Evropany zabíjí hlavně rakovina

Vyplývá to ze studie, kterou v úterý v Paříži zveřejnil Národní institut zdravotnického dohledu.

Ze sta tisíc mužů zemře ve Francii na rakovinu 283 ročně. Následují Belgie s 282 úmrtími a Nizozemsko, kde jich zemře 276. Nejméně lidí je touto nemocí ohroženo ve Švédsku, Finsku a Řecku. Kvůli nádorům umírá 196 Švédů ze sta tisíc ročně.

Autoři studie soudí, že za špatné výsledky Francie může přílišná spotřeba alkoholu a tabáku. Ve Francii právě probíhají stávky trafikantů, kteří se bouří proti prudkému zvýšení daní z cigaret. Francouzská vláda vysoké daně označuje také za jednu z hlavních zbraní v boji proti kouření.

V Česku, které drží evropské prvenství v počtu lidí s rakovinou konečníku a ledvin, podlehne každý rok této chorobě 27 tisíc lidí.

Rakovina: průzkum děsí Francouze

"Máme nejhorší systém prevence (rakoviny)," vysvětluje neveselou situaci Francouzů onkolog Thierry Philip, šéf Národní komise pro rakovinu. Prevence však asi není jedinou příčinou zlých poměrů.

Stačí se podívat na situaci Francouzek. Ty mají jednu z nejnižších úmrtností na rakovinu v unii. Lépe jsou na tom jen Řekyně, Španělky, Portugalky. Smutná "první místa" tu naopak drží Dánky, Irky a Angličanky.

Lepší vysvětlení neveselého postavení francouzských mužů nabízí pohled na to, jaké druhy rakoviny je hubí. Francouzi umírají nejčastěji na rakovinu úst, hrtanu, horních cest dýchacích nebo plic a také na rakovinu jater.

"Je známo, že tyto typy rakoviny jsou silně spjaty se dvěma rizikovými faktory: s nadměrnou spotřebou alkoholu a s kouřením," uvádí zpráva Eurocare a upozorňuje, že ve Francii na rozdíl od řady dalších zemí podíl rakoviny plic neklesá.

Rakovina plic je hlavně nemocí mužů - ženy umírají častěji na rakovinu prsu. Ale situace se kvůli nárůstu kouření u žen prudce mění.

"V USA začíná úmrtnost na rakovinu plic předstihovat úmrtnost na rakovinu prsu i u žen. Hrozí nám, že Francie půjde za dvacet let stejnou cestou," tvrdí Daniel Eulstein z francouzského Národního ústavu zdravotnického dohledu (INVS), který byl jedním ze tří zpracovatelů průzkumu.

Onkolog Philip dodává: "Ve světovém měřítku hrozí, že kouření zabije v 21. století jednu miliardu lidí." To je daleko více než všechny války krvavého 20. století.

Pro Francii i pro další země je největší problém v tom, že rakovina zabíjí hlavně mladší lidi. U lidí do 65 let je to nejčastější příčina smrti: stojí za více než třetinou všech úmrtí v této věkové kategorii. U starších lidí na ni doplatí jen čtvrtina z těch, kdo každoročně zemřou.

Ve vší té bídě mají Francouzi aspoň jednu, byť jen malou útěchu: když už rakovinu dostanou, dokážou s ní žít nejdéle. Pokud tedy člověk nechce rakovinu dostat, měl by žít ve Švédsku či v Dánsku. Ale když už ji má, je pro něj lépe přesídlit do Francie a nechat se ošetřovat zde.

To platí zvláště pro Čechy, Slováky či Poláky, ale také pro Brity, Dány a Portugalce. V těchto zemích lidé s rakovinou moc dlouho nežijí.