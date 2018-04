Evropská masová klasika

Slovinsko: Čevapčiči s bramborami na grilu

PRO 4 OSOBY

Příprava: 30 minut + 15 minut pečení

* 600 g jemně mletého hovězího masa

* sůl

* mletý pepř

* 1 lžička mleté sladké papriky

* 1 cibule, usekaná najemno

* 4 lžíce oleje

* 800 g nových brambor

* 1 lžíce směsi koření čubrica

* rajčatová salsa k podávání

1. Mleté maso prohněteme se lžící vody a oleje, osolíme, opepříme, vmícháme sladkou papriku, čubricu a usekanou cibuli. Propracujeme a dáme do chladu.

2. Brambory omyjeme a nakrájíme na centimetrové plátky. Propláchneme je ve studené vodě a osušíme. V misce smícháme dvě lžíce oleje se směsí koření, přidáme brambory a promícháme.

3. Mezitím si rozehřejeme gril. Z masové směsi vytvarujeme menší válečky. Brambory rozložíme na grilovací mřížku a pečeme je z jedné strany dozlatova, otočíme a dopékáme z druhé strany. Upečené brambory přendáme na mísu, solíme až při podávání.

4. Na gril přidáme čevapčiči potřené olejem a pečeme ze všech stran, stačí 5-10 minut, podle velikosti válečků a teploty grilu. Podáváme s grilovanými bramborami a rajčatovou salsou.

Portugalsko: Medailonky s barevnou zeleninou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 minut + 20 minut vaření

* 800 g vepřové panenky

* sůl a mletý pepř

* 2 lžíce olivového oleje

* 1 lžíce másla

* 1 cibule

* 4 stroužky česneku, nadrobno usekaného

* 250 g paprik

* 250 g rajčat

* 4 lžíce hrášku

* 2 snítky citronové bazalky

* menší hrst lístků koriandru nebo petrželky

* 100 ml bílého vína

* 400-600 g oloupaných brambor

1. Vepřové panenky omyjeme, osušíme a nakrájíme na 2-3cm plátky. Dlaní je lehce zmáčkneme a zpět vytvarujeme. Osolíme, opepříme, potřeme částí oleje a necháme odležet. Zeleninu omyjeme a očistíme, česnek a cibuli nakrájíme najemno. Papriky nakrájíme na proužky, rajčata na plátky. Bylinky usekáme.

2. Brambory nakrájíme na kostičky a uvaříme v osolené vodě doměkka, trvá to 10-15 minut. V pánvi rozehřejeme olej a maso z obou stran prudce opečeme, zmírníme plamen a pečeme z obou stran asi 5 minut. Opečené medailonky přendáme do mísy a přikryjeme.

3. Z výpeku slijeme část oleje, přidáme máslo, rozehřejeme ho a zpěníme na něm cibuli a česnek. Přidáme papriky, rajčata, osmahneme, osolíme, opepříme a podlijeme bílým vínem. Dusíme do změknutí zeleniny, stačí pár minut, ke konci sejmeme poklici, přidáme hrášek a usekané bylinky. Po pár minutách vložíme opečené plátky panenky a společně krátce prohřejeme.

4. Podáváme s uvařenými kostičkami brambor.

Anglie: Rostbíf s yorkshirským pudinkem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 30 minut + 40 minut pečení

* 800 g nízkého roštěnce

* sůl

* čerstvě mletý pepř

* 1 lžíce hořčice

* 1-2 lžíce worcestrové omáčky na potření masa

* 4 lžíce oleje

* 1 lžíce másla

Na pudink:

* 200 g hladké mouky

* sůl a mletý pepř

* špetka muškátového oříšku

* 2 velká vejce

* 250-300 ml mléka

* 3 lžíce tuku vypečeného z rostbífu nebo oleje

1. Omyté a osušené maso odblaníme. V misce promícháme hořčici, worcester a část oleje. Do očištěného roštěnce vetřeme sůl a pepř, maso potřeme připravenou směsí, přetáhneme fólií a necháme odležet. V pekáčku rozehřejeme zbylý olej, maso na něm ze všech stran zprudka opečeme a vložíme do předehřáté trouby. Pečeme za přelévání šťávou asi 30 minut, podle výšky masa, během pečení jednou otočíme a povrch potřeme máslem pro lepší barvu a chuť. V žádném případě rostbíf při pečení nepodléváme vodou. Po upečení necháme 10-15 minut odležet a potom nakrájíme přes vlákna na tenčí plátky. Správně upečený rostbíf má být uprostřed růžový. Před vyjmutím z trouby by při vpíchnutí jehly měla vytékat růžová šťáva, ne krev.

