky z exotického ovoce açaí většině testerek voněl. Slovy Andrey: „Má ovocnou nasládlou vůni, která není nepříjemná, ani příliš silná.“ Horší to bylo s fialovou barvou, která na některé z nás působila nepřirozeným dojmem. „Je lákavá, ale umělá,“ myslí si Hana. „Preferuji přírodní kosmetiku, takže by mě vzhled přípravku spíš odradil od nákupu,“ říká Marie.

S účinky jsme byly spokojené. „Splnil svou funkci, pokožka mi připadala hydratovaná,“ popisuje Jarka, která chválí i krémovou konzistenci. „Vyhovovalo mi, že zrníčka nebyla příliš jemná a člověk cítil, že kůži obrušuje. Necítila jsem ale žádnou revitalizaci ani vyloupnutí ze staré ‚slupky‘“, uvádí Kristina. Oceňuje však, že po sprše necítila pnutí ani neměla vyrážku. To potvrzuje i Andrea: „Přípravek mě nedráždil, ani když jsem ho nanesla na poraněnou pokožku.“

Sprchový gel s peelingem s bio jahodou, Yves Rocher

Průměrná známka: 3

Kamenem úrazu byla v tomto případě tekutá konzistence, na kterou si stěžovaly především Jarka, Andrea („Vyteče z tuby více, než chcete, a tím pádem produkt velmi rychle ubývá.“) a Hana („Když je položený na víčku, vytéká“). Pochvalu si zato vysloužil samotný peeling z rozemletých meruňkových jadérek, který pleť příjemně obrousí. Jen s mytím vany je to pak horší: „Díky své hnědé barvě jsou jádra dost viditelná,“ poznamenává Kristina.

Přípravek má výraznou vůni a názory na ni se lišily. Marii vyhovovala, Hana ji dokonce považuje za nejlepší z celého výběru: „Nejradši bych ho ochutnala.“ Andreu parfemace neoslovila: „Je velmi sladká a jahody z ní moc necítím.“ A Kristině dokonce vadila tak, že přípravek použila jen jednou: „Subjektivně mi vadí výrazné přeslazené vůně, takže bych příště zvolila decentnější verzi.“

Exfoliační efekt jsme vesměs pocítily, zároveň nikdo neměl pocit, že by gel pokožku vysušoval. Andree i Veronice se zdálo, že je příjemně hydratovaná, Kristina přidala po mytí své oblíbené tělové mléko. „Já jsem pro extra hydrataci ještě ve sprše použila hutný oplachovací kondicionér na tělo,“ uzavírá Marie.

Sprchový gel s bio jahodou od Yves Rocher už je vyprodaný, ale v obchodech najdete jiné varianty, jako jsou vanilka, ostružina, malina nebo letní limitované edice jablko + badyán a citron + bazalka.

Poznámka: Jedná se o subjektivní názory redaktorek a čtenářek, ne o odborné měření vlastností výrobků.