2. Rozšleháme vejce s mlékem a mouku se solí, mletým pepřem a muškátovým oříškem a necháme hodinu odpočinout. Do předehřáté trouby vložíme plech na muffiny na 5-10 minut. Do horkých formiček nalijeme olej nebo tuk z masa a rozpálíme. Do důlků s horkým tukem nalijeme těsto a pečeme v horní části předehřáté trouby 15-20 minut.

Francie: Jehněčí řízky s ratatouille

PRO 4 OSOBY

Příprava: 20 minut + 25 minut pečení

* 4 řízky z jehněčí kýty

* 2 lžíce citronové šťávy + kůra z 1/2 citronu

* 4 stroužky česneku

* sůl a drcený bílý pepř

* 2 snítky šalvěje a rozmarýny

* 4 lžíce olivového oleje

Na ratatouille:

* 1 lilek

* 2 cukety

* 3-4 barevné papriky

* 4 rajčata

* 3 cibule

* 1 palice česneku

* 3-4 lžíce oliv. oleje

* hrst čerstvých bylin

* sůl a mletý pepř

1. Jehněčí řízky odblaníme, špičkou nože po okraji nasekneme, aby se maso během pečení nekroutilo, a lehce naklepeme přes fólii. Plátky vložíme do misky, do masa vetřeme sůl, pepř, drcený česnek, nastrouhanou citronovou kůru, zakapeme citronovou šťávou a potřeme olejem. Maso proložíme čerstvými bylinkami a necháme hodinu marinovat. Rozpálíme si pánev nebo gril, maso vyjmeme z marinády a zprudka opečeme po obou stranách. Zmírníme plamen a dopékáme po každé straně 4-5 minut a potíráme zbylou marinádou. Upečené řízky necháme chvíli odpočinout, aby se šťávy a chutě rozležely, a podáváme s ratatouille.

2. Na ratatouille si předehřejeme troubu na 220-230 stupňů. Očištěnou zeleninu nakrájíme na kousky, česnek můžeme nechat celý. Rozložíme ji na vyšší plech nebo do pekáčku, pokapeme olivovým olejem a dáme péct do rozehřáté trouby. Pečeme 10-15 minut a občas promícháme, potom vmícháme posekané bylinky, osolíme, opepříme a pečeme ve šťávě, kterou zelenina pustila, dalších 10 minut, dokud není zelenina měkká. Vyjmeme z trouby a podáváme jako přílohu ke grilovanému masu i jako samostatný pokrm s pečivem.

Německo: Masové koule s pepřovou omáčkou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 20 minut + 30 minut vaření

* 500-600 g ml. telecího

* 2 lžíce másla

* 2 cibule

* 2 lžíce meduňky

* kůra z 1/2 citronu

* 2 rohlíky + mléko

* 2 vejce

* sůl, pepř, muškátový oříšek

Na omáčku:

* 1 lžíce másla

* 2 lžíce hladké mouky

* 400 ml telecího vývaru

* sůl a muškátový květ

* 4 lžíce steril. pepře

* 100 ml bílého vína

* citronová šťáva a kůra

* 50-100 ml smetany

* 2 žloutky

1. Na polovině másla zpěníme nakrájenou cibuli. Pečivo namočíme do mléka. Do mísy k mletému masu přidáme vychladlou cibuli, meduňku, citronovou kůru, vymačkané pečivo, vejce a osolíme a okořeníme. Promícháme, rozdělíme na 12-16 kousků a vytvarujeme knedlíčky.

2. V kastrole rozehřejeme zbylé máslo a opečeme na něm knedlíčky. Podlijeme trochou vody a dusíme nebo pečeme v předehřáté troubě asi 15 minut. Uvařené knedlíčky necháme ve šťávě a před podáváním přihřejeme.

3. V kastrole rozehřejeme máslo, zasypeme hladkou moukou a za stálého míchání připravíme světlou jíšku. Zalijeme ji chladným vývarem, prošleháme a vaříme 20 minut. Podle potřeby přilijeme šťávu z knedlíčků a ke konci varu bílé víno. Omáčku přecedíme, přidáme zelený pepř, ochutíme solí, muškátovým oříškem a citronovou šťávou a kůrou a necháme přejít varem. Nakonec vmícháme žloutky rozmíchané ve smetaně a stáhneme z ohně. Chuť omáčky doladíme solí, případně mletým bílým pepřem. Omáčkou přelijeme knedlíčky a podáváme s vařeným novým bramborem a posypané lístky meduňky